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Росія продовжує нарощувати свої війська біля України: це ризик нового військового конфлікту в Європі, - Столтенберг

Росія продовжує нарощувати свої війська біля України: це ризик нового військового конфлікту в Європі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Російські військові продовжують своє нарощення біля України. Ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо прилади для ведення електронної боротьби. Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО наголосив, що для того, щоб запобігти новій війні в Європі, потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

Автор: 
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Топ коментарі
+40
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07.01.2022 18:56
+26
Головне шоб скумбрія була - по 8 . .
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07.01.2022 19:16
+21
ОДКБ это гарем *****.
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07.01.2022 18:59
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Головне для зелі у цей момент побільше відосіків запиляти та лайків отримати, бо він живе у власному ілюзорному світі, далекому від реального життя українців.
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07.01.2022 18:55 Відповісти
Это Г еще ктото смотрит?
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08.01.2022 01:56 Відповісти
А чого йому паритись, задачу свою він виконав, прибрав до влади Україну, повернув реваншистів керувати нею, судити і грабувати патріотів. Тепер лишилося трошки -- здати її кремлю. Тож навіщо йому та оборона, він вже святкує поразку армії, мови і віри...
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08.01.2022 13:10 Відповісти
простите, но ваша озабоченность - не имеет никакого
калибра
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07.01.2022 18:55 Відповісти
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07.01.2022 18:56 Відповісти
ОДКБ это гарем *****.
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07.01.2022 18:59 Відповісти
это огрызки рашкованского каганата
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07.01.2022 19:02 Відповісти
Назарбаев сразу видно настоящий всадник.
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07.01.2022 19:18 Відповісти
Жир сказал что Назарбай ЧМО!!! Наверное прав!!!
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07.01.2022 22:41 Відповісти
Он сказал Киев бомбить такого имбецыла слухать себе не поважать
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07.01.2022 23:29 Відповісти
Охрана денег кремлевской банды
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07.01.2022 20:08 Відповісти
Они потеряли веру в богов.
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08.01.2022 10:20 Відповісти
мож бубе картонную фабрику упаковки жыдоугробурятсских немытых тел вместо вэлыкого будивныцтва помалу наладить?
после великой лыжни конечно...
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07.01.2022 19:00 Відповісти
не. 4го февраля, как холодец доедим пусть вторгается
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07.01.2022 19:03 Відповісти
А де заяви нашого кулєби та мзс про Казахстан?
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07.01.2022 19:00 Відповісти
не время. еще на буковеле снег не растаял
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07.01.2022 19:01 Відповісти
например, ввести визовый режим для граждан Казахстана до выяснения
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07.01.2022 19:02 Відповісти
Ну, хоча би висловити своє бачення: підтримка одкб та ***** чи як...
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07.01.2022 19:03 Відповісти
Тем более шо придется звать ОДКБ когда будут за ноги тянуть.
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07.01.2022 19:06 Відповісти
Иногда лучше промолчать. Но Кулёба конечно ляпнет что нибудь и мы наживём ещё одного врага.
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07.01.2022 19:20 Відповісти
Про стурбованість уже говорили. А які заяви Ви очікуєте?
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08.01.2022 09:00 Відповісти
кулєба - це чмошна шистьорка, яка корчить із себе придворного "дипломата")))))
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08.01.2022 13:13 Відповісти
А пофигу. Нам зетипиллам все равно в какой стране жить - в Украине или в рабстве у Макшании.
Лишь бы дороги были хорошие, и фанари горели на тех столбах, на которых нас будут вешать.
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07.01.2022 19:04 Відповісти
Головне шоб скумбрія була - по 8 . .
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07.01.2022 19:16 Відповісти
И чтоб минималка больше, чем в остальной империи
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07.01.2022 19:24 Відповісти
всіх з великоднєм
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07.01.2022 23:23 Відповісти
Еще один безграмотный Тищенко...
