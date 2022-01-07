До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони
До територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян з досвідом військової служби, проте є винятки.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву", - йдеться у повідомленні.
"Громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони. Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони", - додали в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
будут привлекать детей депутатов и министров, порошенковы пойдут тоже киев защищать
Фото сына Порошенко возле артиллерии за 10 км до линии огня показывать НЕ надо - такие фото может сын любого президента сделать.
Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением.
https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html
С сентября 2010 по июнь 2011 года сын Порошенко был вице-консулом отдела по экономическим вопросам Генконсульства в Шанхае.
И потом сразу артиллерией командовать поехал.
Ага, вице-консул - командовать артиллерией.
Это враньё детям пихай.
Значит и этот Герой Украины не был в АТО потому что перед этим был оперным певцом?
Василий Ярославович Слипак (укр. Василь Ярославович Сліпак; 20 декабря 1974, Львов, УССР - 29 июня 2016, Луганское, по другим данным: Логвиново) - украинский оперный певец[6][7], участвовал в вооружённом конфликте на востоке Украины в составе добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Посмертно награждён званием Герой Украины и орденом «Золотая Звезда»[8].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Слипак,_Василий_Ярославович
...22 серпня 2014 року в ефірі https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB «5 каналу» учасник переговорної групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Антитерористичного центру Ю. Тендіт підтвердив, що бачив Олексія Порошенка в наметі одного з таборів, якого саме не уточнив...
Может в пионерлагаре видел?
Слышишь, "воин" ёпт, в Луцке на авиабазе он "отвоевал".
Я в таком случае тоже в Мелитополе "отвоевал" в в/ч А3840 возле аэродрома,
где звание лейтенанта запаса получил.
Так что, мой диван - такой же, как и твой диван.
Adieu, бот - и не забудь зайти в рошен за пайкой мивины.
И твоё сравнение героя Украины, погибшего на войне, с этим вот недоразумением оскорбительна для Слипака - не понимаешь что ли?
Не надо сравнивать белоручку мажора с реальным бойцом.
Поезжай и сделай такое же, диван твой проветрится.
Я же не сын президента.
Уже бегу.
Вопрос был о том, чтоб сделать фото у артиллерии, как это сделал сын Порошенко, а не воевать там, как НЕ воевал сын Порошенко. Смысл ясен?
С глазами проблема или читать не умеешь?
Я на заборе сейчас "х@й" напишу - ты его сосать начнёшь?
Максиму на шо он способен, это прицелиться через очко прямой наводкой...
Ох и жополизы - скоро вы будете утверждать, что Олексій Порошенко під Іловайськом сприяв відходу наших військ включивши на повну потужність музику в своему наметі, шоб війська могли зорієнтуватись куди відходити і де безпечно...
Вот что бронежилет животворящий делает. Обычный остеохондроз от малоподвижной жизни превращает в тяжелое ранение, полученное при активном участии в боевых действиях...
Почитай на досуге.
МЕНІ АДМІН ЗАБЛОКУВАВ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.
ЦЕНЗОР.нет ТАКИ ДА!!!!
Клоуны, не офигели ли вы???
Усі нормальні давним-давно в ТрО.
Усі нормальні давно хто в ОР-1, хто в ОР-2, але в усіх є власна зброя, снаряга та якесь там злагодження.
..данные же зарегистрированных сейчас в теробороне патриотов, при таком говнокомандуваче-уклонисте и его секретутах-кротах, тут же окажутся у хйла на столе, с адресами и фотографиями...
Мне лично глубоко по*уй на все законы и уголовные кодексы. Ствол стоит у постели. И еще два в сейфе.
ЗЫ больше похоже на мусорскую провокацию (сталкивался с таким), бо только у них и у бандюков такое отношение к законам..)
ЗЫЗЫ есть "серое" оружие у патриота? - поздравляю.. только не надо светить его перед всеми, особенно перед пещерным правосудием пятой колонны.. хотя бы до поры до времени...
Собираешь документы, идешь, оформляешь "зеленку" на нарезное или гладкое.
Дальше в магазин. В Ибис или Ствол.
А там ассортимент такой шо закачаешься...
Хош быть снайпером по бронетехнике? Покупаешь комплекс под .50BMG и будет тебе счастье.
А хош марксманом? Под православный 7,62х39 или .308 все, что угодно.
Поддержи отечественного производителя, купи ЗБРОЯР Z-10. Или Z-15. Или Z-008
Хош только для короткого городского боя? Аканоидов немерено. Арок немерено. PCC под 9х21 немерено.
Для дома для семьи помповые дробовики любые.
Что еще надо?
Його ціна зараз 6000 грн. Зі знижкою ще менше.
Ідеально.
посмотрите хоть как казахов расстреливали на улицах из автоматов и снайперских
а дома и квартиры будут просто забрасывать гранатами или расстреливать танками или бтрами как в грузии было, и сделайте выводы
Хватит косить под украинца, фуфел кацарылый. Это у вас, на рассее, рабам оружие не положено.
Нарезное через 5 лет владения гладким. А из гладкого в магазинах тозки да ижы.
Иди нахер, короче.
Брысь на швабру, падаль!
А мины-гранаты там не продают в вашем чибисе? Или дают того же года в качестве подарка к гавно АКМу 52 года выпуска за 27 тыс грн?
у магазині зброї ви можете купити звичайну цивільну вогнепальну зброю, яка від військової відрізняється відсутністю ведення автоматичного вогню. так, більшість карабінів дорогі. так, американська імпортована зброя коштує дорожче, ніж в США. але якщо ви приймаєте рішення, що для вас зброя - це must have, то знайдете гроші. по 100 доларів на місяць відкладайте і через рік купите. з 14 року пройшло вже 8, якщо що. можна було зібрати арсенал. просто воно вам не треба.
Що до грошей то я як не вакцинований зараз відсторонений від роботи а пенсія в мене 180,5$ так шо для мене це гроші і не малі.
Але якщо країні нас рати на мої потреби і захист, то ок - буде як буде
з приводу ствола - повна нісенітниця. американська цивільна зброя надзвичайно стійка, ефективна і надійна. зброяр (наші), думаю, теж не по приколу робили.
так, країні на вас насрати. а де ви бачили країну, якій не насрати на людей в тій чи іншій мірі?
могли вже здогадатися, що розраховувати треба в першу чергу на себе
ви говорите про зараз, а я говорю, що у вас було 8 років, щоб зібрати спорядження. ви цього не зробили, а зараз розповідаєте про ЗП. відкладайте по 10-20 доларів на місяць і через 8 років купите нарізну зброю. хочете безкоштовно - ласкаво просимо до ТрО, тільки коли почнеться, ідіть першим на мобілізацію, бо може не вистачити на всіх.
лучше здохнуть с оружием в руках чем быть безоружным замученным на подвале
и хочется быть с хорошим оружием в руках чтобы прихватить с собой побольше кацапских выродков а не изображать мишень с гавняной помпой