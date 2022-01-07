УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10510 відвідувачів онлайн
Новини
7 399 66
Держдепартамент США (1584) США (21006) Північний потік (2446) Прайс Нед (144)

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп

Санкції проти

США виступають проти реалізації проєкту "Північний потік-2", проте введення санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримувальним фактором для Росії у її політиці щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник американського держдепартаменту Нед Прайс.

У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправки із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкції проти "Північного потоку-2" не були включені до ухваленого бюджету.

"Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримувальним фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії або захистити Україну", - сказав Прайс.

За його словами, в США стурбовані тим, що у разі ухвалення цей закон лише підірве єдність європейських союзників у вирішальний момент, коли Штатам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України.

"Росія витлумачила би будь-яку зміну нашої позиції, яка випливає із санкцій щодо "Північного потоку-2", як можливість використовувати тріщину в трансатлантичних відносинах, і наша адміністрація сповнена рішучості не допустити цього", - додав дипломат.

Прайс нагадав, що США та їхні європейські партнери працюють над санкційним пакетом який буде ухвалено, якщо Росія "продовжить агресію проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед партнерів США в Європі існує "твердий консенсус" щодо протидії агресії Росії, - Держдеп

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
А в чем интересно заключается сдерживание РФ? Кремль уже окупировал почти все постсоветские страны, уже почти совок слепил, росийские ядерные бомбардировщики летают над границейЕС, росийские наемники штурмуют польскую и литовскую границу, ***** уже даже штурм ВАшингтона и переворот устроил в США, а вы поете о сдерживании Рашки? Откройте глаза вам уже на голову насрали
показати весь коментар
07.01.2022 08:29
+16
Луганская ТЭЦ, что в Счастье, в ДЭТЕК входит Ахметовский, отапливает пол ОРДЛО, уголь завозят из РФ, там по другому нельзя, ЖД пути восемь лет проложить не могут. Половина бенза и солярных у нас из РФ, страна торгует с агрессором полным ходом. Понятно, что есть объективные факторы, и денежки не пахнут. Семенченко , организатор « блокады» , в тюрьме который месяц, Пороху измену шьют. Что вы хотите от США и ЕС? Тут нужно крестик снять, или трусы одеть…
показати весь коментар
07.01.2022 08:20
+16
Молодцы. Угождайте и поощряйте маньяка чтобы не потерять отношения с друзьями маньяка. Я лично все уже понял и про вашу демократию и про ваши ценности
показати весь коментар
07.01.2022 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
світ зійшов з ума?
показати весь коментар
07.01.2022 08:13 Відповісти
Don't look up...
показати весь коментар
07.01.2022 08:16 Відповісти
гугл перекладач зло.
показати весь коментар
07.01.2022 08:46 Відповісти
Як там щодо "Байден прийде і порядок наведе"? Ця потвора з скрєпостаном давно в змові(((
показати весь коментар
07.01.2022 08:13 Відповісти
сенатор-республіканець Тед Круз - так держать
показати весь коментар
07.01.2022 08:19 Відповісти
_Ублюдки сговорились с путлером. Получат Третью Всемирную в итоге, тупые, безответственные мерзавцы!
показати весь коментар
07.01.2022 08:19 Відповісти
Ну раз сам Лещенко сказал, значит не будет.
показати весь коментар
07.01.2022 08:22 Відповісти
Конечно не будет. США и Европа мирно под ***** лягут и будут его ублажать чтобы небылавайны
показати весь коментар
07.01.2022 08:23 Відповісти
