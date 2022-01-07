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НАТО (6215) росія (63594) Естонія (1546) Лійметс (8)

НАТО не має погоджуватися з вимогами Росії щодо європейської безпеки, - глава МЗС Естонії Лійметс

НАТО не має погоджуватися з вимогами Росії щодо європейської безпеки, - глава МЗС Естонії Лійметс

НАТО не має погоджуватися з вимогами Росії щодо європейської безпеки.

Архітектура європейської безпеки була створена вже десятки років тому, вона повинна такою і залишатися, заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Маріа Лійметс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми переконані, що альянс НАТО не повинен горіти бажанням розпочинати переговори про основи європейської безпеки. Ці домовленості укладено кілька десятків років тому. З погляду Естонії важливо, щоб НАТО уточнило свій меседж і зажадало від Росії деескалації", - сказала міністр.

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За словами Лійметс, важливо, щоб НАТО продовжувало підтримку територіальної цілісності України.

Відповідаючи на запитання, чи планується просити додаткові сили для захисту східного крила НАТО, міністр зазначила, що "Естонія останніми роками наполегливо займалася в НАТО тим, щоб наша безпека була б захищена та гарантована, відповідно ми приділяли увагу і стримуванню, і посиленню східного крила НАТО".

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Топ коментарі
+4
У кого-то в маленькой Эстонии есть яйца...
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07.01.2022 17:20
+2
Просто они понимают, что РФ их тоже хочет захватить.
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07.01.2022 19:04
+1
Подивимось далі , що воно може чи не може, куйла злякались аж до вс..ачки
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07.01.2022 17:21
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У кого-то в маленькой Эстонии есть яйца...
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07.01.2022 17:20 Відповісти
Просто они понимают, что РФ их тоже хочет захватить.
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07.01.2022 19:04 Відповісти
Подивимось далі , що воно може чи не може, куйла злякались аж до вс..ачки
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07.01.2022 17:21 Відповісти
Кордебалет...
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07.01.2022 17:25 Відповісти
Старый Джо потерял речь от такого заявления. Великая Эстония наш друг, поддержим ее.
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07.01.2022 17:47 Відповісти
Всю эту чехарду устроила Меркель. Ушла она не попрощавшись с Вольдемаром и приемственности нету. Баронесса, лучшая ученица Меркель, откровенно хамит Вольдемару не признает его фюрерских амбиций. Там и Макрон озаботился, как бы дружба с Вольдемаром не довела его до цугундера на выборах. макаронникам Россия до сраки. А с британским Зеленским кашу уже давно не варят. И потихоньку Вольдемар грузится в с вою Нирванну.
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07.01.2022 19:11 Відповісти
Без РАБссии даже Казахстан не Белоруссия...
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07.01.2022 19:56 Відповісти
Украина может дать гарантии не вступление в НАТО.Это восстановление терииториальной целостности (Крым и Донбасс возвращаются в состав Украины) и возвращение статуса ядерной державы .Плюс США дают нам все ядерное оружие,что нужно.И только тогда,Украина отказывается от вступления в нато!
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07.01.2022 20:01 Відповісти
Оно должно выразить глубокую озабоченность !!! Лузеры так и делают ! А ***** это чует, как проффесиональный гопник !
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07.01.2022 23:30 Відповісти
"НАТО має підготуватися до краху дипломатичних методів: Столтенберг озвучив очікування від переговорів з рф ."
Об этом говорит уже НАТО месяц !!! Но о подготовке молчит наш ГлавЗебуин - он или предатель, или наркел - это уже не важно. Практически все подразделения ВСУ уверены что войны уже не избежать !!!! И САМИ , без приказа сверху готовятся отбивать наступление оркосвиней !!! пздц
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07.01.2022 23:53 Відповісти
Вся эта история с Казахстаном показала, что русня уже стала серьезной проблемой мирового калибра - на ней сегодня уже держится значительная часть мировых проблем. И у них ***** получилось. С этим больше не получится не считаться. Ситуация чрезвычайная и решения сегодня требуются чрезвычайные..
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08.01.2022 00:13 Відповісти
 
 