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США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії та Китаю, - Блінкен

США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії та Китаю, - Блінкен

Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії військовим загрозам, що виникають, включно з гіперзвуковими і космічними", - цитують ЗМІ заяву Блінкена на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

За його словами, американсько-японський альянс "має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові".

"Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування", - додав Блінкен.

В якості загрози він назвав Росію та Китай, які "на суші, на морі, у космосі, кіберпросторі порушують міжнародні норми", згадавши "нарощування військової могутності Росії проти України", "провокаційні" дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.

При цьому Блінкен наголосив, що Москва та Пекін "поглиблюють двосторонню військову співпрацю". Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії.

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07.01.2022 09:01 Відповісти
Какой Китай?омерика обосралась с каким то х уйлом парашинским
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07.01.2022 09:02 Відповісти
Давно пора!!!! Две страны имеющие огромное превосходство в технологиях над всем миром могут поставить мир на уши!!!
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07.01.2022 09:25 Відповісти
Технологии есть, а яиц нет.
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07.01.2022 10:23 Відповісти
Просто на них ще належним чином не наступили..
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07.01.2022 12:15 Відповісти
Для тих, хто не в курсі. США після перемоги в Другій світовій наклали обмеження і зобов'язання на Японію, щоб стримати її експансію. В міру посилення Китаю, все що потрібно США, так це дозволяти Японії військово посилюватись.

Так що дуже смішні коменти панікерів з їхніми "всьо пропало". Китай, при всьому бажанні, Тайвань не може захватити. Про якусь загрозу конкретно США мова навіть не йде.
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07.01.2022 12:55 Відповісти
 
 