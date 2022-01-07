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Поліцейський на Харківщині катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт "не побачив" слідів побоїв, - прокуратура

Поліцейський на Харківщині катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт

Оперуповноваженому відділу поліції та судово-медичному експерту з Харківської області повідомлено про підозру. Поліцейському - у тортурах, а судмедексперту - у винесенні неправдивого висновку, поєднаного з обвинуваченням у тяжкому злочині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області вбито чоловіка. З метою розкриття злочину на місце вбивства прибули правоохоронці, де при спілкуванні зі свідками дізнались, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем.

З метою найшвидшого розкриття вбивства заступник начальник одного з відділів поліції ГУНП в області та оперуповноважений вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того ж дня вони приїхали до чоловіка, надягнули на нього кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції.

6 січня 2021 року оперуповноваженому та судово-медичному експерту повідомлено про підозру. Йому інкримінується ч.2 ст.384 КК, загрожує покарання у вигляді робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Санкція ч. 2 ст. 127 КК України, яка інкримінується оперуповноваженому, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

30 вересня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні заступнику начальника одного з відділів ГУНП в області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України

Також читайте: СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Поліцейський на Харківщині катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт не побачив слідів побоїв, - прокуратура 01
Поліцейський на Харківщині катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт не побачив слідів побоїв, - прокуратура 02

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Топ коментарі
+9
Повышать зарплаты Нужно!!! Но не таким трутням,а их 90 процентов как минимум,а ЗА РЕАЛЬНУЮ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ,а у нас под"шумок" и бабло и УБДшки давай...И звания тоже,генералов и полканов,как собак
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07.01.2022 08:44
+7
За такое весь райотдел нужно увольнять,пусть следят друг за дружкою и стучат,если что,наверх,больше порядка будет.
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07.01.2022 09:52
+4
"Валюша"! Якщо не тямиш - чого ти лізеш у обговорення? Вибач - але ти нагадуєш мені школярку що пробує "рассуждать о семейной жизни"!
По-перше - судмедекспертиза не знаходиться у підпорядкуванні МВС взагалі
По-друге - у відповідності з законом "Про СМЕ" судмедексперт - самостійна процесуальна особа Він ОСОБИСТО несе відповідальність за складений ним висновок! ТОбто - це проблема конкретної особи" а не "системи" (я кілька разів представляв інтереси їх "контори" і вигравав справи) Якщо експерт (фізична особа) отримав "могорич" - то це проблема самого експерта а не "системи"
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07.01.2022 09:26
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Повышать зарплаты Нужно!!! Но не таким трутням,а их 90 процентов как минимум,а ЗА РЕАЛЬНУЮ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ,а у нас под"шумок" и бабло и УБДшки давай...И звания тоже,генералов и полканов,как собак
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07.01.2022 08:44 Відповісти
За реально виконану роботу - що ви маєте на увазі? Скільки злочинів розкрив, скільки підозрюваних зловив, - стільки й отримуєш?
Так нині і робиться, тільки додайте сюди , ще повне розкриття злочину підтверджує зізнання підозрюваного. А от це зізнання різними методами і вибивають
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07.01.2022 09:10 Відповісти
Так нажаль, і це повністю потворна совкова ментівська система. Дякуємо мультимільйонеру авакову за це.
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07.01.2022 10:04 Відповісти
Моя нова полиция
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07.01.2022 08:51 Відповісти
Розігнати нах це аваківське кодло.
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07.01.2022 09:00 Відповісти
"Валюша"! Якщо не тямиш - чого ти лізеш у обговорення? Вибач - але ти нагадуєш мені школярку що пробує "рассуждать о семейной жизни"!
По-перше - судмедекспертиза не знаходиться у підпорядкуванні МВС взагалі
По-друге - у відповідності з законом "Про СМЕ" судмедексперт - самостійна процесуальна особа Він ОСОБИСТО несе відповідальність за складений ним висновок! ТОбто - це проблема конкретної особи" а не "системи" (я кілька разів представляв інтереси їх "контори" і вигравав справи) Якщо експерт (фізична особа) отримав "могорич" - то це проблема самого експерта а не "системи"
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07.01.2022 09:26 Відповісти
А ты часто так делал?
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07.01.2022 11:40 Відповісти
Монастирський-чорт!))
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07.01.2022 09:38 Відповісти
То Аваков -чорт.Его люди.
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07.01.2022 10:13 Відповісти
За такое весь райотдел нужно увольнять,пусть следят друг за дружкою и стучат,если что,наверх,больше порядка будет.
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07.01.2022 09:52 Відповісти
Наказать обоих. Совковый беспредел - долой.
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07.01.2022 09:55 Відповісти
Судмедексперт и менты одно ведомство,а ворон ворону глаз не выклюет.И только один Бог ведает сколько уже народу погибло в застенках польции от рук таких гестаповцев.Система все скроет.
Ведь каждое ,,выбитое,, чистосердечное для когото в ментуре премия а для кого-то повышение по службе.
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07.01.2022 10:06 Відповісти
НЕ можу зрозуміти. Ми оплатили СКОТАМ роботу, надали ВЛАДУ. Вони мучили людину і їм лише до 5????
Це як? По нормальному по 20 років з конфіскацією та компенсацією.
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07.01.2022 10:25 Відповісти
Треба цим блюстителям не зарплатні збільшувати а терміни ув"язнення за їх злочинну діяльність. Злочинці у законі.
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07.01.2022 10:38 Відповісти
Палицая под суд, за соучастие в убийстве! А судмедэксперта? Тоже под суд, за скрытие преступления! Обоим не менее пятнарика, не известно скольких невинных они посадили...
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07.01.2022 10:40 Відповісти
Обоих на каторгу.
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07.01.2022 10:45 Відповісти
мразь мусорская
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07.01.2022 10:50 Відповісти
Брав приклад з президента.
Думаєте татаров не з таких от падлюк ?
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07.01.2022 11:08 Відповісти
Еще прокуратуре и суду накинуть бы по 10 , а то как то странно , как по мне... Украл огнетушитель в Прокрватуре- от двух до пяти и за пытки при исполнении тоже самое ...
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07.01.2022 15:22 Відповісти
Вот потому и уходят из полиции. Одни уйобки кругом, дискредитируют других.
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07.01.2022 15:56 Відповісти
Потрібно, щоб поліцай за подібні злочини сидів не в мєнтовській зоні, а в загальній. Тоді і 2 роки йому вічністю покажуться.
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07.01.2022 17:05 Відповісти
 
 