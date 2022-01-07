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Міноборони (7016) оборона (4688) військовослужбовці (4596) тероборона (375)

До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони

До загонів тероборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, - Міноборони

До територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян з досвідом військової служби, проте є винятки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. ФОТО

"Громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони. Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони", - додали в Міноборони.

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Топ коментарі
+7
И много таких в Украине? И то из того что я видел, 90% прошедших армию не умеют стрелять. Вы бы вместо книг и *зельоных тарифов* строили полигоны где каждый мог придти и попрактиковаться в стрельбе в том числе и из новых образцов оружия а не как нас учили 99% времени на военке ето сбор-разбор автомата АК и уставу. К тому же нужны законы о оружии и прав на самозащиту себя и частной собственности. Никто не будет так яро охранять государство как те кто будет чуствовать себя хозяином недвижимости.
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07.01.2022 13:15
+6
Я так понимаю, что трассу Киев - Буковель отремонтировали в срочном порядке потому, что после начала военных действий штаб армии переедет на горнолыжный курорт. Там спокойнее.
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07.01.2022 13:16
+5
ШАНОВНІ ДОПИСУВАЧІ СЬОДНІШНІЙ АДМІНІСТРАТОР НА ЦЕНЗОР.ДА ВИЯВИВСЯ ПАЛКИМ ПОЦІНОВУВАЧЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І НЕ ВИТРИМАВ.
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07.01.2022 13:17
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Почему не привлекают депутатов?
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07.01.2022 13:11 Відповісти
патроны экономят,походу..
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07.01.2022 13:13 Відповісти
Иван, закусывать надо... А то пишешь бред какой-то...

будут привлекать детей депутатов и министров, порошенковы пойдут тоже киев защищать
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07.01.2022 13:26 Відповісти
Покажи хоть одного сына депутата, воевавшего на Донбассе.
Фото сына Порошенко возле артиллерии за 10 км до линии огня показывать НЕ надо - такие фото может сын любого президента сделать.
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07.01.2022 13:29 Відповісти
Участие в АТО
Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением.

https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html
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07.01.2022 13:36 Відповісти
Я что выше написал?

С сентября 2010 по июнь 2011 года сын Порошенко был вице-консулом отдела по экономическим вопросам Генконсульства в Шанхае.
И потом сразу артиллерией командовать поехал.
Ага, вице-консул - командовать артиллерией.

Это враньё детям пихай.
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07.01.2022 14:07 Відповісти
То есть ты утверждаешь что Алексей Порошенко не был в АТО потому что до этого был вице консулом?

Значит и этот Герой Украины не был в АТО потому что перед этим был оперным певцом?

Василий Ярославович Слипак (укр. Василь Ярославович Сліпак; 20 декабря 1974, Львов, УССР - 29 июня 2016, Луганское, по другим данным: Логвиново) - украинский оперный певец[6][7], участвовал в вооружённом конфликте на востоке Украины в составе добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Посмертно награждён званием Герой Украины и орденом «Золотая Звезда»[8].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Слипак,_Василий_Ярославович
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07.01.2022 14:21 Відповісти
Нет документальных подтверждений его участия в АТО! С ЕГО СЛОВ он проходил службу под фамилией Анисенко. А также:
...22 серпня 2014 року в ефірі https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB «5 каналу» учасник переговорної групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Антитерористичного центру Ю. Тендіт підтвердив, що бачив Олексія Порошенка в наметі одного з таборів, якого саме не уточнив...
Может в пионерлагаре видел?
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07.01.2022 14:29 Відповісти
Ну тебя он там точно не видел. Всем таким как ты еще раз говорю, сходи в зону ООС и поржи над этим с нашими хлопцами. И диван твой проветрится.
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07.01.2022 14:34 Відповісти
Сам, очевидно, из окопа пишешь?
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07.01.2022 14:55 Відповісти
Пока что отвоевал, прохожу службу офицера запаса первой очереди резерва.
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07.01.2022 15:04 Відповісти
Где ты отвоевали в какой должности? В каком подразделении? Кто его командир?
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07.01.2022 15:06 Відповісти
бот, я не вижу ответа - где воевал, "воин" херов?
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07.01.2022 16:04 Відповісти
204 БрТА, закончил службу в должности старшего инженера по авиационному вооружению в 2019 году. А где ты служил? На твоем диване есть инвентарный номер?
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07.01.2022 16:14 Відповісти
"204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна (204 БрТА, в/ч А0959) - авіаз'єднання винищувальної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Бригада розташована на Луцькій авіабазі"

