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Держдепартамент США (1584) росія (63594) США (21024) Блінкен (1150)

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен

США мають намір говорити про дії Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви.

Про це заявив у п'ятницю глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На всіх цих форумах ми говоритимемо про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків", - заявив Блінкен на прес-конференції. Він зазначив, що обговорення будь-яких питань із Росією може бути успішним лише у разі деескалації біля України.

Держсекретар зазначив, що у США готові сприяти виконанню Мінських домовленостей, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.

Також читайте: Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори

Представники Росії та США, як повідомлялося, проведуть переговори щодо безпекових гарантій в Женеві 10 січня. Також 12 січня у Брюсселі відбудеться Рада Росія – НАТО, а 13 січня відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.

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https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUtPxEVu7rcr9iz8bRzdk3jvZp1P4sMTZTFRNIDk0lnJsxos7bGTgTiIhCDI99vJ259mSyuCshTg39p-gHaRYZpeu2gs_SNrJ4YhiwVZK0yM7z1GUYzYhVwZnpxsPwib4s&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·



Казахи все ще борються.

Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.

Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.

Хай живе вільний Казахстан!

Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
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07.01.2022 22:07
+2
ну шо тут сказать...центрифуги должны работать круглодобово..
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07.01.2022 22:02
+2
Наша влада сама боїться протестів.
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07.01.2022 22:13
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ну шо тут сказать...центрифуги должны работать круглодобово..
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07.01.2022 22:02 Відповісти
Яценюк когда-то сказал, полный ядерный цикл для производства ракет ЯО Украина может сделать за полгода. Вот бы и делать за полгода. Но кубло российских шпионов в ОПЕ при Зеленском наверняка разболтало бы врагу
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07.01.2022 22:24 Відповісти
А в ответ- тишина.
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08.01.2022 11:55 Відповісти
***** умрет, рашка начнёт распадаться, и мы вернём все наши территории. или вы можете поручиться за *****, что он не лупанёт по Киеву ЯО?
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08.01.2022 20:16 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUtPxEVu7rcr9iz8bRzdk3jvZp1P4sMTZTFRNIDk0lnJsxos7bGTgTiIhCDI99vJ259mSyuCshTg39p-gHaRYZpeu2gs_SNrJ4YhiwVZK0yM7z1GUYzYhVwZnpxsPwib4s&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·



Казахи все ще борються.

Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.

Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.

Хай живе вільний Казахстан!

Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
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07.01.2022 22:07 Відповісти
Украинцы не могут понять, чем токаевская титушня отличается от назарбаевской.
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07.01.2022 22:09 Відповісти
та чо там непонятно? різниця - так само, як овощна тітушня з бамбасу відрізнялась від есдепуошної (оплот) з хорькова. Один одного, бувало, пистили; але і ті і ті - злочинці.
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07.01.2022 22:21 Відповісти
Наша влада сама боїться протестів.
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07.01.2022 22:13 Відповісти
Нехай боїться. Зеля ще той чорт і може утнути що завгодно.
То нехай готується морально.
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07.01.2022 23:06 Відповісти
Він готується не лише морально.
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08.01.2022 09:24 Відповісти
Серьезно?КТО будет протестовать?ГДЕ?На "Цензоре"?Вон,Питраликсеича имущество арестовали,дело шьют:че не выходите протестовать?
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08.01.2022 10:38 Відповісти
лыжню бубе!
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07.01.2022 22:20 Відповісти
Там санки нужны 😀😀😀
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07.01.2022 22:25 Відповісти
с автопилотом...
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07.01.2022 22:31 Відповісти
Это тот Дмитрик,что,вместе с Лимоновым,мечтал о Великом Славянском Союзе,лизал Яныку,а потом резко перекрасился?Оно еще будет кого-то учить?
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08.01.2022 10:35 Відповісти
"говорити про дії Росії проти України"(с) - далебі, малувато буде...
Нашим союзникам - адміністраціям США, Сполученого Королівства, НАТО, а також Польщі, Литви та ін. - на цьому етапі збереження незалежності України про таке потрібно говорити і з виборцкем України, і особливо буквально пистити номінальне керівництво з головкою ЄрЗе.
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07.01.2022 22:13 Відповісти
нужно сразу же начинать партизанскую войну в случае продвижения оккупационных войск. Ну а в Москве в Питере живет много украинцев, которым война против Родины не понравится. Война против Украины - это смерть *****
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07.01.2022 22:28 Відповісти
ещё раз...как бы блинкен шукав площадку при нашем третьем ядерном потенциале в мире?и пиндоссы к этому клешню приложили вкупе с жыдоугрофиннобурятами...центрифуги должны работать..
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07.01.2022 22:30 Відповісти
Дебіл цей Блінкен. Поки США порушують тему, Ерефія послідовно прибирає до своїх рук країни бувшого совка. З тупими американцями так черга дійде і до України. Поки українська влада належить європеским інтеграторам, потрібно швидко приймати її в ЕС і НАТО. А потім наводити у нас порядок і не чекати, коли корупційна влада це зробить сама. Час буде втрачено..
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07.01.2022 23:29 Відповісти
Личину знято мокшанскій брат , УКРАІНА тобі не по зубах....
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08.01.2022 10:28 Відповісти
Загадка:"Какая вещь самая бесполезная на свете"?
Отгадка:"Будапештский меморандум
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08.01.2022 10:33 Відповісти
США не смогут усмирить кацапскую сволочь? Не верится что-то. Это только в бредовых кремлёвских фантазиях в Украине будет раз-два и готово. Нет,это будет на годы. И последствия непредсказуемы для всего мира.
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08.01.2022 10:40 Відповісти
Военая база НАТО!!!!! И все!!!! Просто - живите тренеруйтесь- ПРОСТО!!!!!!
Не надо воевать- ПРОСТО 5 тыс солдат НАТО!!!!!! И ВСЕ!!!!
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08.01.2022 10:40 Відповісти
 
 