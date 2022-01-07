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Війська проросійської ОДКБ взяли під контроль аеропорт в Алмати, - Міноборони РФ

Війська проросійської ОДКБ взяли під контроль аеропорт в Алмати, - Міноборони РФ

Війська проросійської ОДКБ разом із правоохоронними органами Казахстану взяли під контроль аеропорт в Алмати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це зявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

"Наразі спільно з правоохоронними органами Республіки Казахстан взято під повний контроль аеропорт Алмати", - сказав Конашенков.

Також він повідомив, що війська ОДКБ разом із правоохоронцями підтримують правопорядок у Казахстані.

За його словами, зараз під охорону взято генеральне консульство Російської Федерації, розташоване в Алмати, та інші важливі об'єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таджикистан та Киргизистан дозволили відправити військових до Казахстану

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Топ коментарі
+25
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07.01.2022 14:33
+15
Вже вірніше казати казахський феодальний округ.
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07.01.2022 14:22
+13
поздоровляю казахів.
до них "брати" в гості приїхали.
але це сарказм.
насправді дуже жаль.
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07.01.2022 14:23
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Вже вірніше казати казахський феодальний округ.
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07.01.2022 14:22 Відповісти
кріпосний.
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07.01.2022 14:24 Відповісти
Была раньше Киргизская АССР в составе рассеи, потом её переименовали в Казакскую, потом сделали Казахскую ССР.
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07.01.2022 14:25 Відповісти
Казахи и киргизы один народ. Казахский оформился как отдельный язык в 20 веке. А вот белорусский при двух разновидностях грамматики вообше не сложился. Скоро будут учить как мёртвый язык... хотя вон иврит тоже считался мертвым языком, а они государственность на пустом месте отстроили.
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07.01.2022 14:37 Відповісти
расскажи об этом казаху или киргизу, одиннаротчик
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07.01.2022 14:39 Відповісти
Ти хоча б колись бачив казахів і киргизів!? Направду!? Що за недолуге лайно ти тутверзеш про «адін народ»!?!? Казахи і киргизи виглядають абсолютно по різному! Абсолютно! Казаха із киргизом неможливо сплутати! Я із ними два роки в армії спілкувався!
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07.01.2022 14:49 Відповісти
Дійсно розумію азіатів із «ми вам всі на одне лице»! Я працював і з китайцями, і з корейцями, із японцями, і навіть гуркхами (погуляли хто це такі).Всі ці нації відрізняються один від одного і зовнішнє і поведінкою!
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07.01.2022 14:53 Відповісти
Ватник, ты прям Раиссу описал. Вот скажи мне. По всем данным славян за Курском не было, там были всякие чудь, меря и т.д. Так что выходит? Это или русские не национальность, а сборная солянка из народностей, либо вы точно не славяне?
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07.01.2022 18:24 Відповісти
Нет, чудь и меря это угро-финны, а не славяне. Великий Новгород - это еще славяне, а дальше их нет. Ничего меня не поражает. Просто русские - это никак не славяне, а общее название народностей, из которых славян 3%.
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07.01.2022 20:34 Відповісти
Чукча, хватит бред писать. По всем картам славян за Курском нет. Русские - это смесь народностей на 97% состоящая из неславян
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07.01.2022 22:03 Відповісти
русские- это искусственно придуманная нация.
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07.01.2022 22:44 Відповісти
кацапы - это недонарод и недонация. Твари и ублюдки. И по законам мирововоздания скоро исчезнут с лица земли и ваши вопросы никого не будут волновать. Они несут зло, а зло в итоге уничтожает само себя.
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07.01.2022 23:11 Відповісти
а вас, кацапов, кто не кацап - тот нацик, и плохой.
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07.01.2022 23:46 Відповісти
Первая славянская Библия Франциска Скорины говорит об обратном - она написана на белорусском диалекте 1581( если не ошибаюсь) - русский язык из летописного языка Руси( украинского) Пушкин смастерил в 19 век
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07.01.2022 14:52 Відповісти
Там еще Ломоносов сочинять его начал в 18 веке.
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07.01.2022 18:25 Відповісти
Согласен. Хотя Ломоносов был - никто. Кое-как просидел в Могилянке. Из университета выгнали за пьянство. Хоть называют ученым не открыл ничего ни в одной из наук - полная бездарь, безнадежный алкаш. Придумал что то типа,, классно придумать физическую химию ,, или ,, закон Авогадро - классный закон,, Внуки отдавали деньги казне которые взял на изготовление спецстекла для мозаик, но пропил. У мери эрзя монголов всегда так - придумывают золото - оказывается гавно.
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07.01.2022 19:15 Відповісти
Час покаже. Я думаю, навпаки, зважаючи на кількість молоді у мусульман на Росії руські скоро будуть меньшість за пару поколінь. І стануть частиною якогось ваялату.
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07.01.2022 14:28 Відповісти
Ты думаешь нам будет лучше если в евроазийской солянке состав именится в сторону азиатского???? Получим еще более агрессивного соседа, тупого, дикого, наглого...
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07.01.2022 21:35 Відповісти
поздоровляю казахів.
до них "брати" в гості приїхали.
але це сарказм.
насправді дуже жаль.
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07.01.2022 14:23 Відповісти
Не нашлось у казахов ни активной пассионарной части населения, ни грамотных и авторитетных лидеров, способных организовать протест с умом. Вот и результат. ***** подмяло казахов, как и белорусов ранее. Только с Украиной у ***** вышел прокол.
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07.01.2022 14:29 Відповісти
Если бы Януковощ не ссыканул и Украину не поддержала Европа то у нас было бы точно так же. А так украинцам до казахов еще как до неба....
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07.01.2022 14:32 Відповісти
Т.е. нужно было разграбить все магазины, банки и бутики вокруг Майдана? Этого мы точно не сумели. Наоборот, мародеров вычисляли и нещадно били. Да и за снижение цены на пайку селедку не бились.
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07.01.2022 14:45 Відповісти
Та це мабуть троль кацапський, або якийсь малорос.
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07.01.2022 15:00 Відповісти
В Україні за 30років 2 Майдани, 5 президентів, війна з кацапами, кому і до кого ще рости це навіть не питання, можливо таким як ти малоросам і потрібно кудись там рости. Подивимось як твої казахи будуть воювати з кацапами.
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07.01.2022 14:58 Відповісти
Касап, ты успокойся там, прими таблетки. Двух сторон там нет. Если срусская армия и среди всех передаваемых куча срусских.
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07.01.2022 20:37 Відповісти
Ще не вечір. Шмаркля тут навіщо?
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07.01.2022 14:33 Відповісти
Рихарды Зорге местного разлива кричали о том как вся армия казламордых уйдет из Украины на борьбу с казахами