Слышишь, "воин" ёпт, в Луцке на авиабазе он "отвоевал".
Я в таком случае тоже в Мелитополе "отвоевал" в в/ч А3840 возле аэродрома,
где звание лейтенанта запаса получил.
Так что, мой диван - такой же, как и твой диван.
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07.01.2022 16:53 Відповісти
в/ч А3840 не возле аэродрома, это и есть транспортная бригада на своем аэродроме. А в каких годах ты совершил этот выдающийся подвиг?
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07.01.2022 17:23 Відповісти
А какое значение имеет год, если и тогда, когда я служил, и тогда, когда ты, ни в Луцке, ни в Мелитополе боевые действие не велись. Мой подвиг такой же подвиг, как и твой, если ты реально служил. Но сдаётся мне, что ты просто тупой бот, как тебе и сказали веткой ниже.
Adieu, бот - и не забудь зайти в рошен за пайкой мивины.
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07.01.2022 18:13 Відповісти
Ну так ясное дело что есть разница когда служил. У тебя не было командировок в АТО. Или ты считаешь что ребята в зоне ООС безвылазно сидят?
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07.01.2022 18:22 Відповісти
Не значит это, бот, не значит - Слипак реально воевал, это все видели.
И твоё сравнение героя Украины, погибшего на войне, с этим вот недоразумением оскорбительна для Слипака - не понимаешь что ли?
Не надо сравнивать белоручку мажора с реальным бойцом.
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07.01.2022 14:53 Відповісти
Фото сына Порошенко возле артиллерии за 10 км до линии огня показывать НЕ надо - такие фото может сын любого президента сделать.
Поезжай и сделай такое же, диван твой проветрится.
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07.01.2022 15:03 Відповісти
И кто меня к артиллерии подпустит без приказа президента?
Я же не сын президента.
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07.01.2022 15:07 Відповісти
Как кто, военком конечно. Все на самом деле просто: идешь в военкомат, говоришь что хочешь прходить воинскую службу по контракту и выбираешь род войск Сухопутные Войска, вид войск Артиллерия. Делов-то.
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07.01.2022 15:17 Відповісти
Конечно, чувак - сын порошенко будет в миллиардах папы купаться и фейками о своей службе в армии лохов кормить, сын авакова крадёт бабло из бюджета, в который я плачу налоги и на виллах в Италии свадьбу праздновать, сын Турчинова будет отдыхать в особеняке под Киевом с куском леса, сын прошлого министра обороны Полторака (на фото) будет постить "Катя купается в открытом море на глубине 100 метров, а чего добился ты?". а я конечно пойду в окопе за их спокойную жизнь воевать.
Уже бегу.

Вопрос был о том, чтоб сделать фото у артиллерии, как это сделал сын Порошенко, а не воевать там, как НЕ воевал сын Порошенко. Смысл ясен?

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07.01.2022 15:35 Відповісти
https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html


С глазами проблема или читать не умеешь?
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07.01.2022 15:41 Відповісти
С мозгом проблема, бот, или о критическом восприятии не слышал?
Я на заборе сейчас "х@й" напишу - ты его сосать начнёшь?
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07.01.2022 16:03 Відповісти
Да ты и сейчас своим коротеньким инструментом тут пишешь. Тебе бы помыть его для начала, слишком немытой русней смердит.
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07.01.2022 16:28 Відповісти
ну ты офицер инженерных войск включи мозги ну хоть чуть чуть "Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением" как написано в этой писульке ну что бы командовать хотя бы артиллерийским подразделением нужно иметь хоть какое то военное образование тем более в артиллерии , я еще могу поверить что он командовал подразделением мажоров таких как он где то на территории рошена а по поводу фотографий все они давно изучены и обосновано доказано что это фейк
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07.01.2022 16:56 Відповісти
Ну ты, спец в армии, инженер авиационной бригады по вооружению - инженерные войска? Поц, что ты вообще об армии знаешь чтобы рассуждать?
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07.01.2022 17:19 Відповісти
да практически ни чего - только начал служить еще при СССР а в марте 14 уже был в войсках когда мне было за 40 и занимал две должности так как с младшим командным составом тогда был не очень - а так не ничего и вообще-то сдаётся мне что ты упоротый бот
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07.01.2022 17:31 Відповісти
Та пусть сдаётся, мне же зато не сдается что из тебя не очень стратег, раз авиацию и инженерные войска путаешь.
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07.01.2022 17:41 Відповісти
Ой, давно так не смеялся... Сыночек гетьмана хоть математику изучал, чтобы отличить вертикальный угол прицеливания от горизонтального?
Максиму на шо он способен, это прицелиться через очко прямой наводкой...
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07.01.2022 14:22 Відповісти
Сходи в зону ООС и поржи там над этим с хлопцами, диван хоть твой проветрится.
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07.01.2022 14:26 Відповісти
А шо, Алексей сын Порошенко там в афигенном авторитете? Ему случайно там еще бюст не установили? На полосе нейтральной, где цветы...
Ох и жополизы - скоро вы будете утверждать, что Олексій Порошенко під Іловайськом сприяв відходу наших військ включивши на повну потужність музику в своему наметі, шоб війська могли зорієнтуватись куди відходити і де безпечно...
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07.01.2022 14:34 Відповісти
Сходи в зону ООС и поржи там над этим с хлопцами, диван хоть твой проветрится.
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07.01.2022 14:35 Відповісти
Сказать тебе, почему ты дебил? Ты даешь совет сходить в АТО 72-х летнему инвалиду! У меня остэохондроз от бронежилета болел еще 40 лет назад!
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07.01.2022 14:39 Відповісти
Знаешь почему ты дебил? Потому что ты заплесневевший совок, рассказывающий как он от бронежилета пострадал.
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07.01.2022 14:41 Відповісти
Старшее поколение и люди среднего возраста с профессиональными рисками (водители, продавцы, офисные служащие, парикмахеры), чаще других страдают от этого недуга. Патология не имеет половой принадлежности: пропорции заболевших мужчин и женщин одинаковы.

