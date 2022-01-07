Франція та Німеччина ініціюють зустріч в нормандському форматі протягом наступних тижнів, - Макрон
Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, для пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо України, що є важливим для всієї архітектури європейської безпеки.
Про це сьогодні у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів Французького головування ЄС на наступні пів року заявив Президент Французької республіки Емманюель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція пресконференція велася на мультимедійному порталі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. – Ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", - сказав президент Макрон.
Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.
"Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо (оборонної. – Ред.) промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію. Це абсолютно ключовий напрямок", - наголосив президент Франції.
Як вже повідомлялося, востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.
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а потім - по ситуації, але маємо бути напоготові
опять фсеаниадинакавыи?
Только какие это друзья?!
Немцы друзья что нам поставки проплаченного оружия заблокировали?
Или микрон который давит на нас, в надежде что мы начнем выполнять минские в одностороннем порядке?
Вероятно они хотят встречи в желании засрать мозг ишаку, возможно в надежде подписать очередную хрень и подтолкнуть его (нас) к сдаче и капитуляции.
Скормить хотят кацам Украину, в надежде что людоед угомонится.
1)Повне мовчання МЗС
2)Публічну підтримку дій казахстанського диктатора депутатом від партії влади, Шевченко
3)Пресинг СБУшниками казахстанських опозиціонерів які зараз в Україні.
Станом на зараз Україна діє як союзна Московії держава!? (с)
Михаил Лосев
Много раз говорил и писал: совок обречён! Вопрос времени.
Удачно ушла Прибалтика, развалился соцлагерь, с болью вырываются Грузия и Молдова, с войной - Украина.
Попытались Беларусь и Казахстан…
Самым страшным и кровавым будет выход из совка самой России.
А узнать мы сможем об этом только по факту, или в самую последнюю очередь.
Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!
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