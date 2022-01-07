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перемовини (2717) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1326) Шольц Олаф (1079)

Франція та Німеччина ініціюють зустріч в нормандському форматі протягом наступних тижнів, - Макрон

Франція та Німеччина ініціюють зустріч в нормандському форматі протягом наступних тижнів, - Макрон

Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, для пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо України, що є важливим для всієї архітектури європейської безпеки.

Про це сьогодні у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів Французького головування ЄС на наступні пів року заявив Президент Французької республіки Емманюель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція пресконференція велася на мультимедійному порталі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. – Ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", - сказав президент Макрон.

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Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

"Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо (оборонної. – Ред.) промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію. Це абсолютно ключовий напрямок", - наголосив президент Франції.

Як вже повідомлялося, востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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Топ коментарі
+20
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились." Аль Капоне
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07.01.2022 15:20
+10
Реакція України на події в КЗ
1)Повне мовчання МЗС
2)Публічну підтримку дій казахстанського диктатора депутатом від партії влади, Шевченко
3)Пресинг СБУшниками казахстанських опозиціонерів які зараз в Україні.
Станом на зараз Україна діє як союзна Московії держава!? (с)





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07.01.2022 15:55
+7
І що навіть зермаків позвуть ?
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07.01.2022 15:35
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"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились." Аль Капоне
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07.01.2022 15:20 Відповісти
Нехай спробують. ВАЗеліну не сподобається, нехай згадає як Порошенко хотів піти на поступки.
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07.01.2022 15:43 Відповісти
українська "нормандськая четвьорка" збирається в неділю на Михайловській !

а потім - по ситуації, але маємо бути напоготові
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07.01.2022 15:55 Відповісти
сцылочки где?про поступки порошенка
опять фсеаниадинакавыи?
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07.01.2022 16:02 Відповісти
перестань болтать своей ерундой - ЦН не порнхаб !
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07.01.2022 16:07 Відповісти
Хтось вже мабуть забув серпень 2015. Яка влюдей коротка пам'ять. Не ліпи кумирів.
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07.01.2022 16:43 Відповісти
Согласен с вами на все 100 - вероятно уже договорились...
Только какие это друзья?!
Немцы друзья что нам поставки проплаченного оружия заблокировали?
Или микрон который давит на нас, в надежде что мы начнем выполнять минские в одностороннем порядке?
Вероятно они хотят встречи в желании засрать мозг ишаку, возможно в надежде подписать очередную хрень и подтолкнуть его (нас) к сдаче и капитуляции.
Скормить хотят кацам Украину, в надежде что людоед угомонится.
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07.01.2022 23:38 Відповісти
макроша копытцами стучит- на носу выборы, нужны победы во внешней политике для плебеса
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07.01.2022 15:23 Відповісти
Знову придумають чергову формулу якогось придурка і будуть вічно обєзпокоєни. Мужності не хватає послати куйла на хрін, загнати цю скотину у стоїло
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07.01.2022 15:24 Відповісти
Або допоможіть зброєю або йдіть лісом, а піддакувати Путіну можна й не збираючи Нормандський формат.
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07.01.2022 15:33 Відповісти
І що навіть зермаків позвуть ?
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07.01.2022 15:35 Відповісти
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07.01.2022 15:54 Відповісти
Реакція України на події в КЗ
1)Повне мовчання МЗС
2)Публічну підтримку дій казахстанського диктатора депутатом від партії влади, Шевченко
3)Пресинг СБУшниками казахстанських опозиціонерів які зараз в Україні.
Станом на зараз Україна діє як союзна Московії держава!? (с)





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07.01.2022 15:55 Відповісти
Формула Штангеншлюхера. Путинские ***чки собирают встречу. Как бы им отмазаться и задобрить ***** в надежде что их он не тронет. До идиотов до сих пор не дошло что в их государствах целая армия мигрантов и немного нацистов которых поднять против коренных Путину как два пальца обоссать + антифа и им подобные выродки. Все против всех и Гермашка утонет в крови за пару дней. Идиоты.
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07.01.2022 16:00 Відповісти
Будут высказывать озабоченность по Казахстану...
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07.01.2022 16:03 Відповісти




Михаил Лосев



Много раз говорил и писал: совок обречён! Вопрос времени.
Удачно ушла Прибалтика, развалился соцлагерь, с болью вырываются Грузия и Молдова, с войной - Украина.
Попытались Беларусь и Казахстан…
Самым страшным и кровавым будет выход из совка самой России.
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07.01.2022 16:04 Відповісти
Посовещались в кремле с ****** и теперь просють приехать ЗЕ завизировать подписью? А не пошли бы вы нах. Не дадим сделать вам из Украины Беларашку и Казахстан
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07.01.2022 16:15 Відповісти
Самое печальное что этот тупой клоун может договориться, и все подписать, и без нашего согласия.
А узнать мы сможем об этом только по факту, или в самую последнюю очередь.
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07.01.2022 23:20 Відповісти
Українським можновладцям потрібно вчитись. Ось цю фразу сказав президент Казахстану Токаєв: "За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями".
Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!
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07.01.2022 16:24 Відповісти
только Будапешт!!!! и Вашингтон и Лондон за, нужно только включится!Ё!!! и с Макроном и По Будапешту, всё нужно пробывать, под лежачий камень вода не течёт!!!!!
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07.01.2022 16:38 Відповісти
після відвідин німецько- французьких бугалтерів рашистської каси, можна і зустріч з Україною провести,щоб запропонувати їй в черговий раз, повернутися в рашистсьу "говєнь" на умовах окупанта
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07.01.2022 17:53 Відповісти
на хера они нам надо? Откроем границы ДЛЯ ВСЕХ кто ищет приюта как беженец... и писец этим озабоченным.
....
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07.01.2022 22:12 Відповісти
нахера та встреча... хватит сопли жевать... политика прекращается в дешевую проституцию... поставили ультиматум - 5 дней на освобождение оккупированных территорий и Крыма, передача границ погранвойскам Украины... не выполнили в течение этого времени, врубили одновременно всевозможные санкции, включая обрезание СВИФТа, запрет на ведение любых торговых операций, запрет на вход в порты суден под расийскими флагами, запрет въезда любого транспорта, заморозить счета страны, являющейся агрессором и спонсором терроризма и т.п. и пусть думают... но это надо делать, а не "проявлять обеспокоенность", "встречаться"... более того, увидели, что союзниками Украины являются США и Великобритания, а не германия, ссыканувшая снайперские винтовки продать... а у украинских спецслужб с ожиревшими животами и мозгами ума не хватило порешать вопрос по другому...
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08.01.2022 07:14 Відповісти
 
 