Поліцейський на Харківщині катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт "не побачив" слідів побоїв, - прокуратура

Оперуповноваженому відділу поліції та судово-медичному експерту з Харківської області повідомлено про підозру. Поліцейському - у тортурах, а судмедексперту - у винесенні неправдивого висновку, поєднаного з обвинуваченням у тяжкому злочині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області вбито чоловіка. З метою розкриття злочину на місце вбивства прибули правоохоронці, де при спілкуванні зі свідками дізнались, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем.

З метою найшвидшого розкриття вбивства заступник начальник одного з відділів поліції ГУНП в області та оперуповноважений вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того ж дня вони приїхали до чоловіка, надягнули на нього кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції.

6 січня 2021 року оперуповноваженому та судово-медичному експерту повідомлено про підозру. Йому інкримінується ч.2 ст.384 КК, загрожує покарання у вигляді робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Санкція ч. 2 ст. 127 КК України, яка інкримінується оперуповноваженому, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

30 вересня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні заступнику начальника одного з відділів ГУНП в області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України

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