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алкоголь (1218) ДТП (4442) смерть (6709) Харків (5429)

Смертельна ДТП у Харкові: У крові загиблого виявили алкоголь, однак причиною смерті стали множинні травми

Смертельна ДТП у Харкові: У крові загиблого виявили алкоголь, однак причиною смерті стали множинні травми

У Харкові експерти виявили в крові загиблого в ДТП із 16-річним водієм Infinitі алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння. В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи", - зазначив він.

За його словами, згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів.

Читайте: Обвинувальний акт стосовно 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, передано до суду, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Також читайте: Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti є осудним

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Топ коментарі
+31
Через 2 месяца "виявили алкоголь". Снова мажор отделается легким испугом...Эпоха клоунов продолжается
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08.01.2022 09:17
+24
Харківські експерди вчилися разом з суддями Печерського суду!
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08.01.2022 09:36
+23
что тут неясного? водила, в которого вьехал малолетний дебил, был бухим в стельку! но правила, приведшие к ДТП он не нарушал! поэтому его алкогольное опьянение не является причиной ДТП! возможно, адвокаты малолетнего дебила, хотели использовать факт алкогольного опьянения пострадавшего оппонента как причину ДТП, чтобы снять ответственность с реального виновника - малолетнего дебила на инфинити
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08.01.2022 09:20
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Я что-то ничего не понял? Получается что он въехал в столб виноват не то что он был бухой а что-то другое? так что другое? Состояние автомобиля, дорожного полотна или то что у нас Зеленский президент?! Озвучте причину!
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08.01.2022 09:14 Відповісти
что тут неясного? водила, в которого вьехал малолетний дебил, был бухим в стельку! но правила, приведшие к ДТП он не нарушал! поэтому его алкогольное опьянение не является причиной ДТП! возможно, адвокаты малолетнего дебила, хотели использовать факт алкогольного опьянения пострадавшего оппонента как причину ДТП, чтобы снять ответственность с реального виновника - малолетнего дебила на инфинити
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08.01.2022 09:20 Відповісти
Сейчас будет новая экспертиза- всё- таки не так ехал. А почему не так? Потому что бухой.
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08.01.2022 11:53 Відповісти
вот нахрена ты пишешь свой бред? эксперты выссказались: "однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії"!!
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08.01.2022 12:15 Відповісти
А если будет новая экспертиза- что он виноват, что ты запоешь?
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08.01.2022 13:34 Відповісти
а если у тебя в голове не обнаружится серого вещества, что запоёшь ты?
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08.01.2022 13:35 Відповісти
Ха, ха, ха. В отличии от вас, 73%, у меня два высших образования. Поплачь
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08.01.2022 20:26 Відповісти
Как же вовремя экспертиза подоспела! А раньше, как ни странно, от такого дикого количества промиле, никто даже не поморщился. Может, бригада тоже была бухой?
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08.01.2022 14:18 Відповісти
Через 2 месяца "виявили алкоголь". Снова мажор отделается легким испугом...Эпоха клоунов продолжается
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08.01.2022 09:17 Відповісти
Цікаві у нас експерти.
Чи був Трухін за кермом досі не виявили, з якою швидкістю зайка рухалась досі не відомо, а тут через 2 місяці алкоголь виявили. Цікаво скільки це коштувала родичам дітятки?
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08.01.2022 10:05 Відповісти
а з такою дозою ще має силу рульом крутити ?
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08.01.2022 09:20 Відповісти
то коли в пробірку з кров'ю спірт добавляли , то трохи переборщили .
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08.01.2022 10:36 Відповісти
"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть ..."
3.65 - это смерть и есть

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08.01.2022 09:25 Відповісти
Нее. Видал девчушку 1.5 метра ростом с 4.1 промиле, которая сама приехала на работу. Ну тут ее и приляла охрана.
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08.01.2022 10:15 Відповісти
Я 4,2 видел..тоже "девчушку"..правда здоровая,как лошадь и очень на лошадь похожая..ну и стаж бухания у нее изрядный был
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08.01.2022 10:37 Відповісти
Напоминает бородатый анекдот:
иностранная делегация на заводе.
Токарь у станка.
Поговорили обо всем, и задают последний вопрос:
-А вот Вы сможете работать, когда выпьете 100 грамм водки?
-Конечно!
-А двести?
-Да.
-А триста?
-Естественно.
-А если целую бутылку, один?...
-Ну вот видите, работаю!!!
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08.01.2022 10:42 Відповісти
Нет такой суммы, от которой в Украине может отказаться эксперт или судья.
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08.01.2022 09:31 Відповісти
Ото ж.
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08.01.2022 10:06 Відповісти
?

