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Підвищення пенсій, "авіаційний безвіз" з ЄС та рекордний ВВП: Кабмін презентував свої основні досягнення за минулий рік

Підвищення пенсій,

Серед ключових звершень уряд назвав ремонт доріг, розширення послуг "Дії", модернізацію армії та підтримку ветеранів.

Кабінет Міністрів України презентував власні основні досягнення за 2021 рік. Про це 7 січня повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Системне підвищення пенсій, "авіаційний безвіз" з Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами - серед основних досягнень уряду у 2021 році", - зазначається в повідомленні.

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн, що перевищило фактичний прожитковий мінімум. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.

Разом із тим на фінансування протидії пандемії торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які було спрямовано на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи.

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Що стосується авіаційних досягнень, то у 2021 році між Україною та Євросоюзом було укладено Угоду про Спільний авіаційний простір, що розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС і навпаки, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Також у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Крім того, в рамках програми президента "Велике будівництво" відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Щодо електронних послуг, то в "Дії" додалось понад 20 електронних послуг та доступно вже 15 цифрових документів. У 2021 році Україна стала першою державою світу, де цифрові паспорти в смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

У Кабміні вказали й на продовження забезпечення армії сучасним озброєнням та технікою у 2021 році.

"У 2021 році Уряд продовжив забезпечення армії сучасним озброєнням і технікою. Торік ЗСУ отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів нічного бачення. Також здійснюється будівництво корветів типу ADA, літаків АН-178-100Р, активізовано виробництво ракетних комплексів "Нептун" та озброєння, що складе ракетний щит держави", - йдеться у звіті уряду.

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Разом із тим стверджується, що у 2021 році держава забезпечила рекордну фінансову підтримку ветеранів.

"Торік спрямовано виплату грошової компенсації на житло для 659 ветеранів війни. Повністю закрита потреба в житлі для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні", - зазначили в Кабміні.

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Топ коментарі
+29
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07.01.2022 14:52
+27
Черговий відвертий золотий дощ брехні від зелених кротів.
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07.01.2022 14:49
+21
Ну да, вот проклятые порохоботы. Требуют снабдить армию ГСМ, разблокировать замороженную ракетную программу, разблокировать закупки снаряжения, обмундирования, броников и кевларовых касок, которые последний раз закупались при "барыгах". Начать производство своих ракетных катеров с ПКР вместо закупки британских "пукалок", способных бороться только с легкими катерами. Разблокировать закупки и производство своих ПТРК от "Луча", которых на 2022 год не заказано ни одного экземпляра. Вот это гады, порохоботы.
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07.01.2022 15:14
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Ну ты ******** долго ещё будешь смердеть на сайте?
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07.01.2022 15:51 Відповісти
Руссопропагандон , иди люби свою свою расею. Что ты тут потерял?
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07.01.2022 15:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E

Раджу це переглянути,вірніше про бюджет України на 22-й рік не скажеш.
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08.01.2022 16:08 Відповісти
Очень умилило про пенсии - системное повышение!!!Стаж 40 лет-было 2100гр. в 2020ом году,стало 2200гр. в 2021ом,следующее повышение - март месяц.Повышение за год менее 5%.Про инфляцию скромно промолчу.А судьям бессистемно добавили до 60ти тысяч гр. ещё 30 тыс.гр..
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07.01.2022 15:24 Відповісти
Ну вот же Теперь у вас на двоих с судьей вполне достойная пенсия
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07.01.2022 15:41 Відповісти
Спасибо - улыбнуло!
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07.01.2022 17:22 Відповісти
ДА... *****-и всех простых работяг.А ЗЕгавно не хочет даже разобраться .Даже не хочется говорить о том ,что .С таким отношением к своиму народу может существовать Украина. Намажте пятки САЛОМ и бегите с этой страны с ее долбанными президентами
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07.01.2022 18:49 Відповісти
Если-бы мне сбросить хоть с десяток лет - хрен бы меня нарисовали на этой территории!
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07.01.2022 20:03 Відповісти
Басни Скумбриевича или бред сумасшедшего . Реальная картина другая
Валовой внутренний продукт Украины в 2021 г. (млн. грн.)
2021 Номинальный ВВП Реальный ВВП Разница
в фактических ценах в ценах 2020 г. Реальный Номинальный
1 кв. 1008562 882197 -126365 -12.5%



