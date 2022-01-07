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Новини Коронавірус і карантин
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Київ (19120) Кличко (3477) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу в Києві від коронавірусу померла 21 особа, виявили 904 нові випадки, - Кличко

За добу в Києві від коронавірусу померла 21 особа, виявили 904 нові випадки, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 904 хворих на коронавірус. 21 людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"904 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 21 людина померла. Усього, за період пандемії, у Києві 8277 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 337 506", - йдеться в повідомленні.

Захворіли минулої доби: 529 жінок віком від 18 до 86 років та 333 чоловіки віком від 18 до 92 року. А також 20 дівчаток від 1 до 17 років і 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 12 жінок від 59 до 85 років і 9 чоловіків від 41 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 89 хворих на коронавірус та 48 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 755 людей. Загалом коронавірус подолали 317 639 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 137, у Деснянському - 135 та в Дарницькому районі - 116 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: Вакцинованих журналістів пускатимуть до Ради навіть у разі погіршення епідситуації, - "слуга народу" Радуцький

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07.01.2022 13:34 Відповісти
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07.01.2022 13:39 Відповісти
В Україні тільки Київ існує?? Коли вже навчитеся писати про всю країну? А то як в кацапів -Масква, Пітєр і во всєй астальной часті гдє то как то так
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07.01.2022 13:54 Відповісти
Есть у вакцинации начало, нет у вакцинации.. Короче - колоть надо Всех до самой смерти !

Вот зачем вакцинировать 100% населения?Двойная вакцинация, усиленная вакцинация, а теперь уже четвертая вакцинация, пятая... С научной точки зрения это исключает контрольную группу (невакцинированную). Они доставляют много хлопот, особенно если они остаются здоровыми.
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07.01.2022 14:06 Відповісти
Праздники закончились. Начиная "кошмарить" сначала
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07.01.2022 19:04 Відповісти
 
 