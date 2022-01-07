Жириновський про Казахстан: Територія у них не своя, більшу частину Сталін передав як подарунок
Одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, що більшу частину своєї території Казахстан нібито "отримав у подарунок від Сталіна".
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу "Соловйов LIVE", інформує Цензор.НЕТ.
"Територія не своя у них. Більшість території - передана Сталіним просто як подарунок. Вони після становлення радянської влади з узбеками билися за Ташкент - чиєю столицею буде Ташкент. Сталін каже: нехай, узбекам давай віддамо Ташкент. А казахам давай віддамо... І віддали пів Сибіру південного, пів Уралу. І вони завжди жили в страху, що колись доведеться повертати", - вважає Жириновський.
Скандальний російський політик заявив, що скоро буде вже сто років, як влада Казахстану "керує територією, яка ніколи їм, казахам, не належала".
"Свого часу вони увійшли до складу Російської імперії на прохання на їхнє, бо їм постійно дошкуляли джунгари, сильніше плем'я, і практично їх знищували. Ну, російська армія прийшла, і джунгарів витіснили в Китай. І вони жили у нас у складі просто Російської імперії, жодних республік не було", - додав Жириновський.
Кордони між республіками колишнього СРСР він назвав "штучними".
"З приходом до влади Хрущова розпочалася націоналізація кадрів. Російських прибирали звідусіль. Раніше в Казахстані була більшість росіян. А тепер там меншість росіян. І казахи ніколи не мали державності, керувати ніколи не виходило у них", - вважає Жириновський.
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Весь мир облетели кадры с русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил. И труп оставили на улице!
Уроды.
ну что казахи, у вас по-преженему экономические претензии, или теперь и политические появились ?
@voronz
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https://twitter.com/voronz/status/1479527125220745220 1 ч
Миротворцы
@Hh4sMrgwGkYKFlZ
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https://twitter.com/Hh4sMrgwGkYKFlZ/status/1479447939495997441 6 ч
Окупанти повинні бути тільки 200-тими!
@HistoryFoto
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https://twitter.com/HistoryFoto/status/1422184956248432641 2 авг. 2021 г.
«Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма.» Уинстон Черчилль.
Эти гандоны украли историю Украины-Киевской Руси, а теперь вякают про Казахстан.
Страна шакиковых и швондеров ВСЕГДА будет такой, увы.
Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
А пускають самого Жирика на Землю Обітованную, десь років 10 назад він каркав, що його євреї не пускають на могилу батька, яка в Ізраїлі.