США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен

США мають намір говорити про дії Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви.

Про це заявив у п'ятницю глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На всіх цих форумах ми говоритимемо про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків", - заявив Блінкен на прес-конференції. Він зазначив, що обговорення будь-яких питань із Росією може бути успішним лише у разі деескалації біля України.

Держсекретар зазначив, що у США готові сприяти виконанню Мінських домовленостей, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.

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Представники Росії та США, як повідомлялося, проведуть переговори щодо безпекових гарантій в Женеві 10 січня. Також 12 січня у Брюсселі відбудеться Рада Росія – НАТО, а 13 січня відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.