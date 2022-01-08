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Держприкордонслужба (5686) Донбас (22348) найманці рф (2028) КПВВ (330)

Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано російськими найманцями, - Держприкордонслужба

Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано російськими найманцями, - Держприкордонслужба

Російсько-окупаційні війська продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік у порівнянні з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%. Так, від 1 січня через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3 939 осіб, а на контрольовану територію - 4 037 осіб.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" російські найманці розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 221 особа та 39 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини.

Водночас 193 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Читайте також: Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти із семи КПВВ на Донбасі, - МВС

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Топ коментарі
+8
А зачем они, эти гуманитарные коридоры нужны? Что бы бандерИвцы ИЗ ЛуГОНДОНии вывозили от "кормильцев" всей Украины, донбаситов, товары и продукты и за пенсиями к ним ездили?
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08.01.2022 10:45
+6
Ну і хрін на них. Меньше шаритись будуть...
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08.01.2022 10:34
+6
Нашли самую главную проблему в данный момент. Ща верещучка ещё слезу пустит о горькой судьбе лугандонцев.
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08.01.2022 10:46
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Ну і хрін на них. Меньше шаритись будуть...
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08.01.2022 10:34 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах.
Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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08.01.2022 11:23 Відповісти
И ныне и присно и вовеки веков. Амен!
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08.01.2022 11:35 Відповісти
Страны Балтии
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08.01.2022 11:58 Відповісти
А зачем террористам оказывают гуманитарную помощь ? И это делает в первую очередь Украина ! Если бы первую гуманитарную помощь Московии накрыли Точкой-У, то нико никогдаЮ вкючая Морсковию, туда бы посмощь уже не посылал.
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08.01.2022 10:35 Відповісти
Вы все опять забываете про Европу и ее вказивки.
Это россия может делать что хочет, а Украина ограничена в своих действиях и делает то, что ей невыгодно. Пенсии платит и тд..
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08.01.2022 11:40 Відповісти
Таких вказівок не було.
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08.01.2022 12:08 Відповісти
Було. Программа содествия ЕК и Украины в плане защиты прав человека на оккупированных областях. И куча ещё вдобавок.
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08.01.2022 12:14 Відповісти
і правильно, вони ж до війни готуються, а ми олів'є доїдаємо і на буковелях відосіки знімаємо
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08.01.2022 10:37 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ! Ну, ви зрозуміли.
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08.01.2022 10:43 Відповісти
А зачем они, эти гуманитарные коридоры нужны? Что бы бандерИвцы ИЗ ЛуГОНДОНии вывозили от "кормильцев" всей Украины, донбаситов, товары и продукты и за пенсиями к ним ездили?
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08.01.2022 10:45 Відповісти
Нашли самую главную проблему в данный момент. Ща верещучка ещё слезу пустит о горькой судьбе лугандонцев.
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08.01.2022 10:46 Відповісти
Верещучка пустить сльозу, а капне їй на рахунок, який, згідно з агрохімією, мабуть апшорний і є у кожного безхатька, отже є добре. Головне, щоб їй ще якась маячня з сечею в голову не прилетіла.
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08.01.2022 11:30 Відповісти
Та якось пох на луГандонів, чим більше виздихає, тим краще. Там залишилися одні тварюки
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08.01.2022 10:48 Відповісти
Москаль: Хотіли референдуму? