Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів поблизу Катеринівки, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Сьогодні, 7 січня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Катеринівки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 7 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу КАТЕРИНІВКИ російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - розповіли в штабі ООС.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.