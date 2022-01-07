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Франція не виключає зупинку "Північного потоку-2" в разі прямого вторгнення РФ до України

Франція не виключає зупинку

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до "серйозних стратегічних наслідків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, одним з варіантів таких наслідків є перегляд питання "Північного потоку-2".

"Путін запропонував обговорити з НАТО начебто повернення до зон впливу з минулого... що означало б, що Росія відновить дух Ялти", - сказав він, маючи на увазі конференцію між союзними державами Другої світової війни в лютому 1945 року, яка дало Радянському Союзу контроль над східноєвропейськими сусідами.

Міністр сказав, що, незважаючи на запевнення Путіна про те, що він починає виводити війська з регіону, Париж ще не бачив цього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп

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Топ коментарі
+30
НЕ будет этого, не будет Европа без газа сидеть. Нам нужно на себя только рассчитывать
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07.01.2022 15:03
+26
8 рік йде війна в в Україні і вони досі на бачать прямого вторгнення.
Бо влада язик в жопу затягнула та постить відосіки.
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07.01.2022 15:05
+26
А прямое вторжение в Казахстан они проспали?
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07.01.2022 15:07
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НЕ будет этого, не будет Европа без газа сидеть. Нам нужно на себя только рассчитывать
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07.01.2022 15:03 Відповісти
100%
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07.01.2022 15:18 Відповісти
Россия это 40% рынка ЕС или 175млр м3 .
Вот, представляю как немецкий бюргер сидит в доме без газа в случае, когда Россия вторглась в Украину. Ведь Украинский транзит стал - ноль, СП-2 - ноль, СП-1 чуть-чуть - 55млр , Польша и Турция - 0 из-за солидарность с Украиной. Где ЕС будет брать нужные 120млр ??

Немецкому потребителю пофиг Россия и Украина. Ему нужен газ .
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07.01.2022 16:34 Відповісти
8 рік йде війна в в Україні і вони досі на бачать прямого вторгнення.
Бо влада язик в жопу затягнула та постить відосіки.
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07.01.2022 15:05 Відповісти
А прямое вторжение в Казахстан они проспали?
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07.01.2022 15:07 Відповісти
Думаю як би не домовленість то була, бо щось усі дуже довго мовчать
Схоже відкупились КЗ від кровожерливого х-ла на якийсь час
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08.01.2022 00:02 Відповісти
як би це сказав Жан Ів Кусто то я повірив , а так бреши далі !
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07.01.2022 15:08 Відповісти
Прям як у мусарні: коли вб'ють, тоді приходьте
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07.01.2022 15:09 Відповісти
Класна штука-демократія. Фуйлу дали спокійно відтяпати Крим, дамбас, а тепер ці дебіли опам'ятались. А я чомусь думав, що демократія - це підтримання порядку.
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07.01.2022 15:12 Відповісти
демократии нет, есть одна махровая демагогия..
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07.01.2022 15:45 Відповісти
они не опомнились. В случае того кол-ва технкии и прямого вторжения, будет сотни тысяч, а то и миллион беженцев. И ломанутся они в европу. Именно это их и волнует.
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07.01.2022 22:31 Відповісти
Жабоїди, а Крим і Донбас , це не пряме вторгнення
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07.01.2022 15:16 Відповісти
? Франція закликає запустити Півн.Потік2 щоби була можливість його зупинити...

жабоїди дуже, дуже розумні... точніш - хитросракі...
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07.01.2022 15:23 Відповісти
Не вже вам, імпотентам не зрозуміло, що цього й домагалося *****?
Побудую трубу, потім потягаю свій металобрухт з обдовбаними алкашами повз український кордон. Полякаю вторгненням.
Як результат - ПП2 подарували світовому терористові.
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07.01.2022 15:23 Відповісти
а шо,он ужє запущен?
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07.01.2022 15:26 Відповісти
Эти ЛГБТшники и любители трахать старух надоели. СП-2 и так не работает.
В случаи активной агрессии параши речь должна идти об остановке СП-1, Дружба и Южного потока, арест во всем мире всех активов параши для возмещения ущерба Украине, полный запрет на торговлю любыми товарами с кацапстаном. А снятие санкции только после выведения войск с Донбаса, вывод *миротворцев* с Казахстана, освбождение Крыма , Южной Осетии и Абхазии, референдум о независимости в Чечне, возврат Калининграда Германим и Курил Японии.
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07.01.2022 15:27 Відповісти
сстарухи и лгбт это какая никакая-но любовь
а вот трахать кони и шойгу-та еще скрепа
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07.01.2022 15:56 Відповісти
Ну тогда всё. Можете останавливать. Или ещё в природе есть дегенераты, которые верят про "комбайнёров и шахтёров Донбаса" и кацапское оружие с танками, откопанное из шахты?
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07.01.2022 15:35 Відповісти
Естьт, есть, француза и немцы например. Или депутат ВР от партейки подонков и сброда "Слуга народа" Шевченко.
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07.01.2022 15:43 Відповісти
Я думаю все всё прекрасно понимают. Просто одним не хочется терять жирного торгового партнёра, а депутату не хочется терять свои 30 серебряников.
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07.01.2022 15:48 Відповісти
Проститутка тоже всё понимает.
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07.01.2022 15:50 Відповісти
и шо?а тем не менее древнейшая на земле профессия .
не хочешь от них зависеть-старайся пользоваться своим очарованием,что б нормальные женщины благоволили
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07.01.2022 15:57 Відповісти
А то, что по сравнению в властями Франции, Германии и т.д., проститутки - святые и непорочные люди имеющие такую профессию.
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07.01.2022 16:41 Відповісти
Увы я таких дегенератов встречал в прошлом году у нас, в Украине...
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07.01.2022 15:53 Відповісти
Вот это и есть план Путина, навязать СП2 шантажируя нападением на Украину. Пока получается, надеюсь сенаторы США смогут переломить ситуацию...
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07.01.2022 15:38 Відповісти
а смысл россии его вообще запускать?)
их более чем устраивают нынешние цены на газ!
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07.01.2022 15:41 Відповісти
Такое впечатление, что вся Франция это страна слепых падальщиков болеющих на гонорею (триппер). Не видят кто их уже давно ё...имеет. Вторжение в Украину произошло уже в 2014 году, а они всё из себя девственницу изображают.
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07.01.2022 15:41 Відповісти
от заспокоїли- велике ДяКУЮ від всіх українців
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07.01.2022 15:43 Відповісти
Одной строкой - Госдеп против новых санкций по "СП-2" они подорвут отношения с союзниками!
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07.01.2022 15:48 Відповісти
ЯК ВЖЕ ЗАБЕБАЛА ЦЯ ЄВРОПА ЗІ СВОЄЮ СТУРБОВАНОСТЬЮ ТА ПОГРОЗАМИ НА МАЙБУТНЄ
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07.01.2022 15:48 Відповісти
Эти слова могут порадовать только наш МИД, где сидят такие же профессиональные и прожженые лжецы.
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07.01.2022 15:49 Відповісти
Зеленский молчит! Зеленский не стал портить отношения с роCoссией из за оккупации Казахстана. Собирается провернуть трюк как в Беларуси, Казахстане а там должность главы федерального округа Нового Рейха. По плодам их узнаете их.

