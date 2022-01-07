Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп
США виступають проти реалізації проєкту "Північний потік-2", проте введення санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримувальним фактором для Росії у її політиці щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник американського держдепартаменту Нед Прайс.
У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправки із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.
Санкції проти "Північного потоку-2" не були включені до ухваленого бюджету.
"Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримувальним фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії або захистити Україну", - сказав Прайс.
За його словами, в США стурбовані тим, що у разі ухвалення цей закон лише підірве єдність європейських союзників у вирішальний момент, коли Штатам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України.
"Росія витлумачила би будь-яку зміну нашої позиції, яка випливає із санкцій щодо "Північного потоку-2", як можливість використовувати тріщину в трансатлантичних відносинах, і наша адміністрація сповнена рішучості не допустити цього", - додав дипломат.
Прайс нагадав, що США та їхні європейські партнери працюють над санкційним пакетом який буде ухвалено, якщо Росія "продовжить агресію проти України".
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_Рузвельт ведь также категорически не хотел вступать в войну, наблюдая как Англия в одиночку отбивается от гитлеровцев! Но им пришлось вступить - после Пёрл-Харбора...
Другим тоже все понятно с нашим менталитетом
всрався "жандарм світовий"
За деньги они будут дружить с кем выгодно даже с чертом
Не брызгайте слюной --- думайте
На народы им глубоко до одного места
Все решают -- деньги и власть
Так само, як було очікувано, що процес запуску в експлуатацію затягнеться, накладуть обмеження на трубу та будуть тягати по судам та інстанціям, щоб краще побрити косорилих.
По факту газ буде качатися ватними рабами, як має бути, а сама труба, як бізнес проект, при таких витратах на неї, та при зірваних планах, якщо взагалі хоч колись окупиться, то значить ватани не дармо існують на тій планеті.