Скасування мораторію на експорт лісу неможливе без законодавчого забезпечення захисту наших лісів, - Стефанішина

Рішення про скасування мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

Україна повинна сформувати цілісну політику у сфері лісового законодавства, перш ніж знімати мораторій на експорт лісу. Інакше це рішення просто спростить вивіз сировини з України, але ніяк не захистить наші національні інтереси. Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у інтерв’ю Інтерфакс Україна, коментуючи ініціативу нардепів скасувати мораторій на експорт лісу-кругляку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Рішення арбітражної панелі ЄС встановило, що в Україні взагалі немає політики у сфері лісового господарства як такої. Тому було ухвалення у першому читанні законопроекту "Про ринок деревини", - розповіла Стефанішина.

Віцепрем'єрка підкреслила: рішення про відміну мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

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"В екологічному комітеті, Міністерстві екології готуються відповідні законодавчі ініціативи. Спочатку мають бути ухвалені законодавчі та підзаконні акти, що регулюють екологічну складову та захист лісів. І тоді вже можна говорити про відміну мораторію. Таку комунікацію ми ведемо і з європейською стороною", - пояснила вона.

Стефанішина підкреслила: скасування мораторію - це та ситуація, коли ми можемо виконати рішення міжнародних арбітражних інституцій, лише відстоявши внутрішні інтереси, важливі у цій галузі.

"Треба розуміти: відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію, просто спростить вивіз необробленої деревини. У цій ситуації національний інтерес має бути збережений. І послідовність кроків важливіша за швидкість", - заявила віце-прем'єр.

Нагадаємо: 2015 року ухвалено закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку). 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4197-д "Про ринок деревини". Тоді з нього була виключена норма щодо скасування мораторію на експорт деревини, проте пізніше до неї повернулися шляхом внесення поправок до проєкту.

У свою чергу у Федерації роботодавців України заявили, що скасування мораторію на експорт деревини залишить без сировини українських виробників та промисловців, і поставить їх у нерівні умови у порівнянні з багатшими європейцями. Тому скасовувати заборону не можна, проте можна змінити її умови, наприклад – ввести каскадні аукціони, які дадуть змогу продавати сировину у тому числі за кордон.