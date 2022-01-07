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росія (63594) США (21024)

Ніхто не пропонує Москві скорочення американської присутності в Європі, - Білий дім

Ніхто не пропонує Москві скорочення американської присутності в Європі, - Білий дім

Білий дім заперечує повідомлення про нібито готовність запропонувати Росії під час переговорів скорочення військової присутності у Європі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

"Не є точними повідомлення, що адміністрація розробляє варіанти відведення американських сил у Східній Європі, готуючись до дискусій з Росією наступного тижня", - заявив представник Білого дому, - "Насправді ми чітко заявили Росії, публічно та приватно, що у разі подалього вторгнення Росії до України ми посилимо наших партнерів по НАТО на східному фланзі, перед якими ми маємо священі забов'язання як союзники. Ми тісно контактуємо із союзниками по НАТО щодо цієї кризи, на основі принципу "нічого щодо вас без вас".

Раніше американський телевізійний канал NBC повідомив, з посиланням на колишніх та чинних чиновників адміністрації США, що на переговорах із Росією наступного тижня американська сторона готова запропонувати дискусію щодо зменшення присутності військ США та Росії та військових навчань у Східній Європі.

Читайте: США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ, - Блінкен

"Дискусії могли б потенційно торкнутись масштабу військових навчань обох сил, кількості американських військових розміщених у країнах Балтії та Польщі, повідомлень заздалегідь щодо руху сил, та російських ракет "Іскандер" здатних нести ядерну зброю на території російського Калінінграду між Польщею та Литвою, заявило джерело", - відзначає видання.

Джерела також розповіли виданню, що США працюють з іншими членами НАТО над організацією поставок переносних протиповітряних ракет "Стінгер", які попросила Україна.

Також читайте: Кулеба й Блінкен провели телефонні переговори

Як відомо, Росія вимагає від США юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін. У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити".

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Топ коментарі
+5
А це з якого перепугу, москалику ?
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07.01.2022 22:53
+4
ВСе идет к тому что путлера пошлют на три буквы. А вот, что путлер потом будет делать хз
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07.01.2022 22:46
+4
Чему быть, того не миновать.
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07.01.2022 22:48
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ВСе идет к тому что путлера пошлют на три буквы. А вот, что путлер потом будет делать хз
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07.01.2022 22:46 Відповісти
Войска готовы. Он только этого и ждёт.
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07.01.2022 22:48 Відповісти
Чему быть, того не миновать.
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07.01.2022 22:48 Відповісти
100% - раньше начнут,раньше и репарации платить станут..
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07.01.2022 23:22 Відповісти
к чему готовы? бомбить воронеж?
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07.01.2022 23:03 Відповісти
К чему? Суниться в трупорезку ВСУ?
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07.01.2022 23:37 Відповісти
Його послали ну другий день, коли голова НАТО сказав, що диктування умов кого приймати, а кого ні не членами альянсу навіть не буде рзглядатись.
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08.01.2022 00:53 Відповісти
Переговоров без уступок с обеих сторон не бывает.
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07.01.2022 22:47 Відповісти
А це з якого перепугу, москалику ?
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07.01.2022 22:53 Відповісти
Бывает. Учи историю.
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07.01.2022 23:38 Відповісти
Х-ло держит Запад за лохов?
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07.01.2022 22:49 Відповісти
Ви там вже визначіться остаточно. Підтримка ПП-2 і незапровадження щодо нього санкцій - це і є скорочення американської присутності в Европі і сциклива політика аутсайдерів.
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07.01.2022 22:51 Відповісти
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07.01.2022 23:09 Відповісти
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07.01.2022 23:10 Відповісти
"Ніхто не пропонує Москві скорочення американської присутності в Європі, - Білий дім"
_Это правда, пропонуе не никто, а мерзавец и подлое ничтожество байден.
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08.01.2022 05:17 Відповісти
а що обіцяв Обама в 2013 році ? Байден - забув. https://www.heritage.org/defense/report/withdrawing-us-forces-europe-weakens-america Виведення американських військ з Європи послаблює | Америки Фонд спадщини (heritage.org)
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08.01.2022 06:11 Відповісти
кацапстану можно было бы дать гарантию только в том случае, если недострана распадется на 10-20 стран, а от расии останется только мацква... в пределах садового кольца... и гарантию дать, что за год будет по периметру садового кольца будет построена стена высотой 30 метровЮ что рни одна падла из кацапстана не сбежала...
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08.01.2022 06:15 Відповісти
 
 