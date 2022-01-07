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Це добре, коли Росія і США обговорюють напругу навколо України у більш широкому контексті, - Макрон

Це добре, коли Росія і США обговорюють напругу навколо України у більш широкому контексті, - Макрон

Координацію США з Європою з питань, пов'язаних із Росією, можна вважати зразковою.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав переговори США з Росією щодо врегулювання навколо України "у більш широкому контексті" та назвав "зразковою" координацію між США і Європейським Союзом у цьому контексті.

"Думаю, що це добре, коли Росія і США обговорюють напругу, що існує навколо України, у більш широкому контексті. Я це вітаю і вважаю таке обговорення важливим. Координація між європейцями та американцями є нині зразковою у цьому питанні. Разом з президентом Байденом ми мали декілька обговорень до і після його розмови з президентом Путіним стосовно України або інших двосторонніх питань. Це жодним чином не суперечить (розвитку) європейської архітектури з безпеки, яка є, перш за все, питанням європейців. Це наша справа, тому що ми є геополітичною силою", - зауважив президент Франції.

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Він нагадав, що таким баченням майбутньої архітектури європейської безпеки ЄС поділився з союзниками по НАТО під час саміту у 2019 році, та представив його також своїм сусідам.

Макрон зауважив, що Франція буде продовжувати контакти з Росією. На його переконання, ЄС також має підтримувати такий діалог, що не означає погодження з позицією Росії, але надає можливість підбити підсумок щодо виконання домовленостей.

"Ми намагаємося будувати майбутнє. Ми маємо санкції у відповідь на українську кризу та на вторгнення (Росії - ред.) у 2014 році, - вони продовжуються. Але нам потрібен діалог з Росією. В силу її географії й історії вона є ключовим гравцем в цій архітектурі європейської безпеки, яку ми маємо будувати. Ми маємо шукати такого діалогу – відвертого, уточнюючого та скоординованого. Тому що різні країни-члени не мають спільної історії, географії або спільних занепокоєнь стосовно Росії. Європейська архітектура з безпеки має враховувати всі ці історії та ці вимоги", - додав президент Франції.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Топ коментарі
+7
Мечта Макарона и подруги его Меркельши - ограничиться общим песдежом а дальше хоть трава не расти.
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07.01.2022 18:01
+5
Ага..
Проходили....
Ще Будапештський МУМУрандом..
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07.01.2022 18:00
+5
Мечта макрона и меркельши чтобы рашка наконец сожрала Украину.
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07.01.2022 18:05
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Ага..
Проходили....
Ще Будапештський МУМУрандом..
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07.01.2022 18:00 Відповісти
Мечта Макарона и подруги его Меркельши - ограничиться общим песдежом а дальше хоть трава не расти.
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07.01.2022 18:01 Відповісти
Мечта макрона и меркельши чтобы рашка наконец сожрала Украину.
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07.01.2022 18:05 Відповісти
жабоед,иди думай про свою старушку. У кого ты на подсосе и так давно ясно,как и немчура.
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07.01.2022 18:02 Відповісти
Соплєжуй безяйцевий. Бідон такий самий
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07.01.2022 18:03 Відповісти
***** с гопником обговаривают очередную жертву. Ето очень полезно.
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07.01.2022 18:07 Відповісти
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07.01.2022 18:08 Відповісти
то на этого любителя престарелых трансгендеров буба попытается облокотиться всей массой?
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07.01.2022 18:09 Відповісти
нам потрібен діалог з Росією. В силу її географії й історії вона є ключовим гравцем в цій архітектурі європейської безпеки, яку ми маємо будувати....

С кем говоришь строить безопасность будешь? С Рашкой? Тоесть тебе еще мало что твой напарник по строительству натворил только за последние 20 лет?
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07.01.2022 18:11 Відповісти
переговори США і Росії вказують на те,що Німеччина і Франція є рашистськими посібниками,котрі ніяк не можуть вирішити питання війни, котру вони разом з рашистом створили у 2014 році в Мінську
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07.01.2022 18:12 Відповісти
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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07.01.2022 18:25 Відповісти
писати,щоб виграти час , для створення хоч якої армії,котрої після"папіредніків" практично не було в Україні ,і виконувати написане(не виконувати) коли є вже армія- різьне.Рашист підписав Будапештський папір, в якому гарантував недоторканість українських границь,він їх не виконав,і окупував частину України ,чи варто Україні виконувати написану російськими ср,,олизами німцями і французами папірці ,і навязані в той час, коли в Україні не було армії???
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08.01.2022 15:10 Відповісти
Щоб тобі жабка влізла та не вилізла....
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07.01.2022 18:18 Відповісти
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07.01.2022 18:21 Відповісти
добре, це коли намає ніяких загроз,
коли ти не думаєш, підіпре путіну гівно під груди чи ні.
коли розбудовуєш державу а не розкрадаєш її
коли батьки з дітьми а на на передовій.
а нас....ати купу серед кімнати а потім вирішувати хто це лайно прибере,
ніхрена не добре.
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07.01.2022 18:32 Відповісти
да не той вже Макарон , що до виборів , видно другий термін не світить ...
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07.01.2022 18:33 Відповісти
Нас вчать, як правильно жити, жабоїди, котрі цілували Гітлера в дупу і плакали від щастя?
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07.01.2022 18:35 Відповісти
Я б вважав більш добрим обговорення облоги Франції москалями.
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07.01.2022 19:32 Відповісти
Наивный ты *******…
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07.01.2022 20:38 Відповісти
Макрончик второй деладье.
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07.01.2022 21:15 Відповісти
 
 