Вот что бронежилет животворящий делает. Обычный остеохондроз от малоподвижной жизни превращает в тяжелое ранение, полученное при активном участии в боевых действиях...
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07.01.2022 14:55 Відповісти
О, вишь как я не ошибься! Ты у нас диагност, котрому не помеха пространство и время...
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07.01.2022 15:06 Відповісти
Как и ты эксперт в размещении позиций тяжелой артиллерии при ведении боевых действий.
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07.01.2022 15:09 Відповісти
https://santerramed.ru/napravleniya/nevrologiya/zabolevaniya/osteokhondroz.html https://santerramed.ru/napravleniya/nevrologiya/zabolevaniya/osteokhondroz.html


Почитай на досуге.
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07.01.2022 15:10 Відповісти
И почитай на досуге что азимут, угол песта и угол превышения для артиллерии на досуге, если что за умного сойдешь.
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07.01.2022 15:11 Відповісти
угол места, сорри.
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07.01.2022 15:13 Відповісти
Блин, посоветуй еще чего умного командиру взвода специальной разведки - помоги в китайской топографической карте разобраться, подзабыл я малость науку...
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07.01.2022 15:22 Відповісти
Ну если ты такой умный то помоги разобраться с размещением батарей крупнокалиберной артиллерии: на первой линии обороны ее размещать, или сразу в серой зоне батареи развернуть? Ну или может сразу на 10 км вглубь за линией соприкосновения?
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07.01.2022 15:39 Відповісти
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07.01.2022 14:02 Відповісти
Бояться завеликої кількості "самогубств".
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07.01.2022 14:12 Відповісти
А им и бюджет нельзя доверять а не то что защиту страны.
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07.01.2022 14:24 Відповісти
P.S.Да и инвалиды они до седьмого колена,кого не возьми ,,не пригоден,, и в военное времья.Вот почему все так хреново в Украины нами руководят одни дистрофики,инвалиды и полудурки.
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07.01.2022 14:26 Відповісти
Або пора міняти назву на цензор.да, або адмін сьогодні труханув!
МЕНІ АДМІН ЗАБЛОКУВАВ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.

ЦЕНЗОР.нет ТАКИ ДА!!!!
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07.01.2022 13:13 Відповісти
ШАНОВНІ ДОПИСУВАЧІ СЬОДНІШНІЙ АДМІНІСТРАТОР НА ЦЕНЗОР.ДА ВИЯВИВСЯ ПАЛКИМ ПОЦІНОВУВАЧЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І НЕ ВИТРИМАВ.
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07.01.2022 13:17 Відповісти
ТАК ЩО НА ЗЕНЗОР.ДА БАГАТО НЕ ПИШИТЬ ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО, У АДМІНІСТРАТОРА САЙТА ДО НЬОГО ПАЛКІ ПОЧУТТЯ, ЗАБЛОКУЄ ВАШ АККАУНТ.
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07.01.2022 13:19 Відповісти
Узбагойся, три дня попаришься и снова в путь!
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07.01.2022 13:22 Відповісти
И много таких в Украине? И то из того что я видел, 90% прошедших армию не умеют стрелять. Вы бы вместо книг и *зельоных тарифов* строили полигоны где каждый мог придти и попрактиковаться в стрельбе в том числе и из новых образцов оружия а не как нас учили 99% времени на военке ето сбор-разбор автомата АК и уставу. К тому же нужны законы о оружии и прав на самозащиту себя и частной собственности. Никто не будет так яро охранять государство как те кто будет чуствовать себя хозяином недвижимости.
показати весь коментар
07.01.2022 13:15 Відповісти
Вот-вот, у нас уже 2014-й всем прекрасно показал, что далеко не все носящие погоны и отслужившие могут и хотят воевать. И опять наступаем на те же грабли. Поэтому оружие и доступные патроны, тиры-полигоны-тренинги, военная организация, а не демагогия и лозунги
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07.01.2022 13:33 Відповісти
Ну от підпишеш контракт, там і автомат дадуть, і стріляти навчать.
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07.01.2022 14:41 Відповісти
Ой и кому вы это рассказываете - этим поцам шо в букавеле?
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07.01.2022 19:26 Відповісти
Я так понимаю, что трассу Киев - Буковель отремонтировали в срочном порядке потому, что после начала военных действий штаб армии переедет на горнолыжный курорт. Там спокойнее.
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07.01.2022 13:16 Відповісти
Горнолыжноеурортные войска
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07.01.2022 14:26 Відповісти
Морочить голову з контрактом будуть одиниці ..Тому тер.оборона знищена .((((((
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07.01.2022 13:19 Відповісти
Шикарно. То есть в очередной раз тех кто задницы в 14-15 году по диванам не отлеживал , отправят на защиту. А те кто тогда успешно "отскочил" так же "откосят" и в этот раз?!
Клоуны, не офигели ли вы???
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07.01.2022 13:26 Відповісти
Когда в Украине начнутся демонстрации против Зеленого, он поступит как хутин, расстреляет в упор, только не наемниками, а своими, кому он платит. Потеря власти для Зеленого - дорога в тюрьму с Коломойским и Ко...
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07.01.2022 13:29 Відповісти
ти в цю маячню , хоч сам віриш ?
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07.01.2022 13:32 Відповісти
😂😂😂😂
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07.01.2022 14:17 Відповісти
Іншими словами тих кому за 50.
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07.01.2022 13:29 Відповісти
Депутати захищати країну не хочуть?
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07.01.2022 13:31 Відповісти
8 років війна - схаменулися.

Усі нормальні давним-давно в ТрО.

Усі нормальні давно хто в ОР-1, хто в ОР-2, але в усіх є власна зброя, снаряга та якесь там злагодження.
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07.01.2022 13:52 Відповісти
лучше принять адекватный "закон об оружии" с возможностью защиты СВОЕГО дома и семьи в мирное и, с дополнениями, в военное время, без последующего хождения по пещерным судам - и желания у ихтамнетов "мародёрить хохлов" поубавиться на порядок..
..данные же зарегистрированных сейчас в теробороне патриотов, при таком говнокомандуваче-уклонисте и его секретутах-кротах, тут же окажутся у хйла на столе, с адресами и фотографиями...
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07.01.2022 14:03 Відповісти
А в чем проблема с оружием?

Мне лично глубоко по*уй на все законы и уголовные кодексы. Ствол стоит у постели. И еще два в сейфе.
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07.01.2022 14:06 Відповісти
..в Украине эпохи йурыста-заочника Зели, Люди и за меньшее сидят.., а просто так рисковать свободой, давая козыри (подобные крючки) в руки Козырям лидора *********** бажання нЭма...
ЗЫ больше похоже на мусорскую провокацию (сталкивался с таким), бо только у них и у бандюков такое отношение к законам..)
ЗЫЗЫ есть "серое" оружие у патриота? - поздравляю.. только не надо светить его перед всеми, особенно перед пещерным правосудием пятой колонны.. хотя бы до поры до времени...
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07.01.2022 14:30 Відповісти
А при чем здесь серое, воин?

Собираешь документы, идешь, оформляешь "зеленку" на нарезное или гладкое.

Дальше в магазин. В Ибис или Ствол.
А там ассортимент такой шо закачаешься...

Хош быть снайпером по бронетехнике? Покупаешь комплекс под .50BMG и будет тебе счастье.

А хош марксманом? Под православный 7,62х39 или .308 все, что угодно.

Поддержи отечественного производителя, купи ЗБРОЯР Z-10. Или Z-15. Или Z-008

Хош только для короткого городского боя? Аканоидов немерено. Арок немерено. PCC под 9х21 немерено.

Для дома для семьи помповые дробовики любые.

