Росія продовжує нарощувати свої війська біля України: це ризик нового військового конфлікту в Європі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Російські військові продовжують своє нарощення біля України. Ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо прилади для ведення електронної боротьби. Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО наголосив, що для того, щоб запобігти новій війні в Європі, потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.