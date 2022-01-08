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обстріл (27098) Донбас (22348) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

За добу на Донбасі війська РФ тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

За добу на Донбасі війська РФ тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська минулої доби 3 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кам'янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського війська РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій російських окупантів немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили найманців РФ припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 8 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте: Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів

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а де през - на лінії вогню з прапором?
чи десь горілку жере?
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08.01.2022 08:11 Відповісти
Ответ? Был? Почему нет положительных новостей с кучей трупов ********* с мраззии?
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08.01.2022 08:22 Відповісти
Ты шо говоришь! ***** напасть может, а так, в Буковеле все спокойно.
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08.01.2022 08:55 Відповісти
 
 