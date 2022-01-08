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Казахстан (855) ОДКБ (102) Блінкен (1150)

Блінкен про "миротворців" ОДКБ: Якщо росіяни у вас вдома, дуже важко змусити їх піти

Блінкен про

США мають питання щодо розміщення у Казахстані миротворців Організації Договору про колективну безпеку.

Про це заявив на брифінгу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я думаю, що влада і уряд Казахстану, безумовно, здатні адекватно реагувати на протести і робити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи при цьому закон і порядок. Тому неясно, чому вони відчувають необхідність будь-якої сторонньої допомоги. Ми намагаємося дізнатися про це більше", – сказав Блінкен.

Глава Держдепу прокоментував події в Казахстані та звернення влади за підтримкою до ОДКБ, внаслідок чого в країну увійшли російські війська.

Також читайте: Російські звинувачення на адресу України - це якби лис стверджував, що мусив напасти на курятник, - Блінкен

"Один урок із сучасної історії: якщо у твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти", – сказав Блінкен.

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Топ коментарі
+22
І тому їх потрібно умиротворювати і не вводити санкцій? Скаженну собаку - пристрелююють. Так заведено всюди.
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08.01.2022 00:10
+22
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08.01.2022 00:17
+20
Ты что то путаешь. Кацапов афганцы выгнали в шею а американцы ушли сами. Или что то я не видел чтобы афганцы цеплялись за рузкие БТРы и шасси самолетов чтобы рузкие их забрали с собой
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08.01.2022 00:26
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Занятно, ну хоть не обеспокоеность. Скоро и про нас так скажут. И это будет правда. земразь затем и дороги стороит для кацапских танков.
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08.01.2022 00:09 Відповісти
Зеля зробив все що обіцяв в Омані !
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08.01.2022 08:52 Відповісти
Очевидно, что кремлёвские гопники сейчас в дикой прострации. Они суматошно послали своих карателей на усмирение территории, которую до сих пор считают своей колонией. Причём, так как они являются известными шовинистами, то для них, если народные протесты происходят в "подконтрольном" Казахстане, - это "орудуют исламисты", а в Украине за свободу своей страны исключительно "бесчинствуют бендеровцы". То, что по указанию мафиозно-фашистского режима Кремля в Казахстан срочно были направлены каратели на защиту другого, вассального, мафиозного режима, это ещё раз подчёркивает, что Россия ныне, как, впрочем, и долгими веками ранее является зоной. Зоной, в которой население - это бесправные, запуганные зэки, только эта зона периодически бывает или простой русской зоной, с насилием швабрами в задний проход, или скатываются до натуральных живодёрских концлагерей, как было при ГУЛАГе
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08.01.2022 10:05 Відповісти
Kazakhstan Now (російською мовою): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fkazakhstannow%3Ffbclid%3DIwAR18ht0dfabqjFouvFpGwcJjmAFWJVU8W9upki6mB5ZtA4xwoLpdL4Ko6QU&h=AT2Eto0t3pKpM-MS85KyNoEmf-p7ojSdVA0uVtlsnHO6HfpZ3AnESBQbI6TlwMihPvY52zrtNdX1CqJ84uWi8W5A39T5KewfX1S9AB_e6NQ-5OyjbI2NR1wTy1vsiKq60CIP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/kazakhstannow ;
Казахстан, Алмата | Қазақстан Алмата | Последние новости (російською мовою): https://t.me/kazfreee?fbclid=IwAR3DmyTeK6qzpEBxnKeEbgqZoFx7JZWFsZOYiH61MCnO1XWfurxwkjbA6nA https://t.me/kazfreee ;
Раньше всех. Ну почти. (російською мовою): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fbbbreaking%3Ffbclid%3DIwAR2FhPprms55dW2h-w6NFoUmXyHiwDZNgGEFyC7IfYr3VjAxIbujywU9XsU&h=AT1y5xmYkZo_BmDZDCm8gR_9_e81ZijZW0TJEJzjF3DHfz0SSNhrxib7IwtaZSrqllgkm-SIk0HYmEL7Q-wHnLC_Yi1mL7VPXCwqRK_Ob_D60ZxPcpqQiijCJzDykphAZC4E&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/bbbreaking ;
ORDA (російською мовою): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Forda_kz%3Ffbclid%3DIwAR19__STK-lLHSWYwBrCiuOb1_49WC7QiIMENxyGM8kSO5wx5E0fvMFguEg&h=AT0uTq5O1adVveMcoW-EL4fR6605wTgIwsLpD0vY9oOB6dJe7e26c1kus8zfK-r3Jbc59znUi5aWgOAKjWIY6PMVcZCdAnk6ZXjKBJCb28451Xf0m6u4uzUlnONCemg9_Qk7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/orda_kz ;
КушТау on-line (російською мовою, башкирський погляд): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fkushtay%3Ffbclid%3DIwAR3kJNcJSiQGp4ZCotjvzR_7csIA2p0yLKax0HDmKy1MPiciDkHgYoZDpmQ&h=*********************************************************************************************************-k0OFvRL2_Rtv6-yhR-KyCwORjX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/kushtay ;
Тот самый из Башкорт (російською мовою, башкирські націоналісти): https://t.me/ruslan_gabbasov?fbclid=IwAR1EpefxwuOzpR5gTIptaseJ3uOAqeDh_cYmQABpFZ1m2jsId_rlsQHGExY https://t.me/ruslan_gabbasov ;
Близькосхідні огляди із Ігорем Семиволосом (українською): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmiddle_east_review%3Ffbclid%3DIwAR2vHauEZzcEj91skQcUy-FbeiDAWSnhcigUWDD05KX7wGNXrn__w-6YYFI&h=AT1IqJOwYmL7xzCpkIsW8tSZlnck41ckCrmVwX07MyXY87b04eC9ezB8GOtmzah0MvPYuCB-iFGTeF_uFkWlu32wpuPFmmHipw4q5g91jFtG2eyc_dEE9woqyqZPLcnIAxUx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=*********************************************************************************************************************************************************** https://t.me/middle_east_review .
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08.01.2022 00:09 Відповісти
Чому Блінкен не президент США. Мабуть по тій причині що і бубочка президент України.
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08.01.2022 00:10 Відповісти
Байден до президентства теж красиво балакав. Не мішки ворочати.
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08.01.2022 09:57 Відповісти
Тому що амеріканці не таки вже дурні - за увесь час існування США не було жодного Президента - єврея.

