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Ультиматум Росії під загрозою зброї не може бути основою для переговорів, - президент Естонії Каріс

Ультиматум Росії під загрозою зброї не може бути основою для переговорів, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки" не може бути основою для переговорів із Заходом.

"Ультиматум під загрозою зброї не може бути підставою для переговорів. Однак ми повинні рухатися вперед у діалозі, і разом з союзниками НАТО Естонія зробить це наступного тижня в Раді Росія-НАТО, в ОБСЄ та в усіх інших форматах, де ми можемо і повинні говорити про європейську безпеку. Для повної ясності: шантаж у вигляді російського ультиматуму у стилі "ви маєте виконати всі наші вимоги, або..." не може бути основою переговорів", - сказав Каріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він також дав зрозуміти, що НАТО не погодиться на вимоги Росії.

"Мене більше турбувало б питання, що станеться, якщо НАТО ухвалить вимоги Росії. Але оскільки таке питання не виникає, то, принаймні, у цьому я не бачу причин для занепокоєння. НАТО протягом 73 років успішно пережив одну холодну війну та переживе другу чи третю холодну війну, залишаючись гарантом свободи та незалежності своїх членів", - сказав Каріс.

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Естонський президент також заявив, що підтримує надання військової допомоги Україні протитанковими комплексами "Джавелін".

"Поблизу України зосереджені значні військові сили, йдуть постійні спроби підірвати Україну зсередини, а риторика Москви в останні місяці вказує на те, що ситуація є дуже серйозною… Говорячи так, я не називаю ситуацію настільки неминучою, що ми не могли б її змінити. Ми можемо, звісно. Разом з союзниками ми зараз і робимо це, роз'яснюючи керівництву Росії, якими будуть наслідки нового нападу на Україну", - додав він.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Топ коментарі
+8
И тем не менее может судя по всему. А в ответ только сопли и озабоченности.
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07.01.2022 14:14
+5
Там это, рашка Казахстан захватывает, но либеральныс европейским дурачкам не до этого
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07.01.2022 14:00
+4
раSSія це країна-Терорист!
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07.01.2022 14:11
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Там это, рашка Казахстан захватывает, но либеральныс европейским дурачкам не до этого
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07.01.2022 14:00 Відповісти
Думаешь что зря НАТО в Казахстан десант не отправила?
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07.01.2022 14:40 Відповісти
Вор не может воровать, грабитель не может грабить, коррупционер не может брать взятки.
Декларации - это прекрасно.
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07.01.2022 14:02 Відповісти
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07.01.2022 14:29 Відповісти
раSSія це країна-Терорист!
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07.01.2022 14:11 Відповісти
И тем не менее может судя по всему. А в ответ только сопли и озабоченности.
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07.01.2022 14:14 Відповісти
Если противопоставить ему невиданной серьезности озабоченность, то еще как может.
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07.01.2022 14:20 Відповісти
правильно, с террористами переговоров нельзя вести.
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07.01.2022 14:29 Відповісти
Чуть не в тему, но уже третий день ломал голову, кого же мне напоминает токаев...
А это азаров пахло янович, голос и интонация - один в один, разве что, кроме картавости.
Теперь 100%, токаев кончит свою жизнь на помойке и в нищете...
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07.01.2022 14:30 Відповісти
шо доозабочивались?
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07.01.2022 14:30 Відповісти
Ультиматум мавзолейного быдла 19 ноября 1939 года оказался полным Фиаско для советского быдла...,французы и англичане уехали из Мацковии,вместо них на Мацковию прилетел фон Риббентроп 23 августа...для срочного подписания братского Договора на 10 лет...Договор закончился утром 22 июня 1941 года...,а с ним сдох следом и сраный СССр...
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07.01.2022 14:31 Відповісти
Пройдемся бегло по 20-му веку...1905 год...особрались в Японии При Цусиме...следом сраная революцияя 1905-07 гг,...рехВОРмы Столыпина 1908-11 годов оказались Туфтой...премьера РАБссии Столыпина застрелили в Киеве как собаку...,через 3 года Первая Мировая,в которой РАБссию обосрали трехэтажным говном Кайзера Вильгельма... ну а дальшен вы помните Брестский позорный Мир,потом Версальский позор на весь Мир...а далее потекло рюсскае дерьмо по Красной площади...
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07.01.2022 14:40 Відповісти
Трусливые при Байдене США мало того, что никак не препятствуют готовящемуся нападению россии на Украину, так еще и расстрелы протестующих в Казахстане не замечают. А Европа совсем спит - ни одной даже озабоченности. Твари, пропустить к вам кацапо-войска что ли?
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07.01.2022 14:45 Відповісти
Байден ничего не сдал в Украине...тем более Эрдоган говорил с Байденом по телефоеу почти 3 часа...,а это значит Джавелины и Байрактары в Украине давно рзвернуты...,больше сказать на этот счет не имею права...

Sorry///чуваки....
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07.01.2022 14:53 Відповісти
Кажуть что Султан ЭРДОГАН ПРИЛЕТИТЬ в Украину 17 січня разом з Порошенком Голобородьки...готуйтеся....
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07.01.2022 15:07 Відповісти
 
 