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Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Катеринівки, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Катеринівки, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Сьогодні, 7 січня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Катеринівки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 7 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу КАТЕРИНІВКИ російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - розповіли в штабі ООС.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.

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Топ коментарі
+8
Главное чтоб по Буковели не попали!!!
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07.01.2022 17:50
+4
абы бубе лыжню не попортили..
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07.01.2022 17:51
+4
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07.01.2022 18:32
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Главное чтоб по Буковели не попали!!!
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07.01.2022 17:50 Відповісти
Саме зараз, коли почалось придушення протестів в Казакстані і сили путіна відтягуються від кордонів, прийшов час йти у наступ!
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07.01.2022 18:06 Відповісти
Ты дурак или провокатор!!
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07.01.2022 18:53 Відповісти
абы бубе лыжню не попортили..
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07.01.2022 17:51 Відповісти
Як для мене , то краще нехай рашинські гобліни бабахнуть по лижні потерпіллєра
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07.01.2022 17:57 Відповісти
та звідки на буковелях жидоугробуряти...хіба татаров бубу затрахає насмерть...
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07.01.2022 19:07 Відповісти
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07.01.2022 18:32 Відповісти
Кто там **** открывает еще огонь ???? Быдло синее окопная новороссия.. Килька самогоном и пох куда пулять ... Ни куя святого....
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07.01.2022 18:33 Відповісти
Войска РФ что, не смотрели Бубочку? У нас же перемирие!
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07.01.2022 19:05 Відповісти
Великий поклон участникам Майдана, что Украину в 2014 году не постигла участь Казахстана. А ведь мы были буквально в шаге от интервенции. Продажные рыги уже и письмо написали "путин введи"
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07.01.2022 19:26 Відповісти
Порошенко став президентом Украины 8 июня 2014 года внезапно напал на РАБссию и Новороссию от Харькова до Одессы...,за время президентства Петр Алексеевич посрал даже на Путлера СкреПОНОСОм...в прямом эфире...Ольга ********* отмывает КГБиста стиральным Порошком из дяревни Простоквашино...Гуталин называется...
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07.01.2022 20:20 Відповісти
 
 