До речі, це другий за їх історію Госсекретар - єврей. Першим був Кісенджер, дії котрого і дали змогу Кітаю прикинутися, а зараз це основна головна біль для США.
А ще ведь Наполеон попереджав - "Кітай спить, і слава Богу що спить. Не дай Бог він проснеться".

Так що Блінкен ще той крендель.
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08.01.2022 13:38 Відповісти
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08.01.2022 00:10 Відповісти
лозунг "миротворців" (о де кабе... )- "шо побачишь - те і комуніздь!"
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08.01.2022 00:15 Відповісти
І тому їх потрібно умиротворювати і не вводити санкцій? Скаженну собаку - пристрелююють. Так заведено всюди.
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08.01.2022 00:10 Відповісти
Так пристрели..я даже могу дать тебе письменное отношение, по которому тебя возьмут в место, где дадут автомат и покажут место, где сидят бешенные собаки..что тебе мешает начать стрелять бешенных кацаских псов?
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08.01.2022 02:33 Відповісти
Щось забагато кацапні.
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08.01.2022 05:56 Відповісти
Це питання до обох Бушів, Клінтона та Обами. Це їх провина.

Байден теж міротворець - дозволив добудувати СП-2, але зараз складаєтся враження, що він прийшов до тями, або йому допомогли це зробити республіканці.
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08.01.2022 13:40 Відповісти
Ну, якщо вже свою новітню РЕБ туди повезли, то точно надовго..
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08.01.2022 00:11 Відповісти
https://telegraf.com.ua/novosti-sng/2022-01-07/5693321-navishcho-mirotvortsyam-taka-tekhnika-rosiya-perekidae-do-kazakhstanu-novi-kompleksi-reb-foto
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08.01.2022 00:16 Відповісти
Фігня війна. Казахстан має величезну територію - одна з самих крупних країн.

Ну зможуть літати тільки їх літаки. Але ж тіж Ігли та Стінгери дуже швидко вразумлять льотчиків ВКС.

