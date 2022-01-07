Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Республіці Казахстан забезпечити належний захист та підтримку громадян України, які перебувають на території цієї країни.
Про це вона пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Висловлюю глибоке занепокоєння у зв'язку з масовими протестами в Казахстані, під час яких можуть постраждати громадяни України… У разі потреби, вжити вичерпних заходів, зокрема - за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення та відновлення прав громадян України на території Казахстану", - написала Денісова.
При цьому Денисова вважає, що сторони конфлікту повинні утриматися від подальшої ескалації протистояння для запобігання зростанню жертв серед мирного населення та сил правопорядку та не допускати порушення найважливішого права людини – права на життя. Вона зазначила, що за інформацією місцевих джерел, під час протестів убито 26 та поранено 18 протестувальників, втрати силовиків - 18 убитих, 748 поранених.
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Про Конституцію Неньки , яку гвалтують вже 30 років,
вже навіть папуаси знають- мовчок..
Когда уже расеяне расскажут о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?
Весь мир облетели кадры с русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил.