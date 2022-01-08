Смертельна ДТП у Харкові: У крові загиблого виявили алкоголь, однак причиною смерті стали множинні травми
У Харкові експерти виявили в крові загиблого в ДТП із 16-річним водієм Infinitі алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння. В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи", - зазначив він.
За його словами, згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
Будь ласка, зачекайте...
Чи був Трухін за кермом досі не виявили, з якою швидкістю зайка рухалась досі не відомо, а тут через 2 місяці алкоголь виявили. Цікаво скільки це коштувала родичам дітятки?
3.65 - это смерть и есть
иностранная делегация на заводе.
Токарь у станка.
Поговорили обо всем, и задают последний вопрос:
-А вот Вы сможете работать, когда выпьете 100 грамм водки?
-Конечно!
-А двести?
-Да.
-А триста?
-Естественно.
-А если целую бутылку, один?...
-Ну вот видите, работаю!!!
від 0,3 до 0,5 ‰ - алкоголь має незначний вплив;
від 0,5 до 1,5 ‰ - легкий ступіньалкогольного отруєння;
від 1,5 до 2,5 ‰ - середній ступінь алкогольного отруєння;
від 2,5 до 3,0 ‰ - важкий ступіньалкогольного отруєння;
більше3,0 ‰ - критичний стан при алкогольному отруєнні.
"В крови обнаружен алкоголь, но водитель погиб не от алкоголя".
Неужели можно погибнуть от чего-то кроме алкоголя?
Вот нам как бы и намекают, что водитель и так был почт мёртв на момент ДТП. Не врезался бы Коля - помер бы сам от алкоголя. Так что не особо Коля-то и виноват.
Правда, не совсем понятно, как погибший водитель машиной управлял в таком состоянии при движении в крупном городе.
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-zatrimala-vodiya-shho-sprichiniv-smertelnu-avariyu-u-xarkovi/ Национальная полиция
Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".
Детали: В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.
По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле признаков алкогольного опьянения нет. Водитнль Инфинити проходить тест отказался.
По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
По словам представителя пострадавшей стороны Игоря Черняка, в июле 2021 года Татьяна Янцовская вынесла приговор Коле Харьковскому по делу о стрельбе. Она признала подростка виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и назначила ему два года лишения свободы, заменив это условным сроком на год. Напомним, водитель Infiniti в 2019 году https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.11.2019/v_harkovskom_supermarkete_podrostok_otkryl_strelbu/ открыл срельбу из пневматического оружия в супермаркете, в результате чего были ранены два человека.