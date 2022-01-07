Франція не виключає зупинку "Північного потоку-2" в разі прямого вторгнення РФ до України
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до "серйозних стратегічних наслідків".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, одним з варіантів таких наслідків є перегляд питання "Північного потоку-2".
"Путін запропонував обговорити з НАТО начебто повернення до зон впливу з минулого... що означало б, що Росія відновить дух Ялти", - сказав він, маючи на увазі конференцію між союзними державами Другої світової війни в лютому 1945 року, яка дало Радянському Союзу контроль над східноєвропейськими сусідами.
Міністр сказав, що, незважаючи на запевнення Путіна про те, що він починає виводити війська з регіону, Париж ще не бачив цього.
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Вот, представляю как немецкий бюргер сидит в доме без газа в случае, когда Россия вторглась в Украину. Ведь Украинский транзит стал - ноль, СП-2 - ноль, СП-1 чуть-чуть - 55млр , Польша и Турция - 0 из-за солидарность с Украиной. Где ЕС будет брать нужные 120млр ??
Немецкому потребителю пофиг Россия и Украина. Ему нужен газ .
Бо влада язик в жопу затягнула та постить відосіки.
Схоже відкупились КЗ від кровожерливого х-ла на якийсь час
жабоїди дуже, дуже розумні... точніш - хитросракі...
Побудую трубу, потім потягаю свій металобрухт з обдовбаними алкашами повз український кордон. Полякаю вторгненням.
Як результат - ПП2 подарували світовому терористові.
В случаи активной агрессии параши речь должна идти об остановке СП-1, Дружба и Южного потока, арест во всем мире всех активов параши для возмещения ущерба Украине, полный запрет на торговлю любыми товарами с кацапстаном. А снятие санкции только после выведения войск с Донбаса, вывод *миротворцев* с Казахстана, освбождение Крыма , Южной Осетии и Абхазии, референдум о независимости в Чечне, возврат Калининграда Германим и Курил Японии.
а вот трахать кони и шойгу-та еще скрепа
не хочешь от них зависеть-старайся пользоваться своим очарованием,что б нормальные женщины благоволили
их более чем устраивают нынешние цены на газ!
СБУ это ФСБ, с приходом Зеленского судьба Казахстана ждет Украину:
У киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара ******** начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы. По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.
В бєсконєчноє- Нікуда...', О. Галич
как раз после вторжения!
фуле вы мозги пиплу компостируете?
8 лет сплошного вторжения -невторжения
а кто вторгся и куда в 2014 году ?
А потом показать, как кацапы их цинично ущемляют.
Тогда может жабоеды и обеспокоятся. А ради норм. людей они переживать точно не будут.
Аннексия Крыма была первым нарушением этих соглашений.
После Косово если бы Крым объявили независимой страной, все бы заткнулись, и было бы все тихо и спокойно в целом, ибо крыть нечем.
Однако безмозглое комитетское ***** возомнило себя великим геополитиком, результатом будет конец этой недосверхдержавы росии
Если ***** парализует украинскую трубу, на С2 будут молиться зависящие страны.