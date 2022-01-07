НАТО не має погоджуватися з вимогами Росії щодо європейської безпеки, - глава МЗС Естонії Лійметс
НАТО не має погоджуватися з вимогами Росії щодо європейської безпеки.
Архітектура європейської безпеки була створена вже десятки років тому, вона повинна такою і залишатися, заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Маріа Лійметс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Ми переконані, що альянс НАТО не повинен горіти бажанням розпочинати переговори про основи європейської безпеки. Ці домовленості укладено кілька десятків років тому. З погляду Естонії важливо, щоб НАТО уточнило свій меседж і зажадало від Росії деескалації", - сказала міністр.
За словами Лійметс, важливо, щоб НАТО продовжувало підтримку територіальної цілісності України.
Відповідаючи на запитання, чи планується просити додаткові сили для захисту східного крила НАТО, міністр зазначила, що "Естонія останніми роками наполегливо займалася в НАТО тим, щоб наша безпека була б захищена та гарантована, відповідно ми приділяли увагу і стримуванню, і посиленню східного крила НАТО".
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Об этом говорит уже НАТО месяц !!! Но о подготовке молчит наш ГлавЗебуин - он или предатель, или наркел - это уже не важно. Практически все подразделения ВСУ уверены что войны уже не избежать !!!! И САМИ , без приказа сверху готовятся отбивать наступление оркосвиней !!! пздц