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08.01.2022 19:19 Відповісти
А що там сноубордист-клоун у кумарі святковому на пуковелі вишиває.
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07.01.2022 19:19 Відповісти
Ну шо пацани .? Давай-тє єщьо по соточке , за Столтенберга , і єдєм кататься дальше . Правільній чувак .
.
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07.01.2022 19:21 Відповісти
Дерьмак уже "синий" сидит. И эта шелупонь Украиной управляет. Треш.
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08.01.2022 10:18 Відповісти
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08.01.2022 10:25 Відповісти
столтенберг бредил марксом колысь...если хто не в курсе...
его слово равно нулю.
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07.01.2022 19:25 Відповісти
Ну тепер зрозуміло. Він паніку розводить. Проти Бубочки, міша йому розслабитись по приколу, хайпануть. Заробив же.
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07.01.2022 19:38 Відповісти
та да,мож просто жужжит по инерциии...
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07.01.2022 19:44 Відповісти
дело в системе....пионэр рулит натой..бредятина якась.
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07.01.2022 19:45 Відповісти
***** продолжает наращивать ударную группировку. А Вечнозеленый Наполеончик криворожско-совкового разлива бухает в Буковеле с наиболее приближенными к его тушке русскими, борется с оппозицией и оппозиционными СМИ. Но виноваты в этом, разумеется, НАТО, ЕС и США.
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07.01.2022 19:51 Відповісти
криворогий даун нэ забороняйе нам прыскиплыво глядиты на кэривныцтво блоку...
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07.01.2022 19:55 Відповісти
Кто спорит? Но рассчитала эта шайка все правильно. Запад перед угрозой с московии будет Украину поддерживать, а соответственно - и зелено-руснявую шоблу. Самое время прижать оппозицию, а тех, кто выйдет на протесты - обвинить в предательстве и раскачивании ситуации в державе перед угрозой вторжения дикарей при полном одобрении Запада. Само гнусавое до такого додуматься не в состоянии, но у него есть дерьмак, татаров, демченко и прочая русня, которая уроки Майдана таки выучила.
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07.01.2022 20:02 Відповісти
просто смотри на криворогого як на ошибку природы..на рахунок поддержки також нифига не понятно...в любом случае виновные смоктанут.
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07.01.2022 20:10 Відповісти
Ну, с гнусавым все и так понятно. А вся ситуация - совсем наоборот даже. Создается впечатление, шо вся эта суета с ордами дикарей у границы - просто давление ***** на Зюзю, шоб гнусавый выполнил какие-то условия орды. А шо за условия - понемногу становится понятно из последних действий зеленой шайки.
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07.01.2022 20:19 Відповісти
хай себе ссыклобородько и дальше считает себя головнокомандующим..
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07.01.2022 20:24 Відповісти
похоже, что этим условием и есть побольше видосиков и поменьше всяких разных оппозиций и конкуренций.
т.е. еще плюс сосед в клубе любителей авторитарных режимов.
это все похоже на противостояние авторитарных и демократических систем. Интеллектуалы США это, кстати, четко понимают и просвещают политиков, это заметно.
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07.01.2022 21:31 Відповісти
Условие-труба)))) смотрел что газовому пошли караванами ? Где пропал на Новый год
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08.01.2022 01:00 Відповісти
все верно проанализировано.
но в истории Украины через мноло лет зе и не вспомнят, а вот то, что украинцы в то время не научились анализировать - точно напишут.
значит, что бы дожить до тех времен, надо поскорее пройти путь просвещения и политграмотности.
Надо добиться, что если на выборной должности не выполнил как минимум 50% обещанного - следущий (конец эпохи бедности, туды его в качель). И чем раньше - тем лучше.
И, если "конец эпохи бедности" - обьясни механизм, поясни подробно ною-хау.