СБУ это ФСБ, с приходом Зеленского судьба Казахстана ждет Украину:

У киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара ******** начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы. По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.
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07.01.2022 15:50 Відповісти
якась мабуть дезінформація.
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07.01.2022 17:17 Відповісти
'С бєсконєчного Нічего
В бєсконєчноє- Нікуда...', О. Галич
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07.01.2022 15:56 Відповісти
"Допускает" ещё не означает "гарантирует".
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07.01.2022 15:56 Відповісти
а яке взагалі відношення Франція має до північного потоку,навіщо і хто нам це все лайно в вуха вливає?
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07.01.2022 15:58 Відповісти
а что вы хотели услышать от французов?
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07.01.2022 15:59 Відповісти
Хехе.
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07.01.2022 16:02 Відповісти
Ботан грозит гопнику что позвонит папочке. Вот только тронь и я пазваню.
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07.01.2022 16:02 Відповісти
Афигеть для путлера наказание! Макрон: "Єслі путєн ввідьот вайска в Украіну- я не сяду завтракать до 11 часов!"
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07.01.2022 16:05 Відповісти
Уже пора прекратить писать о подобных заявах, они кроме смеха ничего не вызывают))))
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07.01.2022 16:34 Відповісти
под этот комент, можно было бы сразу заказать пару подводок , они бы и кредит хороший дали
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07.01.2022 16:41 Відповісти
Что б вы сдохли, ссыкуны. Прислал бы ***** к вами своих "миротворцев", что бы они вас на бутылку посадили, тогда бы по другому запели.
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07.01.2022 17:20 Відповісти
Той потік, разом з першим потоком і турецьким треба щоб знищили якісь невідомі екологічні активісти. Тому, що потоки знищують екологію моря.
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07.01.2022 17:26 Відповісти
та вы же и гниды вместе с меркель позволили фуйлу строительство СП-2
как раз после вторжения!
фуле вы мозги пиплу компостируете?
8 лет сплошного вторжения -невторжения
а кто вторгся и куда в 2014 году ?
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07.01.2022 18:50 Відповісти
Им в принципе навплевать когда дело не касается энергоносителей и лгбт. Никаких ценностей и идеологий кроме доллара, прямо как у нашей элиты.
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07.01.2022 19:41 Відповісти
нам надо поднять лгбт-шников как самых уважаемых людей и вопрос №1 .
А потом показать, как кацапы их цинично ущемляют.
Тогда может жабоеды и обеспокоятся. А ради норм. людей они переживать точно не будут.
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07.01.2022 22:35 Відповісти
в Ялте-45 договорились не менять в Европе границы. Навсегда. В Европе любой квадратный миллиметр земли когда-то кому-то принадлежал, помимо нынешнего собственника.
Аннексия Крыма была первым нарушением этих соглашений.
После Косово если бы Крым объявили независимой страной, все бы заткнулись, и было бы все тихо и спокойно в целом, ибо крыть нечем.
Однако безмозглое комитетское ***** возомнило себя великим геополитиком, результатом будет конец этой недосверхдержавы росии
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08.01.2022 03:16 Відповісти
А Северный поток 1 так и будет работать и не смущать? Меркель привет!
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08.01.2022 04:57 Відповісти
Франции не нужен росийский газ!
Если ***** парализует украинскую трубу, на С2 будут молиться зависящие страны.
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08.01.2022 09:09 Відповісти
 
 