Території бере під свій контроль виключно пехота. Так було і так ще довго буде, поки бойових роботів не будуть виробляти сотнями тищ.
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08.01.2022 13:44 Відповісти
Приклад: (********): Придністров'я, Абхазія, Осетія та навіть Чечня. Нещодавно: Німеччина (східна), Польща, Чехословаччина, Угорщина
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08.01.2022 00:12 Відповісти
Надеюсь вопрос на переговорах поставят так - Вам Казахстан, нам Украина.
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08.01.2022 00:13 Відповісти
Не знаете ответ? Настамнет! Кацапов нужно отстреливать, а не договариваться.
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08.01.2022 01:01 Відповісти
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08.01.2022 00:17 Відповісти
Помню как он пел дифирамбы рассейской армии, шедшей на штурм Грозного. Никакого уважения к этому фрику.
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08.01.2022 00:28 Відповісти
Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы гражданин своей страны высказывался в поддержку армии своей страны. Гораздо хуже, если агрессора оправдывают "нашилюди" .
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08.01.2022 01:05 Відповісти
Цитату "фрика" в студию. Кстати, "фрик" умеет признавать свои ошибки. И у него на ютубе 1.5 млн. подписчиков. А у тебя на "ЦН" сколько?
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08.01.2022 10:02 Відповісти
К твоему сведению дефирамбов с его стороны не было он говорил правду посмотри фильм «Чистилище». А вот про события в Вильнюсе он врал, но потом покаялся за что я его уважаю. Я гражданин Литвы в те году я бы с него за вранье не буду писать что-бы с ним сделал , но спустя много лет он извенился
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08.01.2022 10:20 Відповісти
Да, бро? А случаем не журналистом работаешь? Случайно не с момента распада Союза? За собой вины не чувствуешь? Всегда говорил правду? За **** не агитировал? На Ельцина не гнал?

резьюм: на России все ущербные

Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.

- Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, там мордор, вернётесь, вас там точно укокошат.

Навальный спрашивает:

- А у вас типа безопасно?

Немцы отвечают:

- Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.

- Навальный отвечает:

- Ну, ****, давайте. Еду в бункер.

Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается.

И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:

- Ну, что ****, думал не достанем?
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08.01.2022 03:17 Відповісти
Россия - это единственная страна в мире, которая управляется с кладбища (с)
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08.01.2022 10:09 Відповісти
А я утверждаю что очень просто можно их уйти. Или своим ходом или в коробках. Главное не садиться с ними за стол переговоров и не идти на компромисы иначе и правда они уже не уйдут.
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08.01.2022 00:18 Відповісти
Кусок с космодромом отхватят...
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08.01.2022 00:21 Відповісти
Не строили бы такой же в тайге, если б он им был нужен в степи.
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08.01.2022 00:27 Відповісти
В тайге резервный. А казахский - основной, или отхватят или взорвут
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08.01.2022 00:41 Відповісти
Да хрен с теми кацапами, пущай пытаются взлетеь в космас. Быстрее выздохнут
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08.01.2022 02:16 Відповісти
Он южнее..меньше затрат на запуск...пусть к папуасам едут строить
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08.01.2022 08:40 Відповісти
В кацапів ракети на гептілі, а він дуже отруйний. За всяке падіння при пусках, будуть Кремлю виставляти величезні штрафи. Так на початку 90-х вже робили.
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08.01.2022 13:47 Відповісти
К гадалке не ходи!!! И вопрос арендной платы отпадет. Уверен, одна из поставленных задач и есть кусок с Байконуром. Почерк явно *****!
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08.01.2022 09:57 Відповісти
В кацапів ракети на гептілі, а він дуже отруйний. За всяке падіння при пусках, будуть Кремлю виставляти величезні штрафи. Так на початку 90-х вже робили.
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08.01.2022 13:48 Відповісти
На початку 90-х раісія не так борзо(бєспредєельно) себе поводила, у міжнародних відносинах, як зараз! Тому, нинішнєму **********, нажаль, ***** уся "стурбованість" й"занепокоєння" ситої імпотентної Європи, а Штати дуже далеко. Там, у кремлі, навіть про свіфт кажуть, що відключення їх не зупинить, а тут якісь штрафи...
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08.01.2022 15:17 Відповісти
Не так.

