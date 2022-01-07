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Денісова (883) Казахстан (855)

Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані

Денісова закликала МЗС забезпечити належний захист і підтримку громадян України в Казахстані

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Республіці Казахстан забезпечити належний захист та підтримку громадян України, які перебувають на території цієї країни.

Про це вона пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлюю глибоке занепокоєння у зв'язку з масовими протестами в Казахстані, під час яких можуть постраждати громадяни України… У разі потреби, вжити вичерпних заходів, зокрема - за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення та відновлення прав громадян України на території Казахстану", - написала Денісова.

При цьому Денисова вважає, що сторони конфлікту повинні утриматися від подальшої ескалації протистояння для запобігання зростанню жертв серед мирного населення та сил правопорядку та не допускати порушення найважливішого права людини – права на життя. Вона зазначила, що за інформацією місцевих джерел, під час протестів убито 26 та поранено 18 протестувальників, втрати силовиків - 18 убитих, 748 поранених.

Читайте: Для погромів у Казахстані використали колишніх в'язнів, - засновник Gulagu.net Осєчкін

Автор: 
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Топ коментарі
+7
русня как раз на Украинцев в Казахстане и охотится между делом. Скоро их пропагандоны завоют про "Украинский след" в беспорядках в Казахстане, и предьявят схваченных карателями пару громадян Украины в качестве "доказательства".
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07.01.2022 20:54
+6
Пусть берут в руки оружие и помогают братскому народу Казахстана мочить русню, раз они там оказались. Тикать на родину - последнее дело!!!
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07.01.2022 20:46
+4
вот из них как раз путлеровцы и сделают иностранных агентов, причем независимо от того, имели они отношение к протестам или нет
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07.01.2022 20:53
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Пусть берут в руки оружие и помогают братскому народу Казахстана мочить русню, раз они там оказались. Тикать на родину - последнее дело!!!
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07.01.2022 20:46 Відповісти
вот из них как раз путлеровцы и сделают иностранных агентов, причем независимо от того, имели они отношение к протестам или нет
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07.01.2022 20:53 Відповісти
Не обязательно мочить русню в Казахстане. Можно мочить русню где то поближе хоть у себя под носом, Чтобы кацапы понимали что их везде достанут в самом неожиданном месте
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07.01.2022 21:23 Відповісти
некому дэушке купить билет на историческую родину..
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07.01.2022 20:50 Відповісти
і щоб розбавити ,хвилинка гумору
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07.01.2022 20:52 Відповісти
"Льо пампух". Прохання, цитати з кримінального чтива досліано писати.) я галичанин з Франківська. Тому знаю.
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07.01.2022 21:17 Відповісти
русня как раз на Украинцев в Казахстане и охотится между делом. Скоро их пропагандоны завоют про "Украинский след" в беспорядках в Казахстане, и предьявят схваченных карателями пару громадян Украины в качестве "доказательства".
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07.01.2022 20:54 Відповісти
так уже ж... щас касаби нє так брігадамі, как отакімі картінкамі воюют

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07.01.2022 21:02 Відповісти
Кого вона закликає? єрмаківскій МЗС, або самого єрмака, інших відповідальних там не залишилось
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07.01.2022 21:02 Відповісти
Это по любому должно было быть сделано уже, учитывая происходящее. Пункт сборки при посольстве и сеть возможных точек для сборки и связи по стране. Координация с другими посольствами, поиск пропавших, помощь с выездом и в других возможных ситуациях.
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07.01.2022 21:05 Відповісти
Про наші, Українські Права та Свободи краще б турбувалися!!
Про Конституцію Неньки , яку гвалтують вже 30 років,
вже навіть папуаси знають- мовчок..
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07.01.2022 21:15 Відповісти
А що міша їй уже нецікавий ? Стара якась туповата, все громадян за кордоном захищає. Напевне весь ліміт командіровочних хоче сама просрати
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07.01.2022 21:38 Відповісти
А що ,Сааеашавілі зараз в Казахстані!
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07.01.2022 22:04 Відповісти
Действительно! А осудить росийских фашистов-карателей?

Когда уже расеяне расскажут о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?
Весь мир облетели кадры с русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил.
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07.01.2022 22:22 Відповісти
До речі... Казахстан є член ООН, як мінімум, опозиція та громадськість могла б звернутись до ООН стосовно вводу миротворців ООН в зв'язку с з можливістю інтервенції РФ. Як мінімум це ще раз підкреслило недолугість та ущербність такої організації як ООН
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07.01.2022 22:53 Відповісти
ущербность ООН подчеркивает присутствие в ней Московии с её правом вето
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07.01.2022 22:59 Відповісти
косноязычная баба закликала МЗС... а нахера тогда Украине МИД, если ущербая денисова просит МИД, а МИД во главе с куляйбой молчит... димон собачонку выгуливает, ему не до политики... тем более, что его рукойводитель отдыхает в Буковеле...
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08.01.2022 06:39 Відповісти
 
 