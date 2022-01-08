Іран твердить, що готовий до нових переговорів про збитий над Тегераном літак МАУ

Ісламська Республіка Іран знову заявляє про готовність провести двосторонні переговори з державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ).

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо дій, які були прийняті на основі сумлінності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань держав та відповідно до порядку денного, погодженого обома сторонами", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що Іран готовий виплатити компенсацію сім'ям 30 іноземних громадян і надіслав листи про це до посольств відповідних держав.

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Щодо кримінального та судового аспекту аварії, твердять у Тегерані, було проведено "необхідні кримінальні розслідування інциденту з упором на відстоювання справедливості. Наразі відбулося кілька судових засідань у рамках процесу над обвинуваченими у скоєнні аварії у присутності сімей загиблих".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.