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В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3 195 нових випадків зараження, 1 942 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3 195 нових випадків зараження, 1 942 особи одужали

За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто захворів, 151 дитина та 37 медпрацівників.

Минулої доби госпіталізовано - 1 752 особи.  76 громадян померли в результаті COVID-19.

Водночас одужало 1 942 особи.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 3 699 663 особи;
- одужало – 3 508 451 особа;
- летальних випадків – 97 164;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Також читайте: Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3 195 нових випадків зараження, 1 942 особи одужали 01

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"отримали дві дози - 13 950 698 людина"

Тобто, менше ніж половина українців?
Це таке "зе-досягнення"?
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08.01.2022 09:52 Відповісти
Досягнення суттєве, адже при розумному президентові кількість щеплених була би 0. Тому не наговорюйт на лохдауна!
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08.01.2022 18:31 Відповісти
 
 