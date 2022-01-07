В Україні - релігійний розкол, треба повернути її у лоно справжньої віри, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що "Україну треба повернути у лоно справжньої віри".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це самопроголошений "президент" заявив під час відвідування у Мінську храму Преподобних Оптинських старців.

"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну у лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести - автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - сказав білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, в Україні народ "знедолений до крайності".

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