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07.01.2022 20:29 Відповісти
Популизм - страшная сила. В США - прочно устоявшаяся демократия, но вот выполз Трамп - и все полетело кувырком. И шансы на избрание Трампа в 2024 - далеко не иллюзорные.
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07.01.2022 20:37 Відповісти
да, но в США все намного поздоровее выглядит, государстенные институты борятся с фейками - обсуждают в медиа эту проблему, пинают фейсбук, отдают себе отчет в проблеме сохранения персональных данных, итд. И пусть даже 50% подвержены популизму (что, безусловно, опасно), но есть 50 вполне здравомыслящих.
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07.01.2022 20:59 Відповісти
Тут уже не вполне ясно кто здравомыслящий, а кто - не особо.Половина Республиканской партии - трамписты, половина Демократов - отбитые социалисты. И с обеих сторон есть любители *****.
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07.01.2022 21:04 Відповісти
тармписты и любители - это из одного улья.
надеюсь, что более здоровая часть всковырнет источник, откуда берется в улье мед
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07.01.2022 21:19 Відповісти
Amen, brother.
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07.01.2022 21:31 Відповісти
Хехе )))) ну так продуктовый уже пустой)))) сам знаешь о чем я))) « надо ребята всем поработать» хехе уже лояльные СМИ жужжат... ФРС уже отчитался про ограничение свободных денег)))) Что там на бирже уже видел? Прирост денежной массы виде ссуд и прочей помощи стартанул инфляцию и звиздец на фондовом рынке)))
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08.01.2022 00:58 Відповісти
вам бы такой звиздец
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08.01.2022 09:07 Відповісти
гидранту весело и ничего что у границ орки
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07.01.2022 20:00 Відповісти
А что? У него жизнь удалась. Но это ему ещё не сказали, что от тюрьмы и от сумы нельзя зарекаться… впрочем, для него, что стадион, что тюрьма - какая разница
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07.01.2022 20:10 Відповісти
А вам не спадало на думку, що він вже давно завербований був, коли багато років жив у Москві? Тому саме в 2014 р повернувся в Україну, під час війни, бо був засланий для масової пропаганди дискредитації України і українців. Для приниження і паплюження всього українського. Задачу він виконав і перевиконав.
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08.01.2022 13:25 Відповісти
Зная методы работы КГБ/ФСБ этого никак нельзя исключать. А зная продажность генералов СБУ, «не заметивших» откровенного агента мокшандии гогишвили, что уж говорить… Не верю, что когда-то будет серьезное расследование продажности и измены «бойцов незримого фронта» с улицы Владимирской.Сегодня народ Украины вместе с армией остался один на один с врагом. Спецслужбы, как и при енакиевском хряке, все под раиссей и под криминалом, который вообще не имеет родины. Пока что раисся начинает и… выигрывает?
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08.01.2022 15:07 Відповісти
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08.01.2022 10:32 Відповісти
Нарид думал что пархатый клоун будет пахать на них с утра до ночи, но оказалось все наоборот...
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08.01.2022 11:53 Відповісти
По сценарию Кремля перед началом нового вторжеия в Украину будет запланированная техногенная катастрофа чрезвычайного характера, это и станет причиной для вторжения, якобы для исключения повторения подобного.
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07.01.2022 20:09 Відповісти
Ага это мы дождёмся ветра в сторону мацквы и подорвём ещё раз Чернобыль. Вот тебе и техногенная катастрофа. Мало не покажется всем, и ************* тоже, но это нам по фигу, всеравно в ядерной войне победителей не бывает. А у нас другого ЯО нет, выдурил его у нас в 1994 году в Будапеште.
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07.01.2022 22:47 Відповісти
мороз -20 и отсутствие газа, даже по 57 тыщ не будет.
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08.01.2022 12:58 Відповісти
А в цей час бакановська банда за вказівкою з лубянки трясе казахів у Київі
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07.01.2022 20:22 Відповісти
Ну не Мураева же им трясти.
