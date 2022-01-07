Підвищення пенсій, "авіаційний безвіз" з ЄС та рекордний ВВП: Кабмін презентував свої основні досягнення за минулий рік

Серед ключових звершень уряд назвав ремонт доріг, розширення послуг "Дії", модернізацію армії та підтримку ветеранів.

Кабінет Міністрів України презентував власні основні досягнення за 2021 рік. Про це 7 січня повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Системне підвищення пенсій, "авіаційний безвіз" з Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами - серед основних досягнень уряду у 2021 році", - зазначається в повідомленні.

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн, що перевищило фактичний прожитковий мінімум. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.

Разом із тим на фінансування протидії пандемії торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які було спрямовано на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи.

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Що стосується авіаційних досягнень, то у 2021 році між Україною та Євросоюзом було укладено Угоду про Спільний авіаційний простір, що розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС і навпаки, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Також у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Крім того, в рамках програми президента "Велике будівництво" відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Щодо електронних послуг, то в "Дії" додалось понад 20 електронних послуг та доступно вже 15 цифрових документів. У 2021 році Україна стала першою державою світу, де цифрові паспорти в смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

У Кабміні вказали й на продовження забезпечення армії сучасним озброєнням та технікою у 2021 році.

"У 2021 році Уряд продовжив забезпечення армії сучасним озброєнням і технікою. Торік ЗСУ отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів нічного бачення. Також здійснюється будівництво корветів типу ADA, літаків АН-178-100Р, активізовано виробництво ракетних комплексів "Нептун" та озброєння, що складе ракетний щит держави", - йдеться у звіті уряду.

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Разом із тим стверджується, що у 2021 році держава забезпечила рекордну фінансову підтримку ветеранів.

"Торік спрямовано виплату грошової компенсації на житло для 659 ветеранів війни. Повністю закрита потреба в житлі для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні", - зазначили в Кабміні.