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Жодні рішення щодо безпеки України не прийматимуться без ЄС, - фон дер Ляєн

Жодні рішення щодо безпеки України не прийматимуться без ЄС, - фон дер Ляєн

Жодні рішення, що стосуються європейської безпеки, включаючи реагування на факт російської агресії проти України, не будуть прийматися без прямої участі Європейського Союзу.

На цьому сьогодні в Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так президент Єврокомісії відповіла на запитання преси стосовно того, що Євросоюз, нібито, залишився за межами діалогу між США і Росією щодо європейської безпеки.

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"Одна річ є дуже чіткою – жодні рішення не відбуватимуться без Європи. Наприклад, Євросоюз є дуже залученим, коли йдеться про підтримку України. Я відвідала Україну у жовтні, ми доставили фінансову допомогу у 6 мільярдів євро, і ми є незамінними (партнерами) в забезпеченні енергетичної безпеки України. ЄС застосував санкції проти Росії у відповідь на її агресію. Все це є фактами. До цього, ми маємо нормандський формат за участі Франції й Німеччини", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що наразі Євросоюз стикається із великою напругою у сусідстві, що пов’язана із військовим тиском Росії на Україну та спробами РФ залякувати Молдову.

"Я дуже задоволена, що країна із великою політичною вагою та досвідом буде залучена до головування в ЄС в такі складні часи. Тому що голос Франції є голосним та чітким. Франція тримає Європу дуже близько до серця. Разом із французьким головуванням ми будемо зважати на майбутню архітектуру європейської безпеки. Ми представимо своє бачення та пропозиції, над якими вже працюємо. Але, знову, не буде жодних рішень у цьому сенсі без участі Європи", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що більшість європейських країн є також членами НАТО, що є важливою обставиною в контексті обговорення європейської безпеки, а також у діалозі між Росією і США.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Топ коментарі
+8
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07.01.2022 17:29
+7
Европейцы испугались, что амеры и русские порешают за Украину за их спиной. Один Зеля не испугался, ему пох кто за его страну что порешает
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07.01.2022 17:44
+4
Интересно а фон дер Ляйен в курсе вообще русско-американских переговоров?
Или её кто-то туда звал?
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07.01.2022 17:50
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баронессо, як можна так жорстко Вам, по зєофісу, з ноги....
онє на льіжнє....
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07.01.2022 17:28 Відповісти
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07.01.2022 17:29 Відповісти
та їх в ломбард здали.
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07.01.2022 17:38 Відповісти
головне щоб ці рішення не приймалися без української нації.
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07.01.2022 17:39 Відповісти
Ми є не в ЄС, що ж вони так переймаються 8 років "висловлювали глибоку стурбованість", а тут вирішили, що без них не обійдеться.
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07.01.2022 17:41 Відповісти
Европейцы испугались, что амеры и русские порешают за Украину за их спиной. Один Зеля не испугался, ему пох кто за его страну что порешает
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07.01.2022 17:44 Відповісти
Ему далеко не пох. Ему важно, чтобы те, кто порешают судьбу Украины без самой Украины не забыли его долю занести
А в остальном - да, пох, конечно
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07.01.2022 17:49 Відповісти
ЗЕ із своїм бездарним МЗС тільки наробить шкоди Україні,адже в МЗС одні бездарі за це соратники ЗЕ.Та і ЗЕ куди не поїде всюди нагадить Україні.
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07.01.2022 17:58 Відповісти
Німеччина і Франція тримає рашиста дуже близько до серця,саме тому вони у 2014 році в Мінську виконали план Путіна ,по створенню на території України підконтрольних рашисту олрдло ,для ведення війни з Україною і недопущення її ,через війну ,ані в ЄС, ні в в НАТО.Німеччина і Франція -вассали російського окупанта України
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07.01.2022 17:49 Відповісти
так отож...не за бейцы.
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07.01.2022 18:52 Відповісти
Интересно а фон дер Ляйен в курсе вообще русско-американских переговоров?
Или её кто-то туда звал?
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07.01.2022 17:50 Відповісти
цикаво було б глянуты на риторику фрицев при наличии у нас третьего по моще ядерного арсенала на этой долбаной планете...
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07.01.2022 17:59 Відповісти
Ваш папа и моя мама в 40-вых крепко вбили в мозги Европы что с Россией (СССР) нельзя связываться - максимум озабоченности.
Сейчас нам это выходит боком, но так оно есть. Может ещё 3-4 поколения и Европа забудет. Чтобы по новой нарваться.
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07.01.2022 18:43 Відповісти
Чекаємо на одноденний заплив кулєбьі(
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07.01.2022 18:07 Відповісти
Завдячуючи ЗЕленому антиукраїнському непотребу, тепер, після 2.5 років "турборежиму" ЗЕленої наволочі, Жодні рішення щодо безпеки України не прийматимуться без ЄС ... але прийматимуться без України ...
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07.01.2022 18:42 Відповісти
"Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в 6 миллиардов евро" - можно с этого места поподробнее? Как 6 ярдов евро и куда они делись?
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07.01.2022 19:05 Відповісти
...и кто отдавать будет? Неужели зеля с ленкой!?
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07.01.2022 20:10 Відповісти
они вообще не будут приниматься,- ни с Украиной, ни без...
демагоги...
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07.01.2022 19:07 Відповісти
Это типа Коломойский в 2014 году не поставлял уголь из Донбасса на все ТЕЦ Украины,Ринат Леонидыч кинул Беню...,а виноват Порошенко...
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07.01.2022 19:23 Відповісти
Рюсские бараны Шариковы..отчего вы такое тупое быдло...
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07.01.2022 19:27 Відповісти
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07.01.2022 19:30 Відповісти
Будапештский меморандум даже никто не вспоминает - там тоже была и Франция,и Германия,и Британия...мне вот главное чтоб без Украины ничего не решали - хотя с властью зеленых гоников которых избрали 73% мудрецов вряд ли кто советоваться будет. Только на думающую часть общества есть надежда - тревожно что все решают-решают,а мы толком и не знаем какой "подарок" и когда получим
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07.01.2022 20:09 Відповісти
Т.е. Украина лишена возможности решать свою судьбу самостоятельно? Напомню для инфантильных дурачков, нейтральный статус - это не отсутствие армии и импотенция в сфере ВПК - это призыв для всех от 18 лет на срочую службу, включая девушек, огромный военный бюджет и САМОЕ ГЛАВНОЕ - вероятность воевать со всеми по периметру: рашка, белорашка, Польша (НАТО), Словакия, Венгрия, Румыния. Иными словами, нейтралитет это не бюджет армии и военный сбор на пенсии, а наоборот, готовность воевать со всеми,по типу Израиля. Так что выбирайте, панове
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07.01.2022 20:20 Відповісти
Рюсские бараны...вам резрешат Сертифицировать Северный Потоп Путлера 28 сентября 2022 года...,в этот день вы каздлы Совковые захватили Польшу...,На праздник баранов Мавзолейных приедет даже президент Польши Анджей Дуда...
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07.01.2022 20:24 Відповісти
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07.01.2022 20:26 Відповісти
 
 