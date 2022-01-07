Активи "Прямого" та "5 каналу" все ж арештували: Адвокат Порошенка оприлюднив витяг з ухвали суду

Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Про це Головань повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не арештовували, брешуть, активів "Прямого" і "5 каналу". Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.

"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - наголосив Головань.

Також, додав адвокат, в документ замість коду ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ" вказано код іншого актива ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" - ТОВ "ТРК "ЕКСПРЕС-ІНФОРМ".

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"Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА".

І я переконаний, що власники ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" не тільки апеляцію подадуть, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, 6 січня Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Пізніше ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу".

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