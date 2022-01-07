Жодні рішення щодо безпеки України не прийматимуться без ЄС, - фон дер Ляєн

Жодні рішення, що стосуються європейської безпеки, включаючи реагування на факт російської агресії проти України, не будуть прийматися без прямої участі Європейського Союзу.

На цьому сьогодні в Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так президент Єврокомісії відповіла на запитання преси стосовно того, що Євросоюз, нібито, залишився за межами діалогу між США і Росією щодо європейської безпеки.

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"Одна річ є дуже чіткою – жодні рішення не відбуватимуться без Європи. Наприклад, Євросоюз є дуже залученим, коли йдеться про підтримку України. Я відвідала Україну у жовтні, ми доставили фінансову допомогу у 6 мільярдів євро, і ми є незамінними (партнерами) в забезпеченні енергетичної безпеки України. ЄС застосував санкції проти Росії у відповідь на її агресію. Все це є фактами. До цього, ми маємо нормандський формат за участі Франції й Німеччини", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що наразі Євросоюз стикається із великою напругою у сусідстві, що пов’язана із військовим тиском Росії на Україну та спробами РФ залякувати Молдову.

"Я дуже задоволена, що країна із великою політичною вагою та досвідом буде залучена до головування в ЄС в такі складні часи. Тому що голос Франції є голосним та чітким. Франція тримає Європу дуже близько до серця. Разом із французьким головуванням ми будемо зважати на майбутню архітектуру європейської безпеки. Ми представимо своє бачення та пропозиції, над якими вже працюємо. Але, знову, не буде жодних рішень у цьому сенсі без участі Європи", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що більшість європейських країн є також членами НАТО, що є важливою обставиною в контексті обговорення європейської безпеки, а також у діалозі між Росією і США.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.