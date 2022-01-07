Під час спецоперацій у Казахстані затримано понад 3 тис. осіб, 26 людей вбито, - МВС республіки
У Казахстані під час спецоперацій затримано понад 3 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Наразі затримано понад 3 тисячі осіб, ліквідовано 26, ще 18 поранено", - повідомили в МВС республіки.
Зазначається, що всі будівлі акіматів у Казахстані наразі звільнено та взято під охорону.
Топ коментарі
+32 Anny Boddy
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+20 Gn Vladomax
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...да - пожал руку с пренебрежением - это факт ....
https://www.youtube.com/watch?v=pEGXqZiLFbY
Невже справді, частину загиблих ховають без ідентифікації , бо вони - випущені щ тюрем ув'язнені , спеціально для влаштування заворушень?!
По идее статистика должна быть хотя бы 1 убитый на 35 раненых.
Активисты движения "Демократический Выбор Казахстана" (ДВК) сообщили, что на фоне волнений в Казахстане, 6 января в Киеве неизвестные в гражданской одежде "напали на представителя штаба оппозиционного движения" и пришли к еще одному активисту. Соответствующую информацию в Facebook обнародовала активистка Людмила Козловская, передает УНН.
В сообщении отмечается, что 6 января в Киеве лицо, которое якобы является сотрудником СБУ "побила возле подъезда дома" Заманбека Тлєулиєва, одного из координаторов штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" (ДВК).
В результате у активиста Тлеулиева численное количество ушибов, 4 выбитых зуба и один серьезно поврежденный зуб. Люди, названные сотрудниками СБУ, использовали нецензурную лексику, угрожали Тлєулиєву немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины.
Козловская пишет, что при этом присутствовали сотрудники полиции Украины, которые также вели видеофиксацию того, что происходит. Сообщается, что Тлеулиев вызвал полицию и сообщил о нападении на него неизвестных. "После этого один из сотрудников СБУ показал Тлеулиеву удостоверение на имя Егор Косов", - говорится в сообщении.
По словам Козловской, люди в гражданской одежде пришли в еще к одному активисту - Елдоса Насипбекова. "Сотрудники СБУ заставили Насипбекова написать расписку об "отказе от занятия политической деятельности в Казахстане и отсутствие претензий к действиям сотрудников СБУ". Отмечается, что руководил "сотрудниками СБУ" подполковник Капитанюк Александр Михайлович, - говорится в сообщении. В соответствии с опубликованной информации, после того, связь с этими людьми была потеряна.
УНН на данный момент не получил комментариев от Службы безопасности Украины относительно этой ситуации.
Також російська пропаганда: Україна координує революцїї в Білорусі та Казахстані!!!!