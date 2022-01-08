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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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авіакатастрофа (1082) Іран (1974) МАУ (821)

Іран твердить, що готовий до нових переговорів про збитий над Тегераном літак МАУ

Іран твердить, що готовий до нових переговорів про збитий над Тегераном літак МАУ

Ісламська Республіка Іран знову заявляє про готовність провести двосторонні переговори з державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ).

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо дій, які були прийняті на основі сумлінності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань держав та відповідно до порядку денного, погодженого обома сторонами", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що Іран готовий виплатити компенсацію сім'ям 30 іноземних громадян і надіслав листи про це до посольств відповідних держав.

Читайте: Іран твердить, що почав виплачувати компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ

Щодо кримінального та судового аспекту аварії, твердять у Тегерані, було проведено "необхідні кримінальні розслідування інциденту з упором на відстоювання справедливості. Наразі відбулося кілька судових засідань у рамках процесу над обвинуваченими у скоєнні аварії у присутності сімей загиблих".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

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Топ коментарі
+5
Визнайте, що збили літак за вказівкою РФ, та виплатіть компенсації!
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08.01.2022 02:42
+5
кацапяча тактика - все забовтати на роки і в дурня звернутися
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08.01.2022 05:36
+4
- Вы должны выплатить компенсацию.
- Ок, я готов к переговорам.
- Переговоры уже были.
- Ок, я готов к новым переговорам.
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08.01.2022 04:00
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думав вже виплатили, а вони тільки знову твердять що готові,
може туди бубі з 2ox годинним візитом?
в Оман он приїхал і там таке сталося...
https://www.5.ua/ru/polytyka/svoei-smertiu-sultan-omana-nevolno-razoblachyl-lozh-zelenskoho-nardep-velychkovych-206126.html СВОЕЙ СМЕРТЬЮ СУЛТАН ОМАНА НЕВОЛЬНО РАЗОБЛАЧИЛ ЛОЖЬ ЗЕЛЕНСКОГО - НАРДЕП ВЕЛИЧКОВИЧ
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08.01.2022 02:14 Відповісти
И так - несколько раз, все по кругу. В итоге, заявят, что никакого самолета не было и никто ничего не сбивал, а они ничего не поняли: трудности перевода
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08.01.2022 05:29 Відповісти
кацапяча тактика - все забовтати на роки і в дурня звернутися
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08.01.2022 05:36 Відповісти
Визнайте, що збили літак за вказівкою РФ, та виплатіть компенсації!
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08.01.2022 02:42 Відповісти
- Вы должны выплатить компенсацию.
- Ок, я готов к переговорам.
- Переговоры уже были.
- Ок, я готов к новым переговорам.
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08.01.2022 04:00 Відповісти
Ок, сдавайте свое ЯО Украине и мы вас простим
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08.01.2022 04:25 Відповісти
виродок криворогатий все ще сноубордить - чі стефан на ройялі?
хотів би все це бачити, як штефан намагаеться до роялю, а пузо тей рояль від смичка **********, а штефан пре як кацапський танк на воронеш...
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08.01.2022 06:44 Відповісти
эй вы там, наверху... ну в МИД Украины... что вы молчите... сказать нечего? значит, нечего... нахера ваш министр и за что получает бабло народное... собачку может и тёлка егойная прогулять по Киеву... или в запой ушел? ах, да... "величайший" руководитель всех времен гнусавый отдыхает... вот и димон боится слово молвить... сколько времени прошло с момента катастрофы? а МИД язык в задницу засунул... вместе с "величайшим"... какая разница как называется улица, лишь бы чистой была... поколение, воспитанное на моргенштерне и поляковой... ни ума, ни патриотизма, ни знаний...
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08.01.2022 06:58 Відповісти
Зеля взагалі перші дні казав, що катастрофа сталася з технічних причин.
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08.01.2022 07:54 Відповісти
Було б добре, якби Іран визнав. що виконавцями були російські офіцери та назвав прізвища.
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08.01.2022 07:53 Відповісти
ГОСПОДИ !!! УПОКОЙ ДУШУ ИРАНА !!!
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08.01.2022 08:34 Відповісти
Сразу бы признали вину и извинились и покаялись, и выплатили компенсации. Зачем вот этот цирк устраивать, и затягивать все, если от этого только хуже.
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08.01.2022 09:18 Відповісти
Незрозуміло- загинуло 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, а Іран готовий виплатити компенсацію сім'ям 30 іноземних громадян Джерело:
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08.01.2022 10:15 Відповісти
С отмороженными аятоллами разговор должен начинаться с введения санкций и ареста имущества за рубежом. Это единственный продуктивный путь. Всё остальное - пустая трата времени
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08.01.2022 15:53 Відповісти
 
 