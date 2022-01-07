Сили ОДКБ у Казахстані очолить генерал Сердюков, який керував операцією з окупації Криму в 2014
Керуватиме миротворцями ОДКБ у Казахстані командувач Повітряно-десантними військами ЗС Росії, генерал-полковник Андрій Сердюков, який керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що термін дії місії у Казахстані обмежений.
Нагадаємо, що Андрій Сердюков є командувачем ВДВ РФ із жовтня 2016 року. Раніше він командував військами Південного військового округу та керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.
Саме Сердюков очолив та реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили ухвалення парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ, який було організовано протягом трьох тижнів.
Будь ласка, зачекайте...
думаю , це його останнє завдання на цьому світі 😠, так як така мразь кацапська повинна гнити в землі !
Пасивна позиція ні до чого не приведе Україну.
2. Якщо відбудеться парад падінь тоталітарних режимів у країнах, які раніше були у складі "совка", то повстання може розпочатись і у самій паРаші.
3. Де ти зібрався брати брудні ядерні бомби? Як ти зібрався мінувати росіянські міста? І головне - навіщо це робити? На подібні варварські акції здатна тільки країна-агресор на кшталт роїсі. Україна та українці зовсім не такі.
4. З останнім реченням я згоден.
По каким-таким причинам, Генеральная Прокуратура Украина (равно как и Служба Безопасности Украины), до сих не возбудила уголовного дела в отношении почти что главного фигуранта захвата Крыма 2014 г.?
Учитывая то, что офис Прокурора МУС готов к проведению процедур по прямому расследованию преступлений Кремля (геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию), установленных предварительным расследованием, было бы не лишним объединить новые "похождения" бравого генерала в одном производстве МУС "Украина против России"...
Такие "красавцы" обязаны "блистать" на мировом уровне, как и их хозяева...
Тоже не было времени на эту мразь хотя бы дело завести ?
Плохому танцору , яйца мешают .
За ВОСЕМЬ лет времени не нашлось , ну да …
На превеликий жаль, більшість православних виборців, які отримали з Константинополя Томос, обрали Главою держави ************-антихриста. Українському електорату по серцю «духовна їжа» піаніста, який грає на роялі нетрадиційним спосібом. Народу подобається в репертуарі концертів «95 кварталу» пропаганда содомії з «кумом», ліцедій не червоніючи, подає публіці на блюдечку «полуничку» та рекламує вживання алкоголю.
Коли скіпетр і держава, за допомогою новітніх технологій ФСБ і 25 кадру в проросійському серіалі «Слуга народу» дістаються молодій людині, яка чотири рази «відкосила» від служби в армії, то вона зазвичай нехтує порадами старців і на прохання виборців знизити тарифи на комунальні послуги та ціни на «блакитне паливо» відповідає на мові країни-терориста: «Я вам ничего не должен!». Після таких заяв у країні починаються бунти, заколоти та розколи, що переходять у громадянську війну.
признание оккупации украинского полуострова Крым;
восстановление российского языка в качестве второго официального в стране;
предоставление России военных баз;
автономию для российских меньшинств.
РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У КАЗАХСТАНІ ОЧОЛЮЄ ГЕНЕРАЛ СЕРДЮКОВ, ЯКИЙ КЕРУВАВ АНЕКСІЄЮ КРИМУ
Андрій Сердюков також командував окупаційними військами на Донбасі
На той момент він був начальником штабу і першим заступником командувача військами Південного військового округу РФ.
Також Сердюков був керівником штабу з формування і застосування угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі (під позивним "Сєдов").
Ігор Конашенков - колись Конашенко .
https://twitter.com/wulfhere2000/status/1479499624461307910 1 ч
Цей своєю смертю не помре.
Вийде десь у вікно або застрелиться 5 разів у голову