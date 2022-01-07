Росія продовжує нарощувати свої війська біля України: це ризик нового військового конфлікту в Європі, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Російські військові продовжують своє нарощення біля України. Ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо прилади для ведення електронної боротьби. Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що для того, щоб запобігти новій війні в Європі, потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.
Топ коментарі
+40 Шрек Баблокат
показати весь коментар07.01.2022 18:56
+26 Maksim Perepelitca
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+21 Alex Fomenko
показати весь коментар07.01.2022 18:59
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Будь ласка, зачекайте...
калибра
после великой лыжни конечно...
Лишь бы дороги были хорошие, и фанари горели на тех столбах, на которых нас будут вешать.
.
его слово равно нулю.
т.е. еще плюс сосед в клубе любителей авторитарных режимов.
это все похоже на противостояние авторитарных и демократических систем. Интеллектуалы США это, кстати, четко понимают и просвещают политиков, это заметно.
но в истории Украины через мноло лет зе и не вспомнят, а вот то, что украинцы в то время не научились анализировать - точно напишут.
значит, что бы дожить до тех времен, надо поскорее пройти путь просвещения и политграмотности.
Надо добиться, что если на выборной должности не выполнил как минимум 50% обещанного - следущий (конец эпохи бедности, туды его в качель). И чем раньше - тем лучше.
И, если "конец эпохи бедности" - обьясни механизм, поясни подробно ною-хау.
надеюсь, что более здоровая часть всковырнет источник, откуда берется в улье мед
Можливо,по Вас?