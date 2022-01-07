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Скасування мораторію на експорт лісу неможливе без законодавчого забезпечення захисту наших лісів, - Стефанішина

Скасування мораторію на експорт лісу неможливе без законодавчого забезпечення захисту наших лісів, - Стефанішина

Рішення про скасування мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

Україна повинна сформувати цілісну політику у сфері лісового законодавства, перш ніж знімати мораторій на експорт лісу. Інакше це рішення просто спростить вивіз сировини з України, але ніяк не захистить наші національні інтереси. Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у інтерв’ю Інтерфакс Україна, коментуючи ініціативу нардепів скасувати мораторій на експорт лісу-кругляку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Рішення арбітражної панелі ЄС встановило, що в Україні взагалі немає політики у сфері лісового господарства як такої. Тому було ухвалення у першому читанні законопроекту "Про ринок деревини", - розповіла Стефанішина.

Віцепрем'єрка підкреслила: рішення про відміну мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

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"В екологічному комітеті, Міністерстві екології готуються відповідні законодавчі ініціативи. Спочатку мають бути ухвалені законодавчі та підзаконні акти, що регулюють екологічну складову та захист лісів. І тоді вже можна говорити про відміну мораторію. Таку комунікацію ми ведемо і з європейською стороною", - пояснила вона.

Стефанішина підкреслила: скасування мораторію - це та ситуація, коли ми можемо виконати рішення міжнародних арбітражних інституцій, лише відстоявши внутрішні інтереси, важливі у цій галузі.

"Треба розуміти: відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію, просто спростить вивіз необробленої деревини. У цій ситуації національний інтерес має бути збережений. І послідовність кроків важливіша за швидкість", - заявила віце-прем'єр.

Нагадаємо: 2015 року ухвалено закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку). 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4197-д "Про ринок деревини". Тоді з нього була виключена норма щодо скасування мораторію на експорт деревини, проте пізніше до неї повернулися шляхом внесення поправок до проєкту.

У свою чергу у Федерації роботодавців України заявили, що скасування мораторію на експорт деревини залишить без сировини українських виробників та промисловців, і поставить їх у нерівні умови у порівнянні з багатшими європейцями. Тому скасовувати заборону не можна, проте можна змінити її умови, наприклад – ввести каскадні аукціони, які дадуть змогу продавати сировину у тому числі за кордон.

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Топ коментарі
+4
Вже майже нічого захищати, бо від лісу залишились одні пеньки та назва, що то ліс, у середині все цінне випиляне залишились одні липки та осока.
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07.01.2022 13:21
+3
Так дубы вековые,граб,ясень,сосны все вывозится как санитарная вырубка.а по факту это все деловой лес.осталось одно кривое и реально больное,директора лесхозов как шейхи живут
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07.01.2022 13:41
+2
то есть, что бы разрешить экспорт кругляка надо законодателно защитить защиту лесов.

а если не экспортировать - защищать не нужно.

что б тебя ...
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07.01.2022 13:26
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Вже майже нічого захищати, бо від лісу залишились одні пеньки та назва, що то ліс, у середині все цінне випиляне залишились одні липки та осока.
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07.01.2022 13:21 Відповісти
Какой мароторий? Фсе будит наркобудивелем!!!
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07.01.2022 13:32 Відповісти
Так дубы вековые,граб,ясень,сосны все вывозится как санитарная вырубка.а по факту это все деловой лес.осталось одно кривое и реально больное,директора лесхозов как шейхи живут
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07.01.2022 13:41 Відповісти
Нужно у Путина учиться, там кругляк не вывозятТам граница на замку . А через нашу таможню можно провезти ВСЁ,ВСЁ что захочешь .Цена вопроса.
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07.01.2022 20:08 Відповісти
Китайцы ржут...
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08.01.2022 08:30 Відповісти
Ну да,там продают села вместе с жителями
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08.01.2022 08:33 Відповісти
Вопрос решается очень просто , рыги в свое время так свинокомплексы строили , они ж не все делали криво. Гос программа на строительство деревоперерабатывающих предприятий , с освобождением на 10-15 лет от НДС и через два года у нас просто не будет кругляка , на поставки за границу , 100% все сами перерабатывать будем , а изделия , брус или доску , можем продавать , как и брикеты из опилок и щепы.
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07.01.2022 13:23 Відповісти
то есть, что бы разрешить экспорт кругляка надо законодателно защитить защиту лесов.

а если не экспортировать - защищать не нужно.

что б тебя ...
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07.01.2022 13:26 Відповісти
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07.01.2022 13:28 Відповісти
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07.01.2022 13:29 Відповісти
Та да, заборонять там - доки замість тайги не буде лиса пустеля кацапи не схаменуться, теж саме про газ і нафту.
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07.01.2022 14:23 Відповісти
Он воно як. Не вистачає бамажки. Ну нічо, ти ж так само дишеш гівном, а не киснем, мудра пані.
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07.01.2022 13:30 Відповісти
Дулю этим гейропейцам ,а не наш лес. Пусть они у своего Х@йла просят .
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07.01.2022 14:20 Відповісти
А В УКРАЇНИ ЩЕ Є ЛІСИ ?
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07.01.2022 14:22 Відповісти
у нас 10 млн га лесов, прирост 1 га за год 4м3, посчитай сам сколько можем рубать
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08.01.2022 09:06 Відповісти
Ти часом не з Зе команди ?
Як що ні, то не підказуй їм, бо Велике Крадівництво рано чи пізно закінчиться, а грощі у офшор треба.
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08.01.2022 21:34 Відповісти
Леса вырубают, а потом корни не поглощают воду и происходят затопления и убытки стране миллиардные. Так смысл такого экспорта, чтобы потом получить убытки и ЕС делали из древесины мебель и продавали ее Украине с добавленной стоимостью. Что то дохера убытков стране. За полных лохов держат.
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07.01.2022 14:27 Відповісти
Ніхто не хоче в коментарях згадати хто ввів мораторій на експорт кругляка?
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07.01.2022 18:24 Відповісти
Так посадили же 1 миллиард деревьев ! ... или не посадили ?
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07.01.2022 19:41 Відповісти
гугл карты показывают, что леса все как шахматная доска, переполовинили "санитарными" рубками. А в Европе - однородные.
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08.01.2022 00:24 Відповісти
у нас разные методы рубок. у них нет сплошных рубок как у нас
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08.01.2022 09:03 Відповісти
уже экологи рассказали, что эти "санитарные" сплошные рубки незаконны.
у них, видать, действительно, санитарные - по одному дереву.
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09.01.2022 12:47 Відповісти
да ты прям знаток)))) а что делать с высохшим лесом на 20 га? один сухостой оставлять а другой пилить?
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12.01.2022 11:14 Відповісти
Самое смешное в этой истории что наш лес дороже чем европейский, а вот кругляк под видом дров шурует в европу эшелонами.
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08.01.2022 09:02 Відповісти
Такі відсталі держави, як Московія та Україна, змушені продавати кругляк за кордон. Інакше народ зовсім не прогодуєш.
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08.01.2022 13:04 Відповісти
 
 