від 0,3 до 0,5 ‰ - алкоголь має незначний вплив;
від 0,5 до 1,5 ‰ - легкий ступіньалкогольного отруєння;
від 1,5 до 2,5 ‰ - середній ступінь алкогольного отруєння;
від 2,5 до 3,0 ‰ - важкий ступіньалкогольного отруєння;
більше3,0 ‰ - критичний стан при алкогольному отруєнні.
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08.01.2022 09:32 Відповісти
Это данные по среднестатистическому человеку, но есть и отклонения значительные в обе стороны. Одногрупника по институту полстакана вина вводили в полностью невминяемое состояние.
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08.01.2022 10:22 Відповісти
Что, в Харькове все водители, только приняв приличную дозу за руль садятся? Наверное, страшно по "трезвянке" ездить по городу? А кроме алкоголя, еще и наркота помогает бороться со страхом! Пешеходы, бойтесь пешеходных переходов! Особенно, если вы тоже поддали! Девушки и женщины, не поворачивайтесь попой к водителям, особенно, когда вы разговариваете по телефону, даже на пешеходном переходе находясь!
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08.01.2022 09:33 Відповісти
Харківські експерди вчилися разом з суддями Печерського суду!
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08.01.2022 09:36 Відповісти
Я не могу сообразить кто сошол с ума, менты или журналисты.
"В крови обнаружен алкоголь, но водитель погиб не от алкоголя".
Неужели можно погибнуть от чего-то кроме алкоголя?

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08.01.2022 09:36 Відповісти
Так от короновируса же, что тут непонятного
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08.01.2022 10:39 Відповісти
От 3,65 промилле алкоголя в крови можно дегко кони двинуть, это крайняя степень отравления алкоголем.
Вот нам как бы и намекают, что водитель и так был почт мёртв на момент ДТП. Не врезался бы Коля - помер бы сам от алкоголя. Так что не особо Коля-то и виноват.
Правда, не совсем понятно, как погибший водитель машиной управлял в таком состоянии при движении в крупном городе.
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08.01.2022 14:23 Відповісти
а мальчик пади невинават нада судить родственикав пьянай жертвы и электрикав за столб
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08.01.2022 09:46 Відповісти
Все куплено!
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08.01.2022 09:48 Відповісти
Що ви тут обговорюете... картина вимальовуеться чітка... " Водій шероле їде в машині в стані спьяніння 3.6 ПРОМІЛЕ!!!!... .не порушуючи ПДР... раптом їому стае зле....(всетаки 3,6 проміле) і він помирае прямо за кермом...!!!!! А тут , так талося , їде Миколка Харьковський...він побачив ,що шевроле ненекероване...... і щоб уникнути зіткнення він хотів затормозити..... але чи то зпереляку,чи з відсутністтю досвіду... , чи в темряві переплутав педалі та натиснув на газ, тому і швидкість була 200км.год.... І таким чином він ,бідняга,скоїв наїзд на шеврле. І водія шевроле затилсо І пошкодило внутрішні органи вже мертвого... ( А ВИЗНАЧИТИ СМЕРТЬ ЛЮДИНИ З ТОЧНІСТТЮ ,МАЕТЬСЯ НА УВАЗІ РІЗНИЦЯ В 2-3 ХВИЛИНИ) ВІД РЕАЛЬНОЮ СМЕРТТЮ .ТА МОМЕНТОМ ЗІТКНЕННЯ НЕМОЖЛИВО). Так як любий живий організм не відразу клінінчо не помирае... ( наприклад курка з відрубанною головою ,ще майже хвилину може бігати по подвір,ю) ТАК ЩО МИКОЛКА ТУТ НЕ ВИНЕН!!!!. ЕДИННЕ ЗА ЩО ЙОГО МОЖНА ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.... Це за ненавмисне перевищення швидкості та зіткненням з ,,некерованим автомобілем шевроле" і то він же уникав зіткнення...!!!!!!!.. АНГЕЛ ВІН . ТА ЩЕ Й МАЛОЛІТНІЙ . ЯК ЖЕ МОЛИВО ЙОГО СУДИТИ І УЧОМУСЬ ЗВИНУВАЧУВАТИ.........???????? А ЦЕ ВСЬОГО ЛИШ ШТРАФ... " ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ САМЫЙ ГУМАННЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД В МИРЕ"
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08.01.2022 10:49 Відповісти
Мій адвокат зміг довести що при швидкості руху 200км/г. знаку обмеження швидкості у 60км/г. Просто Неможливо Помітити! І ми виграли суд! Так і тут,коли доведуть що водій загинув от передозування алкоголю,то порушення буде тільки за ДТП! А це вже зовсім інша статейка і зовсім інший термін.Цей "Харківський" вам ще багато горя наробить коли його оповідають😡
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08.01.2022 11:04 Відповісти
👉200км/г.=60км/г. Анекдот👈
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08.01.2022 11:10 Відповісти
ЯКЕ ДТП.... ШЕВРОЛЕ НЕКЕРОВАНЕ САМО ПІДКОТИЛОСЯ ПІД ІФІНІТІ... А МИКОЛКА ,ЯК ТІЛЬКИ МІГ, РОБИВ УСЕ ЩОБ УНИКНУТИ ЗІТКНЕННЯ ...ТОМУ І ВІН Е НЕ ВИНУВАТЦЕМ ...А ПОСТРАЖДАЛИМ... ТАКИМ ЧИНОМ СІМ.Я ШЕВРОЛЕ ЩЕ МАЕ КОМПЕНСУВАТИ ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ІНФІНІТІ...!!!!!!
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08.01.2022 11:13 Відповісти
ТАКИХ ПОТРІБНО ВІДПУСКАТИ ПРЯМУ ІЗ ЗАЛИ СУДУ , ЗА ВІДСУТНІСТТЮ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ТАЙ ЩЕ ВИБАЧЕННЯ ПОПРОСИТИ... НІЗАЩО ДИТИНУ УТРИМУВАЛИ ПІД ВАРТОЮ.....!!!!!!..
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08.01.2022 11:06 Відповісти
т.е. если б мальчонка не убил его... он бы сам умер за рулем проехав еще пару-тройку метров??
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08.01.2022 10:12 Відповісти
Странно, что он уже не был мертв на момент ДТП...
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08.01.2022 11:32 Відповісти
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08.01.2022 16:56 Відповісти
СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ 2021, 09:54
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-zatrimala-vodiya-shho-sprichiniv-smertelnu-avariyu-u-xarkovi/ Национальная полиция

Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".

Детали: В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.

По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле признаков алкогольного опьянения нет. Водитнль Инфинити проходить тест отказался.

По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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08.01.2022 10:14 Відповісти
У водителя был высокий сахар в крови. За 2 месяца сбродил. Сделали новый анализ. 3,65 промилли. Такова наша неподкупная экспертиза.
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08.01.2022 10:35 Відповісти
Погибший уже в морге водки напился. С коллегами бухал.
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08.01.2022 11:30 Відповісти
Дело 16-летнего Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на пр. Гагарина, будет рассматривать судья Татьяна Янцовская, которая ранее приговорила подростка к условному сроку по другому делу. Подготовительное заседание по делу назначено на 19 января в Червонозаводском суде, сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По словам представителя пострадавшей стороны Игоря Черняка, в июле 2021 года Татьяна Янцовская вынесла приговор Коле Харьковскому по делу о стрельбе. Она признала подростка виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и назначила ему два года лишения свободы, заменив это условным сроком на год. Напомним, водитель Infiniti в 2019 году https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.11.2019/v_harkovskom_supermarkete_podrostok_otkryl_strelbu/ открыл срельбу из пневматического оружия в супермаркете, в результате чего были ранены два человека.
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08.01.2022 10:30 Відповісти
Не у того они анализы брали)
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08.01.2022 10:31 Відповісти
а что его загипнотизировали инопланетяне и он не виноват еще эксперты не выявили??? странно...будем ждать...) порезали бы на меха всех этих экспертов с судьями когда нибудь...может и жить бы стали справедливее.
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08.01.2022 10:36 Відповісти
И всё правильно! Еще чуть-чуть и докажут что покойный во все виноват! А чего возмущаться? Покойного уже не поднимешь,а молодой ,подающий большие (скажем так) надежды, может стать нардепом или, бери выше, Главой Офиса Президента и стать украшением нашей страны! Правда ,для этого "надежд" подать надо будет много и не только в харьковский суд....
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08.01.2022 10:52 Відповісти
А у кОЛИ анализы взяли на наркоту? Или ждут пока молодой дикорастущий организм очистится?
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08.01.2022 10:53 Відповісти
Ну тут видно что спирта в кровь прибавили. Так хотели мажора спасти.
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08.01.2022 11:16 Відповісти
Машина во что превратилась после принятия алкоголя.
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08.01.2022 11:28 Відповісти
Експертное заключение можно получить и в другом институте СМЄ.
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08.01.2022 11:41 Відповісти
3,65 промиле❗️❗️❗️ С таким количеством алкоголя в крови разве можно оставаться вживых❓❓❓🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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08.01.2022 11:50 Відповісти
Так шо Миколу тепер нагородять? Спас від нетверезого водія людей?
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08.01.2022 12:23 Відповісти
А аналізі раптово місцями не переплутали?
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08.01.2022 12:24 Відповісти
А может хлопец просто хотел покарать пьяного за рулем?
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08.01.2022 12:48 Відповісти
Это еще неизвестно чем кончится . Такая доза у погибшего нереально завышеная...Да еще после 2 месяца, они только "выявили"? Невероятная стойкость водителя была , водить бухим ( 3,65) промиле.
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08.01.2022 16:31 Відповісти
 
 