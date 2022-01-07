Активи "Прямого" та "5 каналу" все ж арештували: Адвокат Порошенка оприлюднив витяг з ухвали суду
Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.
Про це Головань повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не арештовували, брешуть, активів "Прямого" і "5 каналу". Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - йдеться в повідомленні.
За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.
"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - наголосив Головань.
Також, додав адвокат, в документ замість коду ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ" вказано код іншого актива ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" - ТОВ "ТРК "ЕКСПРЕС-ІНФОРМ".
"Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА".
І я переконаний, що власники ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" не тільки апеляцію подадуть, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)", - підсумував адвокат.
Нагадаємо, 6 січня Печерський суд арештував майно Порошенка.
Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".
Пізніше ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу".
Будь ласка, зачекайте...
Другое дело, что Зюзям закон не писан. Они на него пилюют, как говорил Райкин.
Но при этом этот урод думает, что кто-то из адекватных людей будет смотреть его ублюдочные каналы?
Правда найдет путь. Для этого есть, слава Богу независимые от Зюзь коммуникации.
На крайний случай будут листовкии и сарафанное радио.
Да, это сложнее, но реально
КЛОУНУ ГОЙДАЛКА - таке навіть Януковощ не виробляв, але ж Януковощ і наркоманом
не був
7 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b.html#respond Комментарии: 0
Независимые медиа - единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким…
В 2014 году, в самые трудные времена для Украины, мы в LIGA.net выбрали писать правду.
Об этом https://www.liga.net/politics/opinion/kazahstan-korotkiy-urok-dlya-ukrainy пишет сегодня руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов в колонке указанного издания.
Многие издания купили. Многие издания закрыли. У нас хотели отобрать все. Мы выбрали путь сопротивления.
С первого дня Майдана мы вели LIVE, который читали миллионы. И это был один из немногих источников информации, когда власть контролировала почти все. И страна одержала победу.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.html Респект казахам! - Семенченко
Сегодня мы также ведем хронику революции в Казахстане, где люди так же оказались один на один с режимом диктатора, который отдал приказ расстреливать людей без суда и возможности защищать себя.
Наш LIVE прочли уже почти 100 000 человек. Нам пишут казахи из разных уголков планеты.
Но я не знаю, чем закончится революция в Казахстане. Возможно, так же, как в Беларуси или России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Но я точно знаю, что если бы в Казахстане, Беларуси и России были свободные медиа, были настоящие политические партии, было бы сильное гражданское общество - диктаторы были бы повержены. А у нас сегодня не было бы российско-украинской войны.
Защита своей страны начинается с первого шага.
Поддержите качественные независимые медиа, которые позволяют каждому иметь слово. Каждому дают возможность быть услышанным.
Становитесь на другую сторону истории - когда еще все можно сделать иначе, можно сделать правильный выбор, можно удержать демократию.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b4.html Правозащитники призвали Зе-власть сделать заявление по Казахстану
У диктаторов всегда будет ресурс врать. У олигархов всегда будет ресурс врать.
Среди них независимые медиа - единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким. Он должен быть.
своим союзником или помощником в этой нелёгкой сегодняшней борьбе за независимость , за укрепление , объединение и процветание Украины...
злобный же одноразовый клоун - дурак
вылазит из кожи вон перед фуйлом и беней,
стараясь выглядеть крутым, властвующим над тем, кого он назначил своим врагом ...
а ведь по правде клоун просто вынужден соблюсти оманские договорённости данные им с ермаком -патрушеву в январе 2020 года
по постепенной, замаскированной под патриотизм сдаче Украины в фуйлостан ...
ну ничего, народ можно дурить, но не весь и недолго,
а значит - придёт время и клоунов -
будут судить за сепаратные договорённости, за госизмену , за предательство национальных интересов, за разграбление страны, за политику уничтожения госуправления...
если вообще этих дурачков не поставят, к стенке,
потому что ещё никто и никогда не смог
победить или уничтожить народ и тем более украинскую нацию
никто и никогда !
никто и никогда !
А Монику Беня в президенты вовсе не для этого пропихнул.