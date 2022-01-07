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Казахстан (855) перевірка (1208) СБУ (12513)

СБУ перевіряє окремих громадян Казахстану з огляду на ситуацію в республіці та російський чинник, - пресцентр

СБУ перевіряє окремих громадян Казахстану з огляду на ситуацію в республіці та російський чинник, - пресцентр

Співробітники Служби безпеки України здійснюють перевірку та спілкуються з окремими громадянами Казахстану.

"З огляду на поточну ситуацію в Казахстані Служба безпеки України в межах своїх повноважень вживає комплексу заходів, зокрема й оперативних, для того, щоб ефективно захищати безпеку громадян України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Наголошено, що враховується "російський чинник та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та нашкодити її інтересам".

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У СБУ заявили, що саме з цією метою відбувається "перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану". "Тобто відбувається звичайна робота в рамках чинного законодавства та функціональних обов'язків служби", - наголосили в прес-центрі.

Там поінформували, що це стосується й розмови, оприлюдненої в інтернеті. "Чітко видно, що співробітники СБУ ввічливо й коректно поводилися, не перешкоджали відеозйомці, яку здійснювали громадяни Казахстану. З огляду на стурбованість останніх на місце було викликано Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень і в рамках українського законодавства", - зазначили в прес-центрі.

У СБУ заявили, що спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск із боку спецслужби, не мають нічого спільного із реальним станом справ.

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"Поки що нікого з громадян Казахстану не затримано. Проте оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України підготовлено відповідні матеріали, які буде передано до Державної міграційної служби", - повідомили у прес-центрі СБУ.

Напередодні в соцмережах з'явилася інформація про те, що 6 грудня у Києві невідомі люди у цивільному прийшли до представника штабу опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" та ще одного активіста.

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Топ коментарі
+60
Вривається в домівки, вибиває людям зуби ?
Оце така перевірка ?
А чого так коцапів не перервіряють ?
Ми що з казахами воюємо ?
Яка падла вам наказала ? ФСБ попросило допомоги ? Жодного нормального офіцера в СБУ ? Самі гниди ? Прикро...
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07.01.2022 16:58
+46
Як допомогали Лукашенко так допомогають і Путлеру в Казахстані наводити порядок згідно з інструкціями ФСБ.
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07.01.2022 16:57
+41
Дармоеды из СБУ , лучше проверьте "слугу" Шевченка , а то вообще непонятно нахрен вы зарплаты получаете !
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07.01.2022 17:16
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пздц.. у меня слов нет - профи мля !!! Кротов желания нет проверить !?
это как ни крути а игра на стороне фсб ... сбу = фсб
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07.01.2022 23:57 Відповісти
О, как.
Ермака не проверяют, зато казахов проверяют.
Киву не проверяют, зато казахов проверяют.
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08.01.2022 05:35 Відповісти
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