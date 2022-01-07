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Путін намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Путін намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що проводячи прямі переговори з США щодо України Росія намагається обійти Європейський Союз.

Про це він повідомив у коментарі французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче послабити згуртованість ЄС, яка зміцнюється. Неможливо уявити безпеку ЄС без європейців", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

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Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Топ коментарі
+15
особливо треба подякувати флагману об'єднаної Европи, які на восьмому році оборонної війни не дає нам можливості купити оборонну зброю.
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07.01.2022 16:19
+6
А о чем собственно можно вообще вести переговоры? ***** требуте всю Украину. Вы ему что предлогаете? Пойти на половину? О крыме вообще даже разговор не заводят. Вон вам Беларусь и Казахстан в пример к чему приводит то куда Рашке дали всунуть свою морду.
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07.01.2022 16:35
+5
***** просто хочет ЕС вывести из игры и остаться из ЕС друзями необремененными никакими договорами и договоренностями.А всю конфронтацию свалить только на США.
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07.01.2022 16:35
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Ему просто подпевали надоели, а америкосам по боку его ультиматумы
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07.01.2022 16:15 Відповісти
Путін забув зажадати від ядерних країн відмінити Будапештський меморандум...
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07.01.2022 20:44 Відповісти
особливо треба подякувати флагману об'єднаної Европи, які на восьмому році оборонної війни не дає нам можливості купити оборонну зброю.
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07.01.2022 16:19 Відповісти
Вибачте, але зЕлох хоче арештувати Порошенко, під час війни! Обвинувачуючи у своїх злодійствах ЗРАДА! Воно трохи не адекватне, ні хто не хоче мати з ним ні якої справи, воно навіть підписало "план" штайннах#я...
PS: Єдиний вихід України, негайний імпічмент зЕлоху, тоді все буде у правовому полі...
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07.01.2022 17:27 Відповісти
законним способом це майже нереально. Уся його зелена команда то галімі підсоси, які розуміють лише одне - не буде зе не буде їх. Тому, щонайменше до нової ВР це неможливо.
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07.01.2022 17:34 Відповісти
єдине що можна зробите це безстрокова акція, на якій десятки тисяч людей перекриють Грушевську та Банкову, і за деякий час, ймовірно буде розпуск ВР чи відставка зє. Але це ризиковано, небезпечно для держави в першу чергу.
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07.01.2022 17:36 Відповісти
Я все розумію, та бєнє 58ононезЕлох, але пісюніст підписав той план, а знищити підпис, іншого способу мені не відомо. А ***** тисне всіх, на цей підпис...
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07.01.2022 17:50 Відповісти
Лукашенко призвал Украину "вспомнить веру" и высказался за новый союз с четырьмя странами.