Нагадаю, що ще в травні 1992-го Єльцін вимагав віддати Крим до РФ, його діверсанти намагалися підривати наши військові об'єкти на півострові.
У 1992-му році Єльцін спровокував війну у Пріднестров'ї і там його війська і зараз.
У 1993-му році Єльцін поставив ультиматум Президенту Шеварнадзе, щоб той віддав РФ все Чорноморське узберіжжя Грузії. Не тільки Абхазію, але й Аджарію (Батумі, як що забули).
У томуж 1993-му році Єльцін зробив війну у Абхазії і украінськими гелікоптерами, по наказу Кравчука, грузін вивозили з Абхазії.
У томуж 1993-му році Єльцін намагався захопити владу у Закарпатьскій области та створити там країну так званих русінів, але тоді контррозвідка встигла розгромити цей заколот.
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08.01.2022 15:57 Відповісти
В Казахстане очень показательный случай в том плане, что не обошлось без грабежей и мародёрства во время протестов против беспредела мафиозного режима, подобного путинскому. Но и в этом вина таких мафиозных режимов, которые настолько погрязли в коррупции, что некоторые сотрудники охраны правопорядка в какой-то момент посчитали нецелесообразным защищать этот режим, тем более в случаях угрозы их собственной жизни. Так что это не обязательный элемент революций, как таковых, а лишь одно из последствий поведения мафиозной, беспредельничащей власти в стране, что отражается на моральном облике стражей правопорядка
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08.01.2022 10:38 Відповісти
Я бы уточнил поговорку, если пригласишь рузкого за стол оно и ноги на стол
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08.01.2022 00:21 Відповісти
Ты что то путаешь. Кацапов афганцы выгнали в шею а американцы ушли сами. Или что то я не видел чтобы афганцы цеплялись за рузкие БТРы и шасси самолетов чтобы рузкие их забрали с собой
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08.01.2022 00:26 Відповісти
Почитай сколько лет савецкие ставленники правили Афганом после ухода войск, и сколько дней американские.
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08.01.2022 00:30 Відповісти
У американцев Афган на другой стороне планеты - БУКВАЛЬНО ! , а у кацапов , казахи , через границу ...
Казахи - идете тем-же "минным" полем , как и мы. ( Севастополь - это была самая большая наша ошибка , их нужно было выгонять сразу . )
Потом этих тараканов вы задолбаетесь вытравливать со своей земли .
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08.01.2022 00:53 Відповісти
да им там будет достаточно лишь несколько лет пожить, чтобы назвать эту территорию в достаточной мере удобрённой дедами.
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08.01.2022 12:12 Відповісти
та да, тонко! если всем пришедшим "в гости" парашникам поотрывает ноги, желательно и руки, то оставшиеся "самовары" конечно не смогут уйти даже на руках ))) а весь остаток своей жизти задрипанной, будучи вывезенными в свои мухосрански проведут вскорости на валааме. есть такая там традиция ))
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08.01.2022 01:08 Відповісти
Как они сами говорят "Долг платежом красен!".
Только хватит ли поголовья на московии заплатить эти долги,начиная от Чечни,Молдовы,Грузии и до Сирии, Африки,Казахстана ?
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08.01.2022 01:29 Відповісти
Валаам не резиновый! Большая часть их по мухосранским помойкам и гадюжникам привокзальным гужуется. Парадоксально то, что, *****, не умнеют!
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08.01.2022 10:32 Відповісти
Лавров: В Донбассе проживают сотни тысяч граждан РФ, предпримем все меры для их защиты и урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Лавров не уточнил каким образом «сотни тысяч граждан РФ» там оказались
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08.01.2022 01:22 Відповісти
Це нащадки тіх, кого у рабство взяли сини Чінгісхана, якому є пам'ятник у Казахстані, бо він там народився.
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08.01.2022 13:55 Відповісти
Это не миротворцы,а руские фашисты - каратели!
Интересно,когда уже расеяне расскажут о русских карателях расстреливающих мирных (БЕЗОРУЖНЫХ!!!) жителей Казахстана?
Весь мир облетели кадры с русскими карателями,которые из автоматов,с бронетехникой за спиной,расстреливают мирное население на улицах.
Вот так - вышел за хлебом или детям за молоком,а тебя русский фашист-каратель пристрелил. А труп оставил валяться на улице!
Хорошие "миротворцы"! Умиротворяют навсегда. Так же и с ними нужно поступать!
Как они сами говорят "Долг платежом красен!".
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08.01.2022 01:24 Відповісти
якщо таргани вже у вашому домі, то їх можна лише винищити, а решта виживших тарганів змушена буде піти... до сусідів.
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08.01.2022 01:29 Відповісти
Не важко, як що мати яйця!
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08.01.2022 01:41 Відповісти
кацапур надо уничтожать по всей Земле, потому что куда бы оно ни пришло, то обязательно насрет и обворует, а когда получить звиздюлину, то начнет орать что во всем виноваты не они...
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08.01.2022 06:11 Відповісти
давайте уточним. "Сторонников российского режима".
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08.01.2022 12:15 Відповісти
