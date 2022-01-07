УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11125 відвідувачів онлайн
Новини
1 931 25
НАТО (6210) росія (63589) Фінляндія (1241) Швеція (915) Столтенберг Єнс (1595) Нііністе (86)

Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: "Закликаємо Росію до деескалації"

Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Нііністе про безпекову ситуацію в Європі та нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - йдеться в повідомленні.

Також з главою шведського уряду Магдаленою Андерссон Столтенберг обговорив нарощування російської армії в Україні та навколо неї та європейську безпеку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гарантії безпеки" від Кремля суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії Нііністе

Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: Закликаємо Росію до деескалації 01
Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України: Закликаємо Росію до деескалації 02

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Столтенберг, тебе больше всех надо? Езжай на лыжах покатайся, отдохни. Бери пример с бубочки.
показати весь коментар
07.01.2022 12:51
+3
Олекса Моцно Лютий

https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год



Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
показати весь коментар
07.01.2022 12:54
+2
інфа вимагає перехресної перевірки

Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305


Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
показати весь коментар
07.01.2022 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
расии щас не до нас, им нада спасать назарбаевщину
показати весь коментар
07.01.2022 12:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111

с 38-28 минуты непосредственно о Бенином НЕлохе и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
показати весь коментар
07.01.2022 12:59 Відповісти
особливо хочу зазначити. дивлюсь усі відео Швеця , серед усіх "БУВШИХКРЕМЛІВСЬКИХ" довіра тільки до нього .Саме кін нищить Іларіонова що пригрівся в Україні, але НІКОЛИ!!! він не ліз прямо в характеристики влади в Україні , тільки глобальні аналізи глобальних гравців щодо України у тому числі. Але це відео найконкретніше щодо ситуаціїсаме для УКраїни з її БЄофісом на Банковій
показати весь коментар
07.01.2022 13:04 Відповісти
Він нещодавно спалився, коли назвав Смєшка кращим майбутнім президентом України та Горндона вихваляв, тому вже треба не всьому вірити, що він каже.
показати весь коментар
07.01.2022 13:08 Відповісти
він не вихваляв Гордона він сказав коли з ним спілкувався -ще у 2017 здається . Так він не підтримує пороха , на моє запитання йому , чому ж його так ненавидить *********** він сказав що не лізтиме в справи українців -самі розберуться.
Але треба відчувати його глобальну підтримку й його інсайди точно цінувати . Якщо він підніме біля Пороха рейтинг Смєшка - навіть в ЄС не вважають його гіршим варіантом
Ось десь така моя думка, Але усі його передбачування збуваються й ціна їм велика
показати весь коментар
07.01.2022 13:34 Відповісти
для ЄС потрібна коаліція чи ні ? З ким , як ви вважаєте з Разумковим краще чи з Смєшком?
показати весь коментар
07.01.2022 13:37 Відповісти
інфа вимагає перехресної перевірки

Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305


Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
показати весь коментар
07.01.2022 12:43 Відповісти
"Обговорили", "домовилися щоб обговорити", "вчергове обговорили де і коли б іще обговорити", "запланували обговорити", "ініціювали обговорення".... Тупі нездалі боягузливі пиз.аболи.
Тільки ставка на власні сили, свій (український) Провід, свою господарку, свою Націю, свою Армію.
Усім на нас насрати, навіть власному уряду і президенту - он, чужа армія біля кордонів, країна окупована, а во п"ють пиво в Буковелі.
показати весь коментар
07.01.2022 12:49 Відповісти
так то він від пива розпух ? я думав бджоли !
показати весь коментар
07.01.2022 12:53 Відповісти
Столтенберг, тебе больше всех надо? Езжай на лыжах покатайся, отдохни. Бери пример с бубочки.
показати весь коментар
07.01.2022 12:51 Відповісти
Олекса Моцно Лютий

https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год



Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
показати весь коментар
07.01.2022 12:54 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 13:03 Відповісти
Похоже финны и шведы уже сами намылились в НАТО, прекрасно осознавая полную неадекватность своего восточного соседа. Вот вам кстати и пресловутая "финляндизация", которую нам мягко навязывают росс"либералы", так между словами, как-бы невзначай
показати весь коментар
07.01.2022 13:04 Відповісти
Призываем перепризвать,а чтобы не перепризваться-еще раз призвать.
показати весь коментар
07.01.2022 13:04 Відповісти
Да идите вы фсе на йух,санкционеры-************ себявжопу,ссыкли!!№
показати весь коментар
07.01.2022 13:06 Відповісти
по3,14здели призывая...
обсудили Назарбая...
водки выпили иль чая...
и разъехались скучая...
показати весь коментар
07.01.2022 13:07 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2022 13:16 Відповісти
Ссыкуны тупоголовые. 8 лет уже война де факто идет, а они "призывают". Тьху, блин. А ***** ударными темпами свой совок 2.0 восстанавливает
показати весь коментар
07.01.2022 13:18 Відповісти
Госдеп США: ввод войск ОДКБ в Казахстан не повлияет на предстоящую серию переговоров между РФ и США. Хотя к законности ввода есть вопросы. - Что и требовалось доказать. США сдали путину ВСЕ !!!Часть Запада за ждёт встречи Байден/куйло, вторая часть ЕС ждет СП2..

Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы, связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США. Госдеп сгосдепился. Надо прекращать верить в помощь США! пдры и это мягко сказано!





показати весь коментар
07.01.2022 13:25 Відповісти
Вот что значит коммунистическое воспитание Норвежской рабочей партии. Непрерывное пустое балабольство десятилетиями. В КГБ этот перспективный агент влияния значился как "Стеклов". Пока его перебежчик не заложил.
показати весь коментар
07.01.2022 13:28 Відповісти
Вы не заметили за все время что что то не то делаете? Ваши заклики скорее ***** возбуждают. ***** даже у вас в Вашингтоне переворот организовал, можно сказать вам на голову настрал, а вы все закликаете даже санкции не наложили
показати весь коментар
07.01.2022 13:34 Відповісти
Столтенберг, отвяньте от Украины тогда и война прекратится. Путину тоже станет не интересна Украина. А что бы в нашего правительства стали на место мозги, их надо послать в окопы, пусть побудут в шкуре тех, кто защищает Украину.
показати весь коментар
07.01.2022 14:07 Відповісти
Столтенберг едеш в гости,проезжай мими,твое мнение умных людей
сдесь не интересует.
показати весь коментар
07.01.2022 14:22 Відповісти
Призываем призываем призываем
Убеждаем убеждаем убеждаем
Свою тайну мы не раскрываем
Трусы мы и вечно это знаем
показати весь коментар
07.01.2022 16:17 Відповісти
 
 