Російські звинувачення на адресу України - це якби лис стверджував, що мусив напасти на курятник, - Блінкен

Росія може вдатися до провокацій, щоб використати їх як привід для вторгнення.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, коментуючи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Блінкен назвав дипломатичне рішення ситуації навколо російської агресії "все ще є можливим та бажаним, якщо Росія його обере". Він нагадав, що Москва нарощує сили на кордоні з Україною з березня 2021 року.

"І як Москва пояснює ці дії? Дезінформацією. Вона заявляє, що це Україна провокує Росію, що Україна намагається спровокувати конфлікт, і що концентрація російських військ, танки та важка артилерія є лише обороною. Це все одно, якби лис стверджував, що мусив напасти на курятник, тому що його мешканці якимось чином становили загрозу. Ми бачили ці маніпуляції раніше", – зазначив державний секретар.

Він припустив, що Росія може вдатися до провокацій, щоб використати їх як привід для вторгнення "в надії, що, доки світ зрозуміє трюк, буде надто пізно".

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"Ідея, що Україна може бути агресором у цій ситуації, абсурдна. Це Росія вторглася до України майже вісім років тому, це Росія окупувала Крим, розпалює війну на сході України, не змогла виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями… Це Росія постійно становить загрозу українській демократії і знову надсилає війська до українських кордонів. Всі ці дії є порушенням українського суверенітету і становлять загрозу для безпеки Європи", – заявив Блінкен.

Він також згадав про заяви Кремля про те, що НАТО нібито порушує свої зобов’язання, відмовляючись надати гарантії, що не розширюватиметься на схід, і загрожує безпеці Росії.

"Всі ці заяви неправдиві. НАТО – це оборонний альянс, він існує, щоб захищати, а не нападати. Ось чому після Холодної війни НАТО відчутно знизило свої конвенційні та ядерні озброєння, тому що не потребувало таких оборонних позицій. З того часу НАТО не посилювало свої оборонні позиції, доки Росія не вторглася до України в 2014 році", – нагадав він.

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Блінкен розкритикував вимоги Росії гарантій нерозширення, які вона висуває Сполученим Штатами та НАТО. На його думку, Москва "намагається сфокусувати увагу на дебатах про НАТО замість сконцентруватися на нагальній проблемі – її агресії поти України".

"Ми не дозволимо відволікти нас від цієї проблеми, тому що те, що відбувається в Україні – це не тільки про Україну. Це частина ширшого патерну дестабілізації, небезпечної і часто нелегальної поведінки Росії, яка намагається побудувати сферу впливу з країн, які раніше були під домінуванням СРСР, і не дозволити їм втілити свої демократичні прагнення повністю суверенних, незалежних країн", – вважає голова Державного департаменту.