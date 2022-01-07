США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен
США мають намір говорити про дії Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви.
Про це заявив у п'ятницю глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На всіх цих форумах ми говоритимемо про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків", - заявив Блінкен на прес-конференції. Він зазначив, що обговорення будь-яких питань із Росією може бути успішним лише у разі деескалації біля України.
Держсекретар зазначив, що у США готові сприяти виконанню Мінських домовленостей, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.
Представники Росії та США, як повідомлялося, проведуть переговори щодо безпекових гарантій в Женеві 10 січня. Також 12 січня у Брюсселі відбудеться Рада Росія – НАТО, а 13 січня відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.
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https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·
Казахи все ще борються.
Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.
Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.
Хай живе вільний Казахстан!
Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
То нехай готується морально.
Нашим союзникам - адміністраціям США, Сполученого Королівства, НАТО, а також Польщі, Литви та ін. - на цьому етапі збереження незалежності України про таке потрібно говорити і з виборцкем України, і особливо буквально пистити номінальне керівництво з головкою ЄрЗе.
Отгадка:"Будапештский меморандум
Не надо воевать- ПРОСТО 5 тыс солдат НАТО!!!!!! И ВСЕ!!!!