Что еще надо?
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07.01.2022 14:36 Відповісти
Помпа з доками- 10 000 гривень. Копійки. І часу фігню витратити.
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07.01.2022 14:43 Відповісти
Маю Hatsan Aimguard
Його ціна зараз 6000 грн. Зі знижкою ще менше.
Ідеально.
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07.01.2022 14:48 Відповісти
фуле ну не иначе как непуганные оптимисты - будут с помпой против боевого выходить...
посмотрите хоть как казахов расстреливали на улицах из автоматов и снайперских
а дома и квартиры будут просто забрасывать гранатами или расстреливать танками или бтрами как в грузии было, и сделайте выводы
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07.01.2022 19:46 Відповісти
Еще одно пришло ))

Хватит косить под украинца, фуфел кацарылый. Это у вас, на рассее, рабам оружие не положено.
Нарезное через 5 лет владения гладким. А из гладкого в магазинах тозки да ижы.

Иди нахер, короче.
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07.01.2022 20:59 Відповісти
Ось сам туди і йди мудило
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07.01.2022 21:16 Відповісти
Кацапёныш, твои предки неплохо ведь обустроились в Локотской республике?

Брысь на швабру, падаль!
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07.01.2022 18:56 Відповісти
То сан-фенікс рембо - долботял зветься, не звертайте уваги
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07.01.2022 21:23 Відповісти
купить полувыхолощенное охотничье ружжо с прицельной дальностью 300 метров да еще и по цене какого нибудь зауэра с нашей пенсией и зарплатой - вы серьезно?
А мины-гранаты там не продают в вашем чибисе? Или дают того же года в качестве подарка к гавно АКМу 52 года выпуска за 27 тыс грн?
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07.01.2022 19:38 Відповісти
мисливська зброя у нас називається мисливською просто, щоб так називатися. щоб коли заборонять мисливство, можна було легально відібрати у населення всю зброю. тому що ось це - "полувыхолощенное охотничье ружжо" означає, поняття не маю..

у магазині зброї ви можете купити звичайну цивільну вогнепальну зброю, яка від військової відрізняється відсутністю ведення автоматичного вогню. так, більшість карабінів дорогі. так, американська імпортована зброя коштує дорожче, ніж в США. але якщо ви приймаєте рішення, що для вас зброя - це must have, то знайдете гроші. по 100 доларів на місяць відкладайте і через рік купите. з 14 року пройшло вже 8, якщо що. можна було зібрати арсенал. просто воно вам не треба.
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07.01.2022 22:02 Відповісти
Ось відсутність авт. вогню це і є наполовину вихолощене. А те що знижена прицільна дальність так це воно просто не вкладається в стандарт - ізнос дульной часті ствола. І коли почнете воювати та ствол хоч трішки нагріється будете дуже неприємно здивовані...
Що до грошей то я як не вакцинований зараз відсторонений від роботи а пенсія в мене 180,5$ так шо для мене це гроші і не малі.
Але якщо країні нас рати на мої потреби і захист, то ок - буде як буде
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07.01.2022 22:26 Відповісти
відсутність автоматичного вогню - це пшик. вам він і не потрібен у більшості випадків.

з приводу ствола - повна нісенітниця. американська цивільна зброя надзвичайно стійка, ефективна і надійна. зброяр (наші), думаю, теж не по приколу робили.

так, країні на вас насрати. а де ви бачили країну, якій не насрати на людей в тій чи іншій мірі?

могли вже здогадатися, що розраховувати треба в першу чергу на себе

ви говорите про зараз, а я говорю, що у вас було 8 років, щоб зібрати спорядження. ви цього не зробили, а зараз розповідаєте про ЗП. відкладайте по 10-20 доларів на місяць і через 8 років купите нарізну зброю. хочете безкоштовно - ласкаво просимо до ТрО, тільки коли почнеться, ідіть першим на мобілізацію, бо може не вистачити на всіх.
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08.01.2022 00:00 Відповісти
Какие добробаты? Вы армию толком обеспечить не можете. Или один ствол на троих десять патронов?
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07.01.2022 16:15 Відповісти
кацапы не соблюдают никаких законов, в донецке на изоляции пленным воинам руки ноги рубили, головы разбивали, гениталии отрезали, током пытали забивали насмерть...
лучше здохнуть с оружием в руках чем быть безоружным замученным на подвале
и хочется быть с хорошим оружием в руках чтобы прихватить с собой побольше кацапских выродков а не изображать мишень с гавняной помпой
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07.01.2022 21:31 Відповісти
6л-ть звезда нам если кацап рыпнется по взрослому, мы безоружны и не готовы и никто ни х-я не делает, одна надежда на пацанов в окопах
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07.01.2022 19:48 Відповісти
 
 