9 січня українці проведуть глобальну акцію "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

9 січня українці проведуть глобальну акцію "#СкажиПутіну_НІ / #SayNOtoPutin". Організатори закликають українців по всьому світу провести аналогічні акції на місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку акції в фейсбуку.

"На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв", - розповіли організатори акції.

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У Києві акція відбудеться 9 січня об 11:30 на Михайлівській площі. Організаторами значаться Рух Опору Капітуляції і Вільні Люди.

"10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце - Union Square Park", - зазначили організатори акції

"Закликаємо Захід #СкажиПутіну_НІ на його ультиматум. Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. #УкраїнціЧинитимутьОпір окупантам. Нічого про нас без нас. Не приймемо ультиматумів проти нашої свободи та спільних інтересів союзників. Україна і Захід #СильнішіРазом", - озвучили свої вимоги організатоии акції.

Вони також закликали українців організувати 9 січня акції на місцях.

"1️⃣ Надрукуйте або напишіть на аркуші А4, чи більшого формату, два гасла - #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist або українські варіанти #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір.

2️⃣ Домовтеся з друзями та зробіть спільне фото з плакатом. Якщо не виходить ні з ким скоординуватися, можете сфотографуватися і самотужки.

3️⃣ Можете сфотографуватися навіть біля своєї церкви після служби. Це може бути пам’ятна будівля, міська або сільська рада, табличка з назвою міста/села.

4️⃣ Викладіть ваше фото у соцмережах – фейсбук, інстаграм, твіттер тощо. В дописах використовуйте хештеги #SayNOToPutin #СкажиПутіну_Ні #UkrainiansWillResist #УкраїнціЧинитимутьОпір. Також пишіть, в якому місті чи селі зроблене фото.

5️⃣ Ваші фото надсилайте в обговоренні події, на нашу електронну скриньку [email protected], або на сторінку Руху Опору Капітуляції. Обов'язково вкажіть, де саме зроблено фото.

6️⃣ Про місце та час акцій у своїх містах повідомляйте в обговорення події", - порадили організатори акції.

"Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори та іншу національну символіку. В неділю ми маємо вийти та чітко сказати міжнародній спільноті та чинній владі, що компроміси з Путіним - неприпустимі. Ми не приймемо ультиматуми Кремля і те саме закликаємо зробити Захід. Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам", - закликав Рух Опору Капітуляції.