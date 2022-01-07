За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали

В Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків COVID-19 станом на ранок 7 січня.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Серед інфікованих минулої доби 364 дітей та 203 медпрацівника.

Минулої доби госпіталізовано - 1 866 осіб. Водночас 192 особи померли від коронавірусу.

Одужало - 5 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 3 696 468 осіб;

- одужало – 3 506 509 осіб;

- летальних випадків – 97 088;

- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Крім того, минулої доби 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу - 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу - 4 620 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу - 14 800 316 людей, отримали дві дози - 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу - 5 787 людей, бустерну дозу - 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

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