Хотелось бы услышать ещё чего нибудь вумного от архистратегов с ВАЗоавским образованием.
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07.01.2022 15:54 Відповісти
Казахи, устройте им там ДАП
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07.01.2022 14:30 Відповісти
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07.01.2022 14:33 Відповісти
Так аэропорт же был пустой 😀😀😀
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07.01.2022 14:41 Відповісти
То есть ничейный, валялся брошенный.
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07.01.2022 14:49 Відповісти
и не только аэропорт )
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07.01.2022 17:57 Відповісти
НАТО бы в данном случае только выражало обеспокоенность, вместо того чтобы придти на помощь одному из членов альянса
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07.01.2022 14:47 Відповісти
НАТО бы упредило события и ввело свои войска заранее, чтобы Раша даже не помышляла о подобном. Как сейчас и происходит в Прибалтике и Польше, куда уже перекинуты передовые части.
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07.01.2022 14:52 Відповісти
Это зовется иначе. Продались западу за зеленую купюру
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07.01.2022 15:54 Відповісти
Немає "прибалтики", є країни Балтії!
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07.01.2022 18:37 Відповісти
Аксиома - "русня - это война, кровь и нищета !!! А путин - это просто законченное Куйло !!!"
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07.01.2022 14:49 Відповісти
Как назвать кретинов избирающих клоуна- уклониста во время войны???
Они вдесятеро омерзительный казламордых!
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07.01.2022 15:56 Відповісти
Да, аэропорт для Казахстана это ключевой элемент. Именно с него начинается интервенция....оккупантов.
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07.01.2022 14:49 Відповісти
Ну это итак понятно - в этот же аэропорт сейчас солдат из всей СНГ свозить будут для того чтобы нефтегазовых миллиардеров Назарбая и Токаева спасти…. Путлер никак не поймёт что это только усилит во много раз антирусские настроения не только в странах т.н. СНГ но и внутри многонациональной рашки
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07.01.2022 14:50 Відповісти
Не столько нефте-газовых миллионеров спасать, сколько контролировать урановые шахты.
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07.01.2022 15:21 Відповісти
Да ты что. А что урановую руду можно сразу в боеголовки заряжать? Так у нас в Украине тоже руда есть и что?
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07.01.2022 15:25 Відповісти
АО "НАК "Казатомпром"

