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За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали

За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали

В Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків COVID-19 станом на ранок 7 січня.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Серед інфікованих минулої доби 364 дітей та 203 медпрацівника.

Минулої доби госпіталізовано - 1 866 осіб. Водночас 192 особи померли від коронавірусу.

Одужало - 5 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Крім того, минулої доби 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу - 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу - 4 620 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу - 14 800 316 людей, отримали дві дози - 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу - 5 787 людей, бустерну дозу - 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Читайте: В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали 01

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Топ коментарі
+4
А це в черговий раз доказує, що штрикання не має жодного відношення до захисту від вірусу.
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07.01.2022 11:23
+2
На самій гірці заразитися чи заразити практично не можливо. Якщо і передається вірус, то в готелях, їдальнях, басейнах. Ну тоді потрібно або все зачиняти по всій країні (кінотеатри, концерти, спортзали....) або не списувати все на гірськолижний відпочинок. Кількість відпочиваючих в горах ні в яке порівняння не йде з усіма іншими, які не їздять в гори.
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07.01.2022 09:19
+1
Ви, можливо, не катаєтеся на лижах. По-перше, з'їжджати в масці - це ідіотизм, на гірці ви точно ні з ким не контактуєте. Під'їждаєте до під'йомника на лижах. Ви технічно, через довжину лиж попереду та позаду не можете наблизитися до людини. Весь день на свіжому повітрі, концентрація вірусу в повітрі наближена до нуля. В супермаркеті перед святами, куди сходили всі люди, де товклися за продуктами, та стоячи в черзі, було значно небезпечніше. Або в кінотеатрі, просидівши 2 години поруч з іншими людьми. Вже сотні разів сказано спеціалістами, що ймовірність передати хворобу або заразитися в закритому приміщенні значно перевищує ніж на відкритому просторі.
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07.01.2022 09:56
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Число нових випадків вперше за останні 3 тижні більше, ніж число нових випадків.
Це погана новина.
І це при тому, що свята ще тривають і людини не повернулись з відпочинку (переважно , гірськолижного) курорти треба на зиму не відкривати. Хоча б кілька років. Інакше - кожного року будемо ходити по колу (.
Так що вакцинуй - не вакцинуй, а гірські
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07.01.2022 08:29 Відповісти
На самій гірці заразитися чи заразити практично не можливо. Якщо і передається вірус, то в готелях, їдальнях, басейнах. Ну тоді потрібно або все зачиняти по всій країні (кінотеатри, концерти, спортзали....) або не списувати все на гірськолижний відпочинок. Кількість відпочиваючих в горах ні в яке порівняння не йде з усіма іншими, які не їздять в гори.
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07.01.2022 09:19 Відповісти
Ще й можна! Жодної соц. дистанції там, всі дихають в обличчя один одному, з'їзжають ясна річ без масок
Згадайте, звідки почався короновірус в Європи - з гірськолижних курортів Італії та Австрії. А звідти відпочивальники розвезли його по всій Європі.
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07.01.2022 09:33 Відповісти
Ви, можливо, не катаєтеся на лижах. По-перше, з'їжджати в масці - це ідіотизм, на гірці ви точно ні з ким не контактуєте. Під'їждаєте до під'йомника на лижах. Ви технічно, через довжину лиж попереду та позаду не можете наблизитися до людини. Весь день на свіжому повітрі, концентрація вірусу в повітрі наближена до нуля. В супермаркеті перед святами, куди сходили всі люди, де товклися за продуктами, та стоячи в черзі, було значно небезпечніше. Або в кінотеатрі, просидівши 2 години поруч з іншими людьми. Вже сотні разів сказано спеціалістами, що ймовірність передати хворобу або заразитися в закритому приміщенні значно перевищує ніж на відкритому просторі.
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07.01.2022 09:56 Відповісти
Але в черзі на підйомник заразитися елементарно....😀
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07.01.2022 12:48 Відповісти
Гори, ліси зачинить на вхід і вихід.👎
Супермаркети і громадський транспорт 🤟 - відчиняти з 8-ї по 12-у
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07.01.2022 10:37 Відповісти
Нашо в такому разі людей штрикали, шоб все позакривати? В такі місця в нас же нештрикнутих не пускають.
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07.01.2022 11:07 Відповісти
А це в черговий раз доказує, що штрикання не має жодного відношення до захисту від вірусу.
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07.01.2022 11:23 Відповісти
Хочу це почути від агітаторів, але в них шось з логікою.
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07.01.2022 11:25 Відповісти
От і я проти, щоб все закривати. Нехай кожна людина прораховує ризики для свого здоров'я і оберігається. Можна поїхати в гори на один день, як роблю я, користуючись близкістю проживання, при цьому не спілкуючись ні з ким. Можна поїхати на декілька днів в гори, оминаючи скупчення людей в їдальнях, зупиняючись в малесеньких садибах і готуючи самому їжу.
Можна ходити в супермаркет або кінотеатр з самого ранку, не пересікаючись з натовпом. Варіанти є для кожного, хто хоче про себе подбати.
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07.01.2022 11:32 Відповісти
зауваження: пандемії в Україні немає - не оголошували офіційно, бо вона має бути лише після введння надзвичаного стану; ті тестування, які проводять в Україні на виявлення якогось ковіду вже визнані в світі, як неправдиві. ЦЕНЗОРе, не перекручуйте інформацію, надавайте лише правдиві відомості!!
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07.01.2022 11:37 Відповісти
 
 