За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали
В Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків COVID-19 станом на ранок 7 січня.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Серед інфікованих минулої доби 364 дітей та 203 медпрацівника.
Минулої доби госпіталізовано - 1 866 осіб. Водночас 192 особи померли від коронавірусу.
Одужало - 5 595 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Крім того, минулої доби 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу - 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу - 4 620 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу - 14 800 316 людей, отримали дві дози - 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу - 5 787 людей, бустерну дозу - 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Це погана новина.
І це при тому, що свята ще тривають і людини не повернулись з відпочинку (переважно , гірськолижного) курорти треба на зиму не відкривати. Хоча б кілька років. Інакше - кожного року будемо ходити по колу (.
Так що вакцинуй - не вакцинуй, а гірські
Згадайте, звідки почався короновірус в Європи - з гірськолижних курортів Італії та Австрії. А звідти відпочивальники розвезли його по всій Європі.
Супермаркети і громадський транспорт 🤟 - відчиняти з 8-ї по 12-у
Можна ходити в супермаркет або кінотеатр з самого ранку, не пересікаючись з натовпом. Варіанти є для кожного, хто хоче про себе подбати.