_Не выйдет так, Польша лапки при нападении не сложит, несмотря на то, что будет предана германией и францией. Байденом также скорей да, чем нет. Вектор, когда Запад не даёт отпора фашистам, неизбежно завершается всемирной войной - просто потому, что потерявший от безнаказанности берега маньяк сам по своей воле не остановится. И воодушевлённый отсутствием отпора со стороны Запада зайдёт настолько далеко, что Запад будет просто вынужден ответить - или же быть порабощённым рашистами.
_Рузвельт ведь также категорически не хотел вступать в войну, наблюдая как Англия в одиночку отбивается от гитлеровцев! Но им пришлось вступить - после Пёрл-Харбора...
показати весь коментар
07.01.2022 08:37 Відповісти
Они на неё уже напали в 2010, плуг! И атакуют прямо сейчас.
показати весь коментар
07.01.2022 08:42 Відповісти
Честно сказать,с данной обстановкой в мире, большая война не помешала бы.
показати весь коментар
07.01.2022 11:18 Відповісти
Луганская ТЭЦ, что в Счастье, в ДЭТЕК входит Ахметовский, отапливает пол ОРДЛО, уголь завозят из РФ, там по другому нельзя, ЖД пути восемь лет проложить не могут. Половина бенза и солярных у нас из РФ, страна торгует с агрессором полным ходом. Понятно, что есть объективные факторы, и денежки не пахнут. Семенченко , организатор « блокады» , в тюрьме который месяц, Пороху измену шьют. Что вы хотите от США и ЕС? Тут нужно крестик снять, или трусы одеть…
показати весь коментар
07.01.2022 08:20 Відповісти
Щільний двіж ху@лостанських фур по М06 свідчить про нєрушьімую дружбу брацкіх народоф, *****(
показати весь коментар
07.01.2022 08:39 Відповісти
Я так и не понял. Семенченко плохой или хороший ?
показати весь коментар
07.01.2022 09:58 Відповісти
Это как политическая ситуация сложится, по ходу он использованный . Теперь трудно оценить как развивалась бы ситуация, если бы мы поддерживали взаимодействие с предприятиями на территории ОРДЛО , при условии их работы в правовом поле Украины. Но по результату, мы теперь их продукцию покупаем у раши и дороже, это у тех кто остался, а большинство кацапы попилили на металлолом. Кому от этого легче? Было бы понятно, если бы прекратили всю торговлю с агрессором, но ведь торгуют. Значит одним мона, а другим тюрма…
показати весь коментар
07.01.2022 11:52 Відповісти
Бред сивой кобылы это называется. Мозгов нет - лучше молчи. Как это ТЭЦ, которая вырабатывает электричество "отапливает" пол ордло? ТЭЦ никого не отапливает и отапливать не может. И второе - Луганская ТЭЦ никак не связана с ордло. ВООБЩЕ никак. Ни одного ватта электричества в ордло не идет и идти не может... 100% электричества ордло идет из рф.
показати весь коментар
07.01.2022 10:44 Відповісти
Шариков, ты из Кривого Рога? Так вот , для дегенератов, турбины ТЭЦ вращаются паром, для его создания и используются тысячи тонн угля, соотв. Остаётся теплоноситель, который используется для отопления и горячего водоснабжения. Счастье точно греют, да и все что было подключено при союзе, не думаю что кто то резал тепловые магистрали
показати весь коментар
07.01.2022 11:46 Відповісти
Молодцы. Угождайте и поощряйте маньяка чтобы не потерять отношения с друзьями маньяка. Я лично все уже понял и про вашу демократию и про ваши ценности
показати весь коментар
07.01.2022 08:21 Відповісти
Сами войну не объявляем, торгуем, за транзит газа жопу рвем, а от других что то требуем.
Другим тоже все понятно с нашим менталитетом
показати весь коментар
07.01.2022 11:34 Відповісти
серед продажних повій -
всрався "жандарм світовий"
показати весь коментар
07.01.2022 08:21 Відповісти
це повна хрєнь...
показати весь коментар
07.01.2022 08:22 Відповісти
Німеччина це не вся Європа !
показати весь коментар
07.01.2022 08:26 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 08:28 Відповісти
А в чем интересно заключается сдерживание РФ? Кремль уже окупировал почти все постсоветские страны, уже почти совок слепил, росийские ядерные бомбардировщики летают над границейЕС, росийские наемники штурмуют польскую и литовскую границу, ***** уже даже штурм ВАшингтона и переворот устроил в США, а вы поете о сдерживании Рашки? Откройте глаза вам уже на голову насрали
показати весь коментар
07.01.2022 08:29 Відповісти
Держдеп высрался словами шалавы меркельши, зуб шредера даю
показати весь коментар
07.01.2022 08:33 Відповісти
кендюх фріців важливіше за кров українців
показати весь коментар
07.01.2022 08:40 Відповісти
СП-2 это деньги для Германии и ЕС
За деньги они будут дружить с кем выгодно даже с чертом
Не брызгайте слюной --- думайте
На народы им глубоко до одного места
Все решают -- деньги и власть
показати весь коментар
07.01.2022 09:17 Відповісти
В прошлый раз такая ******** позиция привела ко Второй Всемирной войне.
показати весь коментар
07.01.2022 09:26 Відповісти
Не всегда. ЕС покупало нефть и газ у СССР, и что?
показати весь коментар
07.01.2022 09:50 Відповісти
Ну, вот оно
показати весь коментар
07.01.2022 09:26 Відповісти
Ложь.
показати весь коментар
07.01.2022 09:36 Відповісти
Трамп був поганий, а Байден добрий. Так?
показати весь коментар
07.01.2022 09:43 Відповісти
И тут инфу из госдепа почему то откомментировал брехливый путинский Интерфакс,вы ****** почему не хотите работать с нормальными источниками,лубянка запрещает?
показати весь коментар
07.01.2022 09:56 Відповісти
Это что?Мировой гегемон опять сдулся?
показати весь коментар
07.01.2022 10:30 Відповісти
Залякало ***** вже й цих. Чого тільки доб'ються... Ще більшої нахабності.
показати весь коментар
07.01.2022 10:39 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 10:44 Відповісти
Ви вже разом з Європою, вибачте за не літературне висловлювання, про*срали частину Грузії в 2008 році, Крим і Донбас в Україні 2014 році, здали Білорусь і зараз здаєте Україну в цілому всю агресору. Та таким поступом скоро вся Європа буде під кремлівським чоботом.
показати весь коментар
07.01.2022 10:45 Відповісти
Не думаю,что вся Европа,но видимо ссср2 быть.
показати весь коментар
07.01.2022 11:15 Відповісти
История Запад ничему не учит, блд! Жалко, что эти "миротворцы" продажные не рядом расположены с безумной ордой лаптеногих недофашиков...
показати весь коментар
07.01.2022 10:58 Відповісти
Следующий шаг Минские соглашения. Америка и Россия все-таки поделили сферы влияния.
показати весь коментар
07.01.2022 11:08 Відповісти
Да ладно,ще в 14 було зрозуміло що ваша шайка-партєйка з однієї з ****** банди міжнародних аферистів.Так що продовжуйте мотиляти ротом,бо зі справами у вас все навпаки.
показати весь коментар
07.01.2022 11:37 Відповісти
Іншими словами-сша і європа ЄДИНІ в підтримці "Північного потоку-2"(росії).європу путлер купив,а на байдена у нього,скоріш за все,є компромат.байден чомусь дозволив добудувати "ПН",а тепер ще й не проти того щоб росія його запустила.
показати весь коментар
07.01.2022 12:03 Відповісти
Чи, може вже час поставити свій Провід, зробити свою Армію, свою Націю, скувати свою Зброю, укріпити свою Віру і Церкву?
показати весь коментар
07.01.2022 12:25 Відповісти
Чому тут взагалі дивуватись? Ви думали, що Німеччина відмовиться від напівхалявного газу з колонії підорахи? Це тоді, коли колонія сама вбухала не реальні гроші в трубу, щоб догодити своїм покровителям? Все було очікувано.
Так само, як було очікувано, що процес запуску в експлуатацію затягнеться, накладуть обмеження на трубу та будуть тягати по судам та інстанціям, щоб краще побрити косорилих.
По факту газ буде качатися ватними рабами, як має бути, а сама труба, як бізнес проект, при таких витратах на неї, та при зірваних планах, якщо взагалі хоч колись окупиться, то значить ватани не дармо існують на тій планеті.
показати весь коментар
07.01.2022 13:06 Відповісти
Смотря на гниль Европы, надо задуматься, а стоит ли с ними вообще иметь дело.
показати весь коментар
07.01.2022 15:20 Відповісти
Вся гниль, хочет на пособие жить и не тужить. Украина сильная, но тоже начинает страдать от тупого зебильного инакомыслия внутри нее. Мы 100 лет в обед не нужны, не НАТО не ЕС, а вот наши ресурсы нужны.
показати весь коментар
07.01.2022 16:07 Відповісти
 
 