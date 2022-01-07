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Жириновський (218) Казахстан (855)

Жириновський про Казахстан: Територія у них не своя, більшу частину Сталін передав як подарунок

Жириновський про Казахстан: Територія у них не своя, більшу частину Сталін передав як подарунок

Одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, що більшу частину своєї території Казахстан нібито "отримав у подарунок від Сталіна".

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу "Соловйов LIVE", інформує Цензор.НЕТ.

"Територія не своя у них. Більшість території - передана Сталіним просто як подарунок. Вони після становлення радянської влади з узбеками билися за Ташкент - чиєю столицею буде Ташкент. Сталін каже: нехай, узбекам давай віддамо Ташкент. А казахам давай віддамо... І віддали пів Сибіру південного, пів Уралу. І вони завжди жили в страху, що колись доведеться повертати", - вважає Жириновський.

Скандальний російський політик заявив, що скоро буде вже сто років, як влада Казахстану "керує територією, яка ніколи їм, казахам, не належала".

Дивіться: Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

"Свого часу вони увійшли до складу Російської імперії на прохання на їхнє, бо їм постійно дошкуляли джунгари, сильніше плем'я, і ​​практично їх знищували. Ну, російська армія прийшла, і джунгарів витіснили в Китай. І вони жили у нас у складі просто Російської імперії, жодних республік не було", - додав Жириновський.

Кордони між республіками колишнього СРСР він назвав "штучними".

"З приходом до влади Хрущова розпочалася націоналізація кадрів. Російських прибирали звідусіль. Раніше в Казахстані була більшість росіян. А тепер там меншість росіян. І казахи ніколи не мали державності, керувати ніколи не виходило у них", - вважає Жириновський.

Читайте: Для погромів у Казахстані використали колишніх в'язнів, - засновник Gulagu.net Осєчкін

Автор: 
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Топ коментарі
+41
О как Жирика торкнуло. А казахам и узбекам это слушать обязательно, чтоб ни на секунду не заблуждались по поводу расиянцев
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07.01.2022 21:36
+35
О, пішла підготовка до "Казахстан наш"!
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07.01.2022 21:35
+30
Нынешнюю территорию россии подарили чингизхан и хан батый. Москвы как таковой до орды вообще не было. Историческая справедливость требует ликвидации нынешней россии как нелегитимного образования.
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07.01.2022 21:47
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Интересно,когда уже жирик и расеяне расскажут о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?
Весь мир облетели кадры с русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил. И труп оставили на улице!
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07.01.2022 22:20 Відповісти
миру плевать. И это поржает. В 21 веке такое творится и все молчат. Даже озабоченности нет. Ну завалили руские пару-сотен казахов, эка невидаль. Нам еще бабло по СП2 рубить.
Уроды.
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07.01.2022 22:24 Відповісти
Свинособак грузом 200 це по нашому!
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07.01.2022 22:21 Відповісти
Дай Бог что бы это было так! А то я уже читаю в рашистской желтой прессе лозунги типа - смерть казахским биндерам! Казахстан наш! Назарбай ЧМО, жир молодец, задавим колбитов! И т.д. Всё как пропаганда против Украины в 2013-14 гг, даже дежавю какое то!
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07.01.2022 22:28 Відповісти
читаю много пабликов местных, много вояк перешло на сторону народа, люди настроены драться до конца. Все далеко не заканчивается
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07.01.2022 22:32 Відповісти
дай Бог
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07.01.2022 22:36 Відповісти
Храни казахов Господь...
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07.01.2022 22:38 Відповісти
Ага, уже...сохранил... особенно тех кого русня сегодня весь день расстреливает... и наших тогда на майдане 106 тоже сохранил, и потом ещё тысячи... ага, давайте теперь за пути неисповедимы ещё байку травите... в деда мороза лучше верьте, дети же верят, да и не садюга он вроде как ваш господь, и подарочки регулярно на новый года выдаёт... заколебалиблин...
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07.01.2022 23:25 Відповісти
Попий водички, мо попустить...
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08.01.2022 08:35 Відповісти
Якщо ви людина добропорядна (в чому не варто сумніватися) -не подобається -не читайте. Вам ніхто своїх поглядів не нав"язує, тому і ви теж будьте ввічливі.
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08.01.2022 12:39 Відповісти
Благая весть, миколачик прямо.
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07.01.2022 22:41 Відповісти
А источник инфы известен? И достоверен ли он?
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07.01.2022 23:04 Відповісти
"и вообще это искусственно придуманная страна, которой никогда не существовало". Слышали это уже где-то...
ну что казахи, у вас по-преженему экономические претензии, или теперь и политические появились ?
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07.01.2022 22:23 Відповісти
Ну так это сначала жир , а потом куйло с трибуны говорили про Украину. Правда потом куйло поправилось - сказало что Украину Ленин придумал… вот я и думаю -пусть его (Ленина) из мавзолея вынесут и Украине как отца-основателя отдадут, а мы уж его поховаем как следует прямо в Умани рядом с цадикомребе…. А на его место в мавзолей пусть сразу путлера кладут, во праздник будет!!!!
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07.01.2022 22:33 Відповісти
ЖИРИК ! ТВАРЬ ПАРХАТАЯ ! ТВОИ РОДИТЕЛИ БЕЖАЛИ ОТ НЕМЦЕВ В КАЗАХСТАН И ТАМ НАШЛИ ПРИЮТ. А ТЕПЕРЬ ТЫ ОБСИРАЕШЬ ЭТУ СТРАНУ ?! МАРАЗМАТИК СТАРЫЙ !
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07.01.2022 22:28 Відповісти
Помню достаточно комичную ситуацию на Олимпиаде. В женской сборной Казахстана по волейболу единственным игроком казахской национальности была натурализованная бывшая россиянка из Оренбургской области. Там никогда не было четких границ и русские все-таки пришлый народ если Жирик это имеет ввиду.
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07.01.2022 22:30 Відповісти
Voronz


