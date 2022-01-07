"Ніхто не пропонує Москві скорочення американської присутності в Європі, - Білий дім"

Білий дім заперечує повідомлення про нібито готовність запропонувати Росії під час переговорів скорочення військової присутності у Європі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

"Не є точними повідомлення, що адміністрація розробляє варіанти відведення американських сил у Східній Європі, готуючись до дискусій з Росією наступного тижня", - заявив представник Білого дому, - "Насправді ми чітко заявили Росії, публічно та приватно, що у разі подалього вторгнення Росії до України ми посилимо наших партнерів по НАТО на східному фланзі, перед якими ми маємо священі забов'язання як союзники. Ми тісно контактуємо із союзниками по НАТО щодо цієї кризи, на основі принципу "нічого щодо вас без вас".

Раніше американський телевізійний канал NBC повідомив, з посиланням на колишніх та чинних чиновників адміністрації США, що на переговорах із Росією наступного тижня американська сторона готова запропонувати дискусію щодо зменшення присутності військ США та Росії та військових навчань у Східній Європі.

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"Дискусії могли б потенційно торкнутись масштабу військових навчань обох сил, кількості американських військових розміщених у країнах Балтії та Польщі, повідомлень заздалегідь щодо руху сил, та російських ракет "Іскандер" здатних нести ядерну зброю на території російського Калінінграду між Польщею та Литвою, заявило джерело", - відзначає видання.

Джерела також розповіли виданню, що США працюють з іншими членами НАТО над організацією поставок переносних протиповітряних ракет "Стінгер", які попросила Україна.

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Як відомо, Росія вимагає від США юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін. У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити".