За добу на Донбасі війська РФ тричі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська минулої доби 3 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кам'янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського війська РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій російських окупантів немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили найманців РФ припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 8 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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