@voronz

·
https://twitter.com/voronz/status/1479527125220745220 1 ч



Миротворцы

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07.01.2022 22:31 Відповісти
Наследие кровавого коммунизма.
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07.01.2022 23:48 Відповісти
Я- Elena Samudio


@Hh4sMrgwGkYKFlZ

·
https://twitter.com/Hh4sMrgwGkYKFlZ/status/1479447939495997441 6 ч



Окупанти повинні бути тільки 200-тими!
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07.01.2022 22:33 Відповісти
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии. Апосраный мардовский ссарь с трудом нашкрябал 150000 мардовских алкоголиков для вайнухи, 20000 атаслал на Казакстан, скока будет прирыто 200тава мардовскава дерьма на украинских обочинах.
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07.01.2022 22:57 Відповісти
А Сралін де її,ту територію взяв щоб дарувати.Ех була-небула викидуйте Жиріка над Києвом,але не нижче п'яти кілометрів,щоб гівно повисихало поки долетить.
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07.01.2022 22:39 Відповісти
Надеюсь в аду для жириновского будет отдельный котел.
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07.01.2022 22:40 Відповісти
Відчули підранка гієни. На попередні подібні висєри з боліт влада Казахстану огризалася. А зараз?
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07.01.2022 22:41 Відповісти
А зараз владу в Казахстані "перехоплюєє" прихильник пуйлостану-теж диктатор.
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08.01.2022 12:44 Відповісти
Исторические Фото


@HistoryFoto

·
https://twitter.com/HistoryFoto/status/1422184956248432641 2 авг. 2021 г.



«Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма.» Уинстон Черчилль.

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07.01.2022 22:43 Відповісти
Идеология является лишь инструментом для оболванивания народа бюрократическим классом для повышения степени эксплуатации.
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07.01.2022 22:59 Відповісти
Зачем вы цитируете это кацапское дерьмо?
Эти гандоны украли историю Украины-Киевской Руси, а теперь вякают про Казахстан.
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07.01.2022 22:44 Відповісти
Жырык выкатил первую версию методичек для пропагандонов.
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07.01.2022 23:48 Відповісти
Стесняюсь спросит жирика , мол а чЬО ты , паскуда ,не живешь в Биробиджане, ведь Йоська дал те епеня таким , как ты?
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07.01.2022 22:46 Відповісти
Швондер жеш, вылитый....