Аналогично 2 и 3 кв. https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
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07.01.2022 15:38 Відповісти
Обсосы, даже ничего не смогли придумать? Безвиз, как бы вам не хотелось, который (на моей памяти пытались обосцать бобки...и которые сейчас работают в Польше, Словакии и так далее, которые голососали за бородатую бабушку, и - ***** - благодаря этому (безвизу) остальным бобикам в Украине подняли зарплату) был принят при других условиях и людях, не будет вашей заслугой - проходимцы, шуты, клоуны, ВОРЫ, тупой сброд!
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07.01.2022 15:45 Відповісти
Слава найвеличнішому з правителів планети пану Зеленському та його уряду в другому пришесті!
Якщо враховувати "продуктовий набір" від Зеленського то прогрес конкретний ,самі подивіться там Хліб-по 5 грн,молоко по 10 грн,а скумбрія# по 8 грн за кілограм.
Зажерся нарід..
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07.01.2022 15:53 Відповісти
Повышение пенсий... А повышение инфляции и платежек еще больше повышения пенсий. И равно - этого уравнения - все стали беднее!
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07.01.2022 15:53 Відповісти
ПРОЧИТАЛ!!!! НЕТ СЛОВ ,ОДИН МАТ!!!! Кто вам ВВП делает если все рабочие уехали. Стою в очереди на польскую визу больше месяца. Народ от вас бежит!!! УРОДЫ!!!!!
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07.01.2022 16:00 Відповісти
Цікаво що воно більше підвищувало, пенсії чи ціни? Тоді, який у цьому сенс???
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07.01.2022 16:05 Відповісти
Ну какое повышение пенсии? Мне добавили 17 грн ,это за 41 год трудового беспрерывного стажа,ну за чем смеятся?
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07.01.2022 16:17 Відповісти
Опять Порох виноват, сделал ползучий безвиз...
Теперь у зЕлоха огромное поле новых завоеваний, сделать пешеходный, автомобильный, мореходный и железнодорожный безвиз!!!
Какую гадость вы там нюхаете? ***** явно, дерьмо вам подкинуло! Может конечно со скидкой?
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07.01.2022 16:18 Відповісти
Многое забыли....А теплые зимы обеспечили ? А цунами и землетрясения напротив не допустили. Народ непрерывно развлекает 95 канал и всем позволено смеяться над их шутками. Нет! Эти слуги много чего натворили..... кое за что даже отвечать придется.
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07.01.2022 16:29 Відповісти
чому платні боти впродовж форуму в чинних економічних проблемах звинувачують міфічного "Вальцмана", а не фігуру, яка прямо визнає "https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/20/7237880/ У мене єврейська кров "??? І це далеко не перше визнання - згадаємо в'ю ********** Г+Г 02.03.2014року!
Хоча - це ще якось можна зрозуміти: такі методички, саме так ботам (нехай навіть якщо вони позиціонують себе тягнисраковою сволотою) наказано брехати. А от чому адміни труть спростування цих побрехенньок - оце незрозуміло!
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07.01.2022 17:07 Відповісти
Брешуть безбожно. Ні мені, ні моїй дружині пенсію у 2021 році не підвищували. Щось було здається у 2018 році чи раніш.
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07.01.2022 18:39 Відповісти
А рекордний номінальний ВВП є лише свідченням шаленого зростання цін. Бо реальний ВВП є рекордно низьким. А якщо подивитися на статистику реального виробництва то там взагалі катастрофа - майже по всіх галузях виробництва товарів вироблено менше або значно менше. Рекордним за реальним виробництвом був 2008 рік.
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07.01.2022 18:45 Відповісти
У Европах не нужен наш товар, нужна раб сила.
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08.01.2022 05:03 Відповісти
Одни получают сотни тысяч зарплаты и плюс десятки тысяч пенсии, другие едва сводят концы с концами на 2-4 тысячи пенсии........ это называется пенсионная реформа?!
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07.01.2022 19:26 Відповісти
Ну да.. моєму свекрові підвищили пенсію...на цілих 18 грн... Зараз "намастить" статистику від Зебілів на Хліб , і повечеряє...
