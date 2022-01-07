Путін намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що проводячи прямі переговори з США щодо України Росія намагається обійти Європейський Союз.
Про це він повідомив у коментарі французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче послабити згуртованість ЄС, яка зміцнюється. Неможливо уявити безпеку ЄС без європейців", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.
Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.
Топ коментарі
+15 Хитрый_план
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+6 Valter Valter
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+5 Владимир Сливка
показати весь коментар07.01.2022 16:35
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Будь ласка, зачекайте...
PS: Єдиний вихід України, негайний імпічмент зЕлоху, тоді все буде у правовому полі...
Лукашенко призвал православный мир вернуть Украину в "лоно настоящей веры".
В пресс-службе Лукашенко заявили, что в 2020 года Беларусь избежала раскола церкви. При этом он заявил, что 2022 год будет полно сюрпризов. Однако лично он хочет объединить усилия с Россией, Казахстаном и Украиной, чтобы вернуться к "настоящей вере" .
Просрали миллионы бабла на фуршеты и поили-кормили русских дипломатов омарами с шампанским? Это да, достижение, конечно.
А по сути ничего ЕС не добился.
Ни своими псевдопереговорами, ни своими псевдосанкциями.
А почему? Потому что ЕС как организация внешнеполитически ничего из себя не представляет.
Всё решают переговоры с отдельными государствами.
Как организация, ЕС силён в экономике, но в дипломатической и военной сфере это полный ноль.
"Своё корыто ближе к телу".
Ай-ай-яй..
Макроноввский огрызок, меняющий предпочтения, "озабочен" прямыми переговорами.
"Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна" - вот и вся "политическая деятельность" "сверхдержав" ЕС.
После этого у меня стремление туда улетучивается с первой космической скоростью.