Франція та Німеччина ініціюють зустріч в нормандському форматі протягом наступних тижнів, - Макрон

Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, для пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо України, що є важливим для всієї архітектури європейської безпеки.

Про це сьогодні у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів Французького головування ЄС на наступні пів року заявив Президент Французької республіки Емманюель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція пресконференція велася на мультимедійному порталі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. – Ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", - сказав президент Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями буде ще одна розмова з Путіним, - Макрон

Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

"Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо (оборонної. – Ред.) промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію. Це абсолютно ключовий напрямок", - наголосив президент Франції.

Як вже повідомлялося, востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.