Лукашенко призвал православный мир вернуть Украину в "лоно настоящей веры".
В пресс-службе Лукашенко заявили, что в 2020 года Беларусь избежала раскола церкви. При этом он заявил, что 2022 год будет полно сюрпризов. Однако лично он хочет объединить усилия с Россией, Казахстаном и Украиной, чтобы вернуться к "настоящей вере" .
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07.01.2022 16:30 Відповісти
Так пусть выберут под шум момента Патриархом выкреста казаха какого вместо гундосого гундяя! Во будет прорыв клерикальный!
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07.01.2022 17:20 Відповісти
Думав на світлинки Він показує пУтлеру ДУЛЮ! Додивилась,нажаль,тільки кулак😠
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07.01.2022 16:30 Відповісти
Ну если вы тупые бараны которыми можно управлять за бабло, то можете отстраниться)))
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07.01.2022 16:30 Відповісти
тануна... не верю.как это германию с хрянцией ,италию с венгрией отстраняет путен?ему проще застрелится,бо лишается союзников
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07.01.2022 16:32 Відповісти
Во-во. Делает типо чтобы мы ***** еще в ноги падали но не отстраняли фрицев с жабоедами от переговоров.
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07.01.2022 16:39 Відповісти
Он Дриан шмиаан лучше бы занялся самоанализом ЕС. Сборище меркантильных импотентов. Я всё понимаю-деньги правят миром. Но не до такой же степени. Гитлера было мало,что ли? Дебилы.
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07.01.2022 16:42 Відповісти
***** просто хочет ЕС вывести из игры и остаться из ЕС друзями необремененными никакими договорами и договоренностями.А всю конфронтацию свалить только на США.
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07.01.2022 16:35 Відповісти
А о чем собственно можно вообще вести переговоры? ***** требуте всю Украину. Вы ему что предлогаете? Пойти на половину? О крыме вообще даже разговор не заводят. Вон вам Беларусь и Казахстан в пример к чему приводит то куда Рашке дали всунуть свою морду.
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07.01.2022 16:35 Відповісти
ЗЕ факчески предал Украину своим так званым односторонним перемирием.Он дал политикам ***** стабилизировать отношение с ЕС,обеспечить свем необходимым и укрепить оборону окупантам.А про освобождения окупированых територий и не помышлял.Теперь благодаря ЗЕ для освобождения украинской територии нужны будут в сто раз большие потери и уже полноценная война из мокшанами.Так за времья этого ,,перемирия,,мокшандия надала гражданство боле чем половине жителей окупированых територий и ***** уже будет ,,защищать,,не русскоязычное население Украины а полноценных ,,своих,,граждан.А Крым Украина за два года просрала окончательно.
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07.01.2022 16:47 Відповісти
Зе какой был такой и остался все ожидаемо как не печально. Это вина 73% кто за него голосовал. И самое грустное, что они его выберут опять
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07.01.2022 21:56 Відповісти
Скоріш цей жест - "Скільки даєш?"
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07.01.2022 16:38 Відповісти
Да вы не очень и хотите, но валите на других. Хотите сохранить рожу при плохой игре.
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07.01.2022 16:41 Відповісти
С таким "президентом" как зЕлох и ребёнок с детского сада, детскими вопросами, будет мешать ***** в переговорах о продаже Украины, а тут трезвые грамотные люди...
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07.01.2022 16:46 Відповісти
Конечно пытается. Он боится что ЕС ему жопу до дырки пролижет.
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07.01.2022 16:47 Відповісти
Хотите прикол?Германия при закупке газа в этом году по почти в 2000 евриков для своего населения и предприятий увеличила цену за газ всего на 20%.Украина при возможности обеспечить се население страны своим дешевым газом повысила тарифы более чем на 40%.То за газгаз увеличит то за транспортировку и так почти ежемесячно по очереди.
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07.01.2022 16:59 Відповісти
Хотя к теме лизания жопы ***** ваш пост и не относится, но всёже. ЧТо вас в создавшейся ситуации удивляет? 1) в Германии нет Зели в качестве ***********, 2) 2000 евриков газ стоил не так долго. Он за несколько месяцев взлетел в 4(или сколько там?) раза, прошёл пик и уже катится обратно. Вполне может оказаться, что эти 20% и есть усреднённый рост за год. Плюс Германия не борется с олигархами и их не надо давить тарифами на газ.
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07.01.2022 17:05 Відповісти
Хотя к теме лизания жопы ***** ваш пост и не относится, но всё же. Подменяется понятие цена на газ и стоимость фьючерсов на поставку газа. Чисто спекулятивное понятие. То данным Газпрома средняя цена продаж за год 280$. Для примера, на этой недели открылась Шанхайская энергетическая биржа. Так там уже продано, ещё раз, фьючерсов на продажу ВСЕЙ нефти возможно,в будущем, добытой в мире, на ДВА ГОДА вперёд.
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07.01.2022 17:24 Відповісти
ЕС практически ничего не делает для укрепления собственной безопасности, США их уговаривают и тянут за руку как детей малых, как во времена второй мировой войны, если бы не США все эти заносчивые французы давно бы песни о Ленине разучивали.
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07.01.2022 17:45 Відповісти
Подскажите, пожалуйста, а что сделало ЕС за 7 лет переговоров с путеным?
Просрали миллионы бабла на фуршеты и поили-кормили русских дипломатов омарами с шампанским? Это да, достижение, конечно.
А по сути ничего ЕС не добился.
Ни своими псевдопереговорами, ни своими псевдосанкциями.
А почему? Потому что ЕС как организация внешнеполитически ничего из себя не представляет.
Всё решают переговоры с отдельными государствами.
Как организация, ЕС силён в экономике, но в дипломатической и военной сфере это полный ноль.
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07.01.2022 17:56 Відповісти
Ну,як що? Ви,самі перелічили Сім років адутих щок,йперекатування мудебейцалів
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07.01.2022 18:12 Відповісти
От вас прогнувшихся еврошлюх под )(уйла тольку и так ноль. Как и от ваших санкций которых нет и не было. Разве что на бумаге.
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07.01.2022 18:04 Відповісти
Чому? Путлер вдячний Франції та Німеччині за підтримку його позиції у Нормандському форматі, але ж не можна зовсім так залізувати дірочку, нехай полижуть її ще й керівники інших країн.
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07.01.2022 18:05 Відповісти
Так і є .
"Своё корыто ближе к телу".
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07.01.2022 18:20 Відповісти
"Жан-Ив Ле Дриан считает, что проводя прямые переговоры с США по Украине Россия пытается обойти Европейский Союз".
Ай-ай-яй..
Макроноввский огрызок, меняющий предпочтения, "озабочен" прямыми переговорами.
"Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна" - вот и вся "политическая деятельность" "сверхдержав" ЕС.
После этого у меня стремление туда улетучивается с первой космической скоростью.
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07.01.2022 18:15 Відповісти
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07.01.2022 20:05 Відповісти
Рюсские..отчего вы такое тупое быдло...
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07.01.2022 20:08 Відповісти
Французикам Штаты наступают на хвост и не дают нагреть руки на беде. Мерзкие меркантильные сцыкуны
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08.01.2022 15:48 Відповісти
 
 