Десятки осіб в Казахстані було вбито, коли російські "миротворці" намагалися відновити порядок, - NYT

Американське видання New York Times звинуватила російських "миротворців" у вбивствах в Казахстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В повідомленні видання йдеться: "Десятки антиурядових демонстрантів були вбиті в Казахстані, повідомила поліція, коли очолювані Росією війська намагалися відновити порядок".

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