В Україні - релігійний розкол, треба повернути її у лоно справжньої віри, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що "Україну треба повернути у лоно справжньої віри".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це самопроголошений "президент" заявив під час відвідування у Мінську храму Преподобних Оптинських старців.
"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну у лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести - автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - сказав білоруський диктатор.
За словами Лукашенка, в Україні народ "знедолений до крайності".
Топ коментарі
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Кількість прихильників ПЦУ в Україні за рік зросла із 42 до 52%, - опитування
Про належність до УПЦ МП заявили 25% православних.
https://lb.ua/society/2021/07/06/488692_kilkist_prihilnikiv_ptsu_ukraini.html
непогана динаміка - 10% приросту за рік!
чи не так ?
, а не в розбраті та ненавесті відродиться щасливою Україна і її нарід! Невже так важко зрозуміти це...
Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ще не був космонавтом
Повесить и всё
Кстати, Лука, пошел ты козе "в лоно" со своей "верой" - какова цена "веры" если например Путин и ты тоже - упыри знатные - очень верующие?
Пока Земля ещё вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится -
Господи, твоя власть!-
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!
Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.
Булат Окуджава.
Але факт є фактом. Українці і білоруси то рідні брати і сестри. Московські паскуди не мають жодного стосунку ні до Руської церкви, ні до Руської мови, ні до Руської історії ні до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Ріднішого за Білоруса в Українця (Русича) немає і не буде в цілому Всесвіті. Обдолбані клоуни, червоні кольхозенфюрери, згинуть як роса на сонці, а брати і сестри залишаться навіки братами і сестрами.
и это вещает безбожник таракан, "православный атеист", отвечающий "и вас с праздником!" на "Христос Воскрес!"
и ввх пока был в кгб сильно верующим был?
После этой процедуры у миллионов людей многое нормализуется!!!