В кремле кацапов нет. Одни фамилии.
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08.01.2022 13:53 Відповісти
Та їх просто треба піздити, сцикуни вони знатні.
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08.01.2022 07:34 Відповісти
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08.01.2022 08:04 Відповісти
Маю підозру. В Казахстані не народне повстання, а державний переворот, організований з-за меж Казахстану. Яка країні організувала? Росія руками федеральної служби безпеки росії та інших російських спецслужб за згодою і підтримкою дійсної на сьогодні казахської верхівки. Сценарій той же, що і в Криму. Мета: окупація Казахстану на васальних умовах російської імперії. Народ спровокували на повстання економічними проблемами, долучили бандитів до організації безладів і пограбувань і використали це як формальний привід для введення іноземних військ. Це саме хотіли кацапи зробити восени і у нас в Україні виступами антивакцинаторів. Не вдалося їм влаштувати у нас повстання, а в Казахстані вдалося. В Криму в 2014 теж вдалося кацапам організувати безлад на сепаратистській хвилі і ввести війська окупантів. Назарбаєв - козел відпущення. Так, він старий ненависний народом корупціонер, але нині його просто використали як червону ганчірку для народного бика на кориді. Цілились у Назарбаєва в той час коли за народною спиною правляча еліта привела в країну окупантів. ***** вчергове осідлав троянського коня. З того коня його і скинуть. Казахи розберуться ху із ху і у окупантів горітиме земля під ногами, бо після нинішніх подій казахам жити краще не стане.
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08.01.2022 08:25 Відповісти
=правляча еліта привела в країну окупантів= «Так у нас заведено. Ненавидим чужих до крайней степени, но уж сверх всякой меры ненавидим своих. Если чужой нам поможет навредить своему, то дай Бог ему всякого здоровья». Умберто Эко (1932-2016),
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08.01.2022 09:16 Відповісти
Пане, ви дуже і дуже помиляєтесь. Повстання та переворот - це інші речі. Невдоволеність економічним станом вивела народ на вулиці, як це відбувалось у багатьох країнах. З часом вимоги стали набувати політичного характеру. Чесні вибори - це так розумно з боку людей, які бачать, що жодна влада нічого не робить для самих виборців. Картинки з Алмати - це дійсно провокаційні на відміну від решти міст Казахстану. Але це ще не переворот або його імітація. Переворот - це справа або військових, або за підтримкою армії. І тільки у місті, де сидить влада. І тільки на чолі гарно організованого штабу. Чому Алмати? Далеко і мухи не кусаються. Дії окремих "тітушок" - це спроба казахського президента виправдати звернення до "союзу авторитарних країн колишнього срср"про "допомогу". Це звичайна зрада свого народу. Компартійною маріонеткою. Комуністи нікуди не пішли у жодній країні. Вони або у підпіллі, або перевдягнулись у "овечі шкури", щоб посісти на троні колишніх перших секретарів.
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08.01.2022 09:52 Відповісти
Эль мюритка тоже пишет шо шото там не то.
так что - никогда не утверждай.те шо кто-то ошибается, бо может ошибаешься - именно вы.
Переворот - вышвырнули Елбасу, а та что сейчас пригласила армяшек - стала рабом Путина.
Ну так что? Ничего не напоминает?(что то картофельное, уссатое)
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08.01.2022 11:10 Відповісти
Кому, як не Україні про це знати.
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08.01.2022 08:43 Відповісти
пусти свиню за стіл...
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08.01.2022 08:44 Відповісти
За стол свинью можно пустить. Но только в виде буженины или шашлыка.
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08.01.2022 10:25 Відповісти
Англыйці йдуть не кажущи БУВАЙТЕ а москалі сто раз скажуть БУВАЙТЕ але не підуть.
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08.01.2022 10:07 Відповісти
КАЗАХ- УБИЙЦА И ОККУПАНТ В ТВОЁМ ДОМЕ!
И не вашжо кто он, парашный мордвин, беларус-терпила или хачик и как выглядит. Он пришёл убить тебя и твою семью.
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08.01.2022 10:24 Відповісти
Их трудно заставить, если вы молчите когда они входят в чужие дома!!!!
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08.01.2022 10:29 Відповісти
Немцы знали, Наполеон знал, а эти только озаботятся - сколько раз уже просили Путина шоп хакеров не натравливал, даже список дали(!) стратег. отраслей - и что, "они ушли"?
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08.01.2022 11:12 Відповісти
Кацапских, смердячих скотов нужно своевременно убивать, как только переступили порог. Понятия чести, морали и совести руцким ублюдкам чужды.
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08.01.2022 13:40 Відповісти
Їх краще взагалі не пускати до себе. До реці, як і кітайців, євреїв та армян.
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08.01.2022 13:56 Відповісти
Кацапами, между прочим, управляет кремль, где кацапов нет.
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08.01.2022 13:57 Відповісти
Один урок по современной истории: если в твоем доме оказались америкосы, вас ждет хаус, корупция и нацизм.
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08.01.2022 15:10 Відповісти
 
 