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9 січня українці проведуть глобальну акцію "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

9 січня українці проведуть глобальну акцію

9 січня українці проведуть глобальну акцію "#СкажиПутіну_НІ / #SayNOtoPutin". Організатори закликають українців по всьому світу провести аналогічні акції на місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку акції в фейсбуку.

"На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв", - розповіли організатори акції.

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У Києві акція відбудеться 9 січня об 11:30 на Михайлівській площі. Організаторами значаться Рух Опору Капітуляції і Вільні Люди.

"10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце - Union Square Park", - зазначили організатори акції

"Закликаємо Захід #СкажиПутіну_НІ на його ультиматум. Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. #УкраїнціЧинитимутьОпір окупантам. Нічого про нас без нас. Не приймемо ультиматумів проти нашої свободи та спільних інтересів союзників. Україна і Захід #СильнішіРазом", - озвучили свої вимоги організатоии акції.

Вони також закликали українців організувати 9 січня акції на місцях.

"1️⃣ Надрукуйте або напишіть на аркуші А4, чи більшого формату, два гасла - #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist або українські варіанти #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір. 
2️⃣ Домовтеся з друзями та зробіть спільне фото з плакатом. Якщо не виходить ні з ким скоординуватися, можете сфотографуватися і самотужки.
3️⃣ Можете сфотографуватися навіть біля своєї церкви після служби. Це може бути пам’ятна будівля, міська або сільська рада, табличка з назвою міста/села.
4️⃣ Викладіть ваше фото у соцмережах – фейсбук, інстаграм, твіттер тощо. В дописах використовуйте хештеги #SayNOToPutin #СкажиПутіну_Ні #UkrainiansWillResist #УкраїнціЧинитимутьОпір. Також пишіть, в якому місті чи селі зроблене фото.
5️⃣ Ваші фото надсилайте в обговоренні події, на нашу електронну скриньку [email protected], або на сторінку Руху Опору Капітуляції. Обов'язково вкажіть, де саме зроблено фото.
6️⃣ Про місце та час акцій у своїх містах повідомляйте в обговорення події", - порадили організатори акції.

"Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори та іншу національну символіку. В неділю ми маємо вийти та чітко сказати міжнародній спільноті та чинній владі, що компроміси з Путіним - неприпустимі. Ми не приймемо ультиматуми Кремля і те саме закликаємо зробити Захід. Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам", - закликав Рух Опору Капітуляції.

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Топ коментарі
+10
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07.01.2022 11:30
+9
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07.01.2022 11:21
+7
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07.01.2022 11:40
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Когда оно издохнет ?
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07.01.2022 11:21 Відповісти
В своё время. Но навряд ли это сильно изменит политику рф.
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07.01.2022 11:27 Відповісти
Залежить від наступника. Після смерті Сталіна багато чого змінилося. Якщо прийде хтось прагматичний, кому кортить замирення із Заходом (не через людинолюбство, звичайно, а щоб спокійно тримати власні активи у незкріпному світі) - для нас це може бути вигідно.
Але може прийти і відморозок, Шойгу наприклад...
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07.01.2022 13:43 Відповісти
Согласен, но тут покажет только время.
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07.01.2022 13:48 Відповісти
треба навчитися давати йому відсіч, а не сподіватися, що воно скоро здохне
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07.01.2022 11:37 Відповісти
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07.01.2022 11:21 Відповісти
Чистая клоунада,нет нужно говорить своим предателям, например тем,кто вкладывал капиталы в экономику засрашки,строил там заводы и создавал путинцам рабочие места.
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07.01.2022 11:28 Відповісти
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07.01.2022 11:30 Відповісти
Хутін до…***!
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07.01.2022 11:32 Відповісти
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07.01.2022 11:33 Відповісти
лучше "#СкажиПутіну_НА ***
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07.01.2022 11:34 Відповісти
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07.01.2022 11:37 Відповісти
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07.01.2022 11:39 Відповісти
Блин, прочитал первое предложение как "скажи ***** хай(типа HI - привет)". Задумался...
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07.01.2022 11:38 Відповісти
расіся в гівні, скажи ій НІ!
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07.01.2022 11:38 Відповісти
Москаль північний наш ворог вічний! А коли ми скажемо ні москальским клоунам які керуют Україною! Якби москалі не сподівалися що їх будут тут зустрічати квітами а знали що тільки кулями як фіни наприклад! То вони до нас би і не лізли!
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07.01.2022 11:39 Відповісти
Занадто толерантні слова, як для такого нещастя, як путін. Не заслуговує!!!!
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07.01.2022 11:40 Відповісти
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07.01.2022 11:40 Відповісти
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07.01.2022 11:41 Відповісти
в мене смерть путєна асоціюється із зайцем, качкою та яйцем)))
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07.01.2022 11:43 Відповісти
Хай краще як Сталін - здохне "у долині сечі" ©
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07.01.2022 13:45 Відповісти
а чому тільки путіну у нас гідні кандидатури е такоz
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07.01.2022 11:41 Відповісти
лучше бы зеле это сказали
а так, просто акция отвлечения...
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07.01.2022 11:42 Відповісти
Вот именно. путин опять всех поимел - вот об этом и говорит эта акция
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07.01.2022 11:44 Відповісти
вместо бесполезных перформансов нужно строить собственную крепкую политически и экономически страну, и только тогда начнут уважать и принимать в расчет, а не заниматься "игрой членом на рояле"...
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07.01.2022 11:56 Відповісти
С кем ты это будешь строить? Страна идёт к развалу и это очевидно.
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07.01.2022 12:17 Відповісти
к сожалению(
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07.01.2022 14:11 Відповісти
Крыса мавзолейная привезла батальон снайперов в Казахстан...,отстреливают всех подряд...
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07.01.2022 11:47 Відповісти
мавзолейные набирают силу и расширяют влияние.
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07.01.2022 12:56 Відповісти
я очікую початку руху "Зеля+Беня+Єрмак" - ГЕТЬ!
Це більш нагально для України в ******** ситуації.
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07.01.2022 11:48 Відповісти
А саме для того, щоб переключити увагу і гнів з зеленої падлюки, цю акцію і вигадали.
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07.01.2022 15:23 Відповісти
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07.01.2022 11:49 Відповісти
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07.01.2022 11:50 Відповісти
А для чого вся ця клоунада?
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07.01.2022 11:51 Відповісти
Путлер теперь палач и Казахстана....ГААГА ждет...
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07.01.2022 11:51 Відповісти
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07.01.2022 11:53 Відповісти
А де старе, добре "ла-ла-ла"?!
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07.01.2022 11:58 Відповісти
Террористы и мародёры проводят акцию непокоры чтобы свергнуть режим.
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07.01.2022 12:24 Відповісти
Значить Різдво Христове ми святкуємо разом з бандитами з РПЦ , а як біда та небезпека - одразу біжимо до цивілізованого християнського світу просити помочі . Нікрасіво якось . Як дібіли себе ведемо.
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07.01.2022 13:04 Відповісти
оно, конечно, хорошо.
Вот я представляю, 1941 год, советские дети рисуют на листочках "Скажи бяке Гитлеру нет!
Sag nein zum Scheiß Hitler!"
И клеят на столбах и стенах.
Всё, после этого Гитлер точно передумает нападать, захворает и капут.
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08.01.2022 00:37 Відповісти
что-то слово "нi" выглядит как английское "hi'.
Say HI to Putin.
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08.01.2022 10:08 Відповісти
 
 