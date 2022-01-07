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Вакцинованих журналістів пускатимуть до Ради навіть у разі погіршення епідситуації, - "слуга народу" Радуцький

Вакцинованих журналістів пускатимуть до Ради навіть у разі погіршення епідситуації, -

Кулуари Верховної Ради на другому поверсі будуть доступні для вакцинованих журналістів навіть у разі погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Для вакцинованих людей кулуари не будуть закриті. На жаль, не тільки серед депутатів, але й серед журналістів є антивакцинатори. Для таких людей, імовірно, можуть закрити кулуари. Загалом, якщо людина вакцинована, обмежень не буде. Якщо тільки в країні не буде червоної зони, коли будуть сурові карантинні обмеження", - сказав парламентар.

Від 12 березня 2020 року журналісти в період карантину працювали у пресцентрі Верховної Ради в кулуарах третього поверху за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки. Кулуари другого поверху були повністю закриті для преси.

Від 7 вересня 2021 року для парламентських кореспондентів було частково відкрито кулуари другого поверху, а від 6 жовтня кількість представників засобів масової інформації, які мають можливість працювати в кулуарах та пресцентрі парламенту під час карантину, було збільшено до двохсот.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький

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Для невакцинованих журналістів це не є проблемою . Вакцини є багато і різної , так що вакцинуватись можна без проблем
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07.01.2022 13:30 Відповісти
Тут питання повино бути хворий чи ні. А не вакцинований чи ні. Чомусь про вакцину від грипу всі мовчать.
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07.01.2022 14:24 Відповісти
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07.01.2022 13:35 Відповісти
Правильно пусть розносят заразу в раде!
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07.01.2022 14:12 Відповісти
Нαχ эта секта кому нужна ? Они уже должны самораспустится. Там не только монобольшинства нет, но даже коалиции.
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07.01.2022 18:51 Відповісти
 
 