Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп

США виступають проти реалізації проєкту "Північний потік-2", проте введення санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримувальним фактором для Росії у її політиці щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник американського держдепартаменту Нед Прайс.

У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправки із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкції проти "Північного потоку-2" не були включені до ухваленого бюджету.

"Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримувальним фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії або захистити Україну", - сказав Прайс.

За його словами, в США стурбовані тим, що у разі ухвалення цей закон лише підірве єдність європейських союзників у вирішальний момент, коли Штатам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України.

"Росія витлумачила би будь-яку зміну нашої позиції, яка випливає із санкцій щодо "Північного потоку-2", як можливість використовувати тріщину в трансатлантичних відносинах, і наша адміністрація сповнена рішучості не допустити цього", - додав дипломат.

Прайс нагадав, що США та їхні європейські партнери працюють над санкційним пакетом який буде ухвалено, якщо Росія "продовжить агресію проти України".

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