АО "НАК "Казатомпром" является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.

В 2017 году добыча урана составила 12 488 тонн, что составляет 21% от мирового объема добычи.

Активы национальной атомной компании включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечной продукции - от геологоразведки, добычи урана, производства продукции ядерного топливного цикла до науки, социального обеспечения и подготовки кадров.

------------

Uranium One

Uranium One - уранодобывающая компания, непосредственное подразделение российской государственной корпорации "Росатом". Компания Uranium One владеет добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США.
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07.01.2022 15:42 Відповісти
Казахстан на первом месте в мире по залежам урана, около 40% мировых запасов.
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07.01.2022 15:46 Відповісти
П.С. в 2020 - доля Казахстана в мировой добыче урана 41%, Россия -6%, Украина - 1%
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07.01.2022 15:49 Відповісти
да все так, ВВП красавчег . Спокойно за 2 дня всех нагнул, теперь кахахстан наш.
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07.01.2022 17:51 Відповісти
Это хитрость казахских властей. Протестующие не захотят настраивать против себя другие страны убивая чужих военных.
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07.01.2022 14:54 Відповісти
Наивный ты дядя… когда идёт война /бойня уже не думаешь о том кто перед тобой рашист белорус или армянин..
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07.01.2022 15:27 Відповісти
Да какая там война. Всем им страшно, они думают о многом. Это только вы на диванах языком всех врагов убиваете. От вашей решительности глаза слезятся.
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07.01.2022 15:44 Відповісти
А ты был на войне? Или ты так просто языком поляпать? И диван тут не причём , у нас в Украине эта война с 14 года, правда с разной степенью интенсивности, но война с 14 тыс. погибших + ещё примерно столько же покалеченных и ни тебе праведник, с дивана учить украинцев тому, что такое война.
Я одно знаю, что теперь к своей империи путлер будет изо всех сил пытаться пристегнуть и независимый Казахстан. Это именно то, что он пытался проделать с Украиной. А глаза пусть у тебя слезятся фрик, от того что родины у тебя нет.
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07.01.2022 16:14 Відповісти
Хайских арабов(эрмэн?-вор.сл.обозн.другое наз персов) послали только на бумаге.В Кремле таже власть сталиняно-микоянов,поэтому и Карабах с Лачином для них.
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07.01.2022 17:37 Відповісти
Чем убивая ? Голыми руками против АКМ?
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07.01.2022 16:57 Відповісти
https://twitter.com/OdesaTatiana МАЙДАНбандерівка#МЕДВЕДЧУК&АХМЕТОВуСІЗО ретвитнул(а)

Penner Nikolas


@NikolasPenner



Он прав на все 100 % Это окупация Казахстана
https://twitter.com/i/status/1479244015052668931
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07.01.2022 14:55 Відповісти
Армия, похоже, полностью вне политики и осталась на стороне правительства. Не оказалось лидера... Хотя, ещё не вечер.
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07.01.2022 14:56 Відповісти
З усіх багаточисленних експертів по Казахстану,аж сьогодні оцінив блог Андрія Зубова(видатний історик який в опалі у Кремля),є на ЭХО.
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07.01.2022 15:18 Відповісти
Вільна Україна


@V_Terron

·
https://twitter.com/V_Terron/status/1473898469651894278 23 дек. 2021 г.



В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz

стала огидна не тільки Україні,Україна й весь світ відсувається від неї подалі,як пасажири, затиснувши носи, відсуваються від смердючого бомжа у вагоні метро. На не хочуть будувати нове, прогресивне і всіляко паскудять тим, хто хоче і може це робити, й це - основна ознака
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07.01.2022 15:04 Відповісти
воевать с безоружными гражданскими - то любимое занятие кацапа-миротворца...
бо в Донецком аэропорту против тогда ещё слабовооружённых украинцев у них были большие проблемы с сотнями ИХ 200тых потеряшек
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07.01.2022 15:06 Відповісти
Шкода, що у нас Яник сцекло був(((
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07.01.2022 15:06 Відповісти
Аксіома, майдан, це разруха, ніщета, країна стає гірше Гондураса, тепер тепер можна казати гірше України, підпадає під зовнішнє управління....
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07.01.2022 15:09 Відповісти
Действительно, а сейчас проституткам макароны дают.
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07.01.2022 16:00 Відповісти
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07.01.2022 15:10 Відповісти
фашики захватили аэропорт.
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07.01.2022 15:10 Відповісти
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07.01.2022 15:23 Відповісти
Добре воювати проти фактично беззбройного населення.
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07.01.2022 15:33 Відповісти
ому вони так панічно і хочуть приєднати до себе Україну і Кзахстан, щоб всіх нас зробити ''гусскімі'', тому що їх самих там катастрофічно стає менше за інші національності! Якщо раніше всіх - і кавказців, і тувинців, і татар, і якутів і т.п. записували, як ''русскі'', то зараз для всіх національностей це є принизливо.
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07.01.2022 15:38 Відповісти
Зеленский молчит! Зеленский не стал портить отношения с роCoссией из за оккупации Казахстана. Собирается провернуть трюк как в Беларуси, Казахстане а там должность главы федерального округа Нового Рейха. По плодам их узнаете их.

СБУ это ФСБ, с приходом Зеленского судьба Казахстана ждет Украину:

У киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара ******** начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы. По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.
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07.01.2022 15:52 Відповісти
Не исключено, что так оно и к лучшему.
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07.01.2022 16:24 Відповісти
чому "Не исключено, что так оно и к лучшему." не було втілено з "вагнерівцями"?
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07.01.2022 18:06 Відповісти
Очень похоже на показательную постановку: сами спровоцировали недовольство, и сами подчинились "миротворцам". Как всегда, недовольные состояли из наивных полезных идиотов и посвящённых участников.
Так же проходил и Октябрьский переворот 1917 года.
Так же был захвачен и Крым.
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07.01.2022 16:22 Відповісти
Зелена шмаркля заморилася,3дні записувала поздоровлення,щас відпочиває.На Різдво поздоровила Порошенка арештом майна.Саме цинічне в ,,державній зраді'',уклоністи і зрадники судять того,хто спас Україну в 14р.
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07.01.2022 16:22 Відповісти
Дорогой Цензор.нет! У вас опечатка в заголовке. Должно быть: "захватили", а не "взяли под контроль". Спасибо.
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07.01.2022 18:29 Відповісти
 
 