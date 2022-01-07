Це добре, коли Росія і США обговорюють напругу навколо України у більш широкому контексті, - Макрон

Координацію США з Європою з питань, пов'язаних із Росією, можна вважати зразковою.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав переговори США з Росією щодо врегулювання навколо України "у більш широкому контексті" та назвав "зразковою" координацію між США і Європейським Союзом у цьому контексті.

"Думаю, що це добре, коли Росія і США обговорюють напругу, що існує навколо України, у більш широкому контексті. Я це вітаю і вважаю таке обговорення важливим. Координація між європейцями та американцями є нині зразковою у цьому питанні. Разом з президентом Байденом ми мали декілька обговорень до і після його розмови з президентом Путіним стосовно України або інших двосторонніх питань. Це жодним чином не суперечить (розвитку) європейської архітектури з безпеки, яка є, перш за все, питанням європейців. Це наша справа, тому що ми є геополітичною силою", - зауважив президент Франції.

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Він нагадав, що таким баченням майбутньої архітектури європейської безпеки ЄС поділився з союзниками по НАТО під час саміту у 2019 році, та представив його також своїм сусідам.

Макрон зауважив, що Франція буде продовжувати контакти з Росією. На його переконання, ЄС також має підтримувати такий діалог, що не означає погодження з позицією Росії, але надає можливість підбити підсумок щодо виконання домовленостей.

"Ми намагаємося будувати майбутнє. Ми маємо санкції у відповідь на українську кризу та на вторгнення (Росії - ред.) у 2014 році, - вони продовжуються. Але нам потрібен діалог з Росією. В силу її географії й історії вона є ключовим гравцем в цій архітектурі європейської безпеки, яку ми маємо будувати. Ми маємо шукати такого діалогу – відвертого, уточнюючого та скоординованого. Тому що різні країни-члени не мають спільної історії, географії або спільних занепокоєнь стосовно Росії. Європейська архітектура з безпеки має враховувати всі ці історії та ці вимоги", - додав президент Франції.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.