А де ж при такому ''потужному" ривку 13-та пенсія, яку виплачували при Гройсмані у 2018 році? Чи " попєрєднікі" погані, а зелені "большевічкі" будуть годувати лише лозунгами та мріями??? 😡
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07.01.2022 20:13 Відповісти
чем больше еврей отдыхает, тем больше у пенсионеров пенсии. нелох лошарит лохов по полной
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07.01.2022 21:14 Відповісти
Падлы!!!! Больше 36 лет стажа! Зарплата в три раза была больше минимальной, а пенсия 2300!!!! Суки!!!! Последнее типа "повышение", аж на 5 грн!!!!! Падлы брехшивые!!!!
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07.01.2022 23:22 Відповісти
Они решили, что увеличив цены на коммуналку, компенсировали низкие пенсии и реальные зарплаты.
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08.01.2022 09:12 Відповісти
всё равно зраданиновижу.
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08.01.2022 00:06 Відповісти
Начнем с того, что за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд. Курс гривни на межбанке за неделю упал на 10 коп. с 27.23 до 27,33 грн/$. Несмотря на очень высокие закупочные цены на газ и другие энергоносители, ниже гривне не дает упасть рекордный экспорт украинской агропродукции: Украина с начала 2021/22 маркетингового года, по состоянию на 29 декабря, экспортировала 31 млн 575 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 5 млн 511 тыс. тонн больше, чем в прошлом. Экспорт украинской агропродукции составил $24,4 млрд в январе-ноябре 2021г, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В 2020г Украина экспортировала агропродукции на $22,2 млрд. Уже на $2,2 млрд больше чем в прошлом году и это без учета декабря. Но, 70% всего товарного экспорта Украины - это с/х сырье, минеральные продукты и недрагоценные металлы. К сожалению, найти в экспорте высокотехнологические товары с высокой добавленной стоимостью проблематично. По уму полученные государством дополнительные доходы надо было бы направить на сбалансирование бюджета и сокращение госрасходов. По уму нужно было бы снижать налоговую и регуляторную нагрузку на экономику, чтобы создать возможности для изменения структуры экономики. Однако желание разогреть экономику государственными инвестициями и внутренним потреблением оказалось сильнее, а на накопление долговых обязательств правительство смотрело сквозь пальцы. По оценке МВФ, в 2020-м необходимый объем ресурсов для финансирования госдолга составил 15% ВВП (более $23 млрд), в 2021 - 13,9% ВВП (более $26 млрд), в 2022 доля вырастет до 14,5% ВВП (более $30 млрд). Это оценки основаны на прогнозе ВВП в 2021 в $189 млрд и $209 млрд. Эти цифры уместно соотнести с объемом госрасходов. В 2021г они составят 41% ВВП или $77,5 млрд. Получается, что долговые обязательства - это 33,5% расходов органов госуправления. В 2022 расходы органов госуправления Украины оцениваются на $81,5 млрд. Финансирование госдолга обойдется в почти в 37% этой суммы.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
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08.01.2022 01:56 Відповісти
Рекорд 2021 года - это инфляция более 20%! И ещё мы хотим автогаз как в Казахстане после подорожания - по 8 грн! Зачем хвалиться большим ВВп и нищим народом?
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08.01.2022 05:01 Відповісти
Рекордный ВВП за счет поднятия цен, в первую очередь на газ, отопление ...
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08.01.2022 09:10 Відповісти
Сволочи! Шоб ваши потомки, семь поколений, жили на 2300 с такими ценами и тарифами как вы нам устроили! Падлы бессовестные и брехшивые!
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08.01.2022 11:28 Відповісти
А єто и есть замыслом ЗЕбылов,подстрекательство к бунту а за тем просьба к ***** введи войска.Как думаете почему ЗЕ и его команда еще и словом не обмолвилась и не дала оценку ситуации в Казахстане?Так это чтоб не обидеть ***** и не лишится его защиты.
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08.01.2022 16:12 Відповісти
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