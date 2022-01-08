Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано російськими найманцями, - Держприкордонслужба
Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.
Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік у порівнянні з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%. Так, від 1 січня через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3 939 осіб, а на контрольовану територію - 4 037 осіб.
Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" російські найманці розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 221 особа та 39 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини.
Водночас 193 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.
Будь ласка, зачекайте...
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах.
Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
Это россия может делать что хочет, а Украина ограничена в своих действиях и делает то, что ей невыгодно. Пенсии платит и тд..
Сразу два взрыва прозвучало в одной из ростовских многоэтажек.
Впятницу, 7 января, в российском Ростове выходец из Донецка подорвался на гранате и погиб.
Об этом пишет местное издание 161.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что происшествие произошло в лифте дома на Береговой, 19/2. Погибшим оказался 62-летний мужчина, взрывом ему оторвало кисть руки и повредило жизненно важные органы.
В квартиру, где он проживал, отправили ОМОН, который наткнулся там на самодельное взрывное устройство. Таким образом в доме прозвучал еще один взрыв, вследствие которого тяжелые ранения получил один из бойцов спецподразделения и еще два некритичные.
Отмечается, что жильцом оказался выходец из Донецка, который получил контузию во время войны в Афганистане в 80-х годах. В России он работал в сфере строительства. В сети сообщают, что погибшего звали Сергей Бормотов, он родился в Чугуеве и окончил школу №2 в Славянске. О том, воевал ли он на Донбассе после 2014 года пока не уточняется.
???
"гуманитарных дорожных дорог", блин...