Страна шакиковых и швондеров ВСЕГДА будет такой, увы.
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07.01.2022 22:46 Відповісти
Что Жирик что Лукашенко, два брата акробата.
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07.01.2022 22:46 Відповісти
А у мардвы усе спижжыно и спошные подарки киевских князей и ардынских ханов залешанской мардве. Придецца усё вазвращать.
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07.01.2022 22:51 Відповісти
Остается надеяться, шо казахи - не белорусы, и пожелать им победы над москалями-свиньями.
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07.01.2022 22:54 Відповісти
Беларусы ещё себя проявят. Я уверен.
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07.01.2022 23:45 Відповісти
Жирику надо ехать к казахам и там рассказывать эти истории, пусть спросит у нашего Шуфрича - общение с людьми бодрит
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07.01.2022 22:56 Відповісти
А причому тут Сталін до держави РФ, яка з'явилася в 1991 році. Може ще Батия згадати.
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07.01.2022 23:03 Відповісти
Опять выпустили этого хрякена-бомбиста
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07.01.2022 23:08 Відповісти
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07.01.2022 23:11 Відповісти
Дебіл,пля...
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07.01.2022 23:17 Відповісти
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07.01.2022 23:20 Відповісти
ОБРАЩЕНИЕ лидеров "ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА"

Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
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07.01.2022 23:35 Відповісти
Справа наліво: Україна, Білорусь, Казахстан, самі знаєте що.

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07.01.2022 23:42 Відповісти
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07.01.2022 23:48 Відповісти
На мою думку правильніше буде "********".
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08.01.2022 00:21 Відповісти
А куди приховали Жириновська? Знову оцей, як його, ..... "жирокост"?
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08.01.2022 15:44 Відповісти
Колись цей перець починав службу помічником військового атташе в Турції ( ГРУ ГШ ) через два роки служби його визнали персоною нон грата. Ні він і інші не говорили, за що ж його звільнили "вовсе" із ГРУ. О.Невзоров похабно всім пояснює сексуальну орієнтацію Жирика і описує його оргії з відрами ескрементів в басейні. Колись він озвучив ідею про миття чобіт російського солдата в Середземному морі, Індійському океані. Не просять в гості і не пускають, востаннє індуси.
А пускають самого Жирика на Землю Обітованную, десь років 10 назад він каркав, що його євреї не пускають на могилу батька, яка в Ізраїлі.
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08.01.2022 00:06 Відповісти
Якщо вже росіяни у вас вдома, буває важко змусити їх піти.
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08.01.2022 00:06 Відповісти
Исторически на этих северных территориях кочевали казахи, а потом их припахали цари-батюшки. И вот теперь российские шовинисты объявили их исконно русскими
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08.01.2022 00:31 Відповісти
У казахів своє бачення Россії -- дивись фільм Чингіс-Хан
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08.01.2022 01:09 Відповісти
Когда уже Ермака, который Тимофеич положат в Мавзолей взамен того старого сифилитика ?
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08.01.2022 05:20 Відповісти
хочется казахам пожелать одного - вырезайте, убивайте, топите, вешайте, подрывайте всех до единого "миротворцев", введенных на вашу территорию... это ваша земля... а с токаевым поступите так, как считаете нужным...он, очевидно, под наркотой или бухой запросил "помощь" "миротворцев"... а такого прощать нельзя...
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08.01.2022 06:21 Відповісти
За логікою цього поца московіти повинні проклинати Леніна і Сталіна як "дарителів" "ісконно руських" земель.
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08.01.2022 07:02 Відповісти
Кацапів з свого дому можна відправити тільки вперед ногами
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08.01.2022 07:55 Відповісти
Как вы жыды весь мир уже устали!
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08.01.2022 07:56 Відповісти
Що таке жариновський, що воно-гній для годування червів пуйла (відхоже місце).
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08.01.2022 12:34 Відповісти
Жириновський "забув" про монголо-татарське ярмо.
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08.01.2022 13:26 Відповісти
Коли він, Жиринівська, вже оголосить, що територія США - це "ісконнЬО кацапські" землі. Аби не Крузинштерн, то й досі індіанці Америки вважали себе мокшею.
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08.01.2022 15:40 Відповісти
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