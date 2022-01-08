Блінкен про "миротворців" ОДКБ: Якщо росіяни у вас вдома, дуже важко змусити їх піти
США мають питання щодо розміщення у Казахстані миротворців Організації Договору про колективну безпеку.
Про це заявив на брифінгу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.
Я думаю, що влада і уряд Казахстану, безумовно, здатні адекватно реагувати на протести і робити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи при цьому закон і порядок. Тому неясно, чому вони відчувають необхідність будь-якої сторонньої допомоги. Ми намагаємося дізнатися про це більше", – сказав Блінкен.
Глава Держдепу прокоментував події в Казахстані та звернення влади за підтримкою до ОДКБ, внаслідок чого в країну увійшли російські війська.
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"Один урок із сучасної історії: якщо у твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти", – сказав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
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КушТау on-line (російською мовою, башкирський погляд): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fkushtay%3Ffbclid%3DIwAR3kJNcJSiQGp4ZCotjvzR_7csIA2p0yLKax0HDmKy1MPiciDkHgYoZDpmQ&h=*********************************************************************************************************-k0OFvRL2_Rtv6-yhR-KyCwORjX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/kushtay ;
Тот самый из Башкорт (російською мовою, башкирські націоналісти): https://t.me/ruslan_gabbasov?fbclid=IwAR1EpefxwuOzpR5gTIptaseJ3uOAqeDh_cYmQABpFZ1m2jsId_rlsQHGExY https://t.me/ruslan_gabbasov ;
Близькосхідні огляди із Ігорем Семиволосом (українською): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmiddle_east_review%3Ffbclid%3DIwAR2vHauEZzcEj91skQcUy-FbeiDAWSnhcigUWDD05KX7wGNXrn__w-6YYFI&h=AT1IqJOwYmL7xzCpkIsW8tSZlnck41ckCrmVwX07MyXY87b04eC9ezB8GOtmzah0MvPYuCB-iFGTeF_uFkWlu32wpuPFmmHipw4q5g91jFtG2eyc_dEE9woqyqZPLcnIAxUx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/middle_east_review .
До речі, це другий за їх історію Госсекретар - єврей. Першим був Кісенджер, дії котрого і дали змогу Кітаю прикинутися, а зараз це основна головна біль для США.
А ще ведь Наполеон попереджав - "Кітай спить, і слава Богу що спить. Не дай Бог він проснеться".
Так що Блінкен ще той крендель.
Байден теж міротворець - дозволив добудувати СП-2, але зараз складаєтся враження, що він прийшов до тями, або йому допомогли це зробити республіканці.
Ну зможуть літати тільки їх літаки. Але ж тіж Ігли та Стінгери дуже швидко вразумлять льотчиків ВКС.
Території бере під свій контроль виключно пехота. Так було і так ще довго буде, поки бойових роботів не будуть виробляти сотнями тищ.
резьюм: на России все ущербные
Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.
- Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, там мордор, вернётесь, вас там точно укокошат.
Навальный спрашивает:
- А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
- Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
- Навальный отвечает:
- Ну, ****, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается.
И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
- Ну, что ****, думал не достанем?
Нагадаю, що ще в травні 1992-го Єльцін вимагав віддати Крим до РФ, його діверсанти намагалися підривати наши військові об'єкти на півострові.
У 1992-му році Єльцін спровокував війну у Пріднестров'ї і там його війська і зараз.
У 1993-му році Єльцін поставив ультиматум Президенту Шеварнадзе, щоб той віддав РФ все Чорноморське узберіжжя Грузії. Не тільки Абхазію, але й Аджарію (Батумі, як що забули).
У томуж 1993-му році Єльцін зробив війну у Абхазії і украінськими гелікоптерами, по наказу Кравчука, грузін вивозили з Абхазії.
У томуж 1993-му році Єльцін намагався захопити владу у Закарпатьскій области та створити там країну так званих русінів, але тоді контррозвідка встигла розгромити цей заколот.
Казахи - идете тем-же "минным" полем , как и мы. ( Севастополь - это была самая большая наша ошибка , их нужно было выгонять сразу . )
Потом этих тараканов вы задолбаетесь вытравливать со своей земли .
Только хватит ли поголовья на московии заплатить эти долги,начиная от Чечни,Молдовы,Грузии и до Сирии, Африки,Казахстана ?
Лавров не уточнил каким образом «сотни тысяч граждан РФ» там оказались
Интересно,когда уже расеяне расскажут о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?
Весь мир облетели кадры с русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил. А труп оставил валяться на улице!
Хорошие "миротворцы"! Умиротворяют навсегда. Так же и с ними нужно поступать!
Как они сами говорят "Долг платежом красен!".
так что - никогда не утверждай.те шо кто-то ошибается, бо может ошибаешься - именно вы.
Переворот - вышвырнули Елбасу, а та что сейчас пригласила армяшек - стала рабом Путина.
Ну так что? Ничего не напоминает?(что то картофельное, уссатое)
И не вашжо кто он, парашный мордвин, беларус-терпила или хачик и как выглядит. Он пришёл убить тебя и твою семью.