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07.01.2022 20:38 Відповісти
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07.01.2022 21:00 Відповісти
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07.01.2022 22:14 Відповісти
Ничего себе! Оказывается Россия собирается нападать на Украину? Не кажется ли, что Западная разведка лет на 8 опаздывает?
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07.01.2022 23:37 Відповісти
ласкаво просимо в АД
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08.01.2022 01:15 Відповісти
А вони й досі мають сподівання що кровожера ***** можно вмовити не вбивати...... що мерзотних кацапов можно вмовити не робити мерзотні вчинки.....
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08.01.2022 01:32 Відповісти
Хоч-не-хоч, а доведеться кров проливати, бодай щоб наші дітки та внуки не соромились, що вони українці.
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08.01.2022 13:41 Відповісти
Російський політолог Сєргєй Марков: "Если в боевых действиях будут задействованы не армии ДНР и ЛНР, а российские подразделения, то через две недели боевых действий на сторону России перейдет до 70% украинской армии. Так как большинство состава украинской армии с Юго-Востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России".
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08.01.2022 06:34 Відповісти
Размечтался.
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08.01.2022 08:44 Відповісти
Гнида намекает на взятие семей бойцов ВСУ проживающих на том самом Юго-востоке в заложники. Ну как такого не гильотинировать? Племя болотных тварей.
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08.01.2022 10:22 Відповісти
Сруль макакин у хвантазмах с бычачава халма.
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08.01.2022 10:58 Відповісти
Ичкерию Джохара Дудаева моцкали ужен брали одним полком за три дня генерала Грачева... вояки сраные...дедывавалы...
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08.01.2022 10:26 Відповісти
таке мале а вже быдло...
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08.01.2022 10:28 Відповісти
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08.01.2022 10:34 Відповісти
кацапська гидота.... в воїнственних мавп получаються тільки імбецили..
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08.01.2022 12:14 Відповісти
победобесие в генетической беспамятности лишнехромосомных алкашей
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08.01.2022 12:32 Відповісти
Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!
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08.01.2022 10:32 Відповісти
Олигархи подчиняются РФ и РФ приказала устроить Украинцам голодомор и олигархи будут морить Украинцев голодом! Опять голодомор! Украинцы должны убить олигархов!
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08.01.2022 10:38 Відповісти
Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении своему увольнению истребляется, в виду особой социальной опасности деяния.
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08.01.2022 11:00 Відповісти
Санчатники пригтотувал Країну до захоплення
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08.01.2022 11:16 Відповісти
Зв'язку під часвторгнення Небуде! Ніякого!!!
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08.01.2022 11:19 Відповісти
Покому, дзвонять Дзвони?
Можливо,по Вас?
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08.01.2022 11:28 Відповісти
До вторгнення лишилися години...
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08.01.2022 11:35 Відповісти
Последние 3-4 месяца у Кремля поехала крыша. Они стали с особым усердием давить на все рычаги для осуществления своих замыслов по созданию новой "Российской империи" с включением в нее Белоруси, Казахстана и Украины в самое ближайшее время. И к сожалению, как показали последние события в Казахстане им многое удается. В Казахстане явно была договоренность с Назарбаевым в последних числах декабря о каких-то действиях. Какая есть договоренность у Кремля с руководством Украины, мы , граждане Украины, не знаем. Узнаем наверно тогда, когда Зеленский выпустит всех своих титушек и уголовников для погромов, выключит интернет и мобильную связь по стране, объявит всех патриотов Украины террористическими бандами, которых надо "уничтожать без предупреждения" и обратится к России о введении "миротворцев".
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08.01.2022 11:40 Відповісти
Москаляку на гіляку, така моя воля! Преподнесемо Богіні Дурге козелят!
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08.01.2022 15:02 Відповісти
мутная какая-то история с этим наращиванием. но если нам дают оружие надо брать, пока дают
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08.01.2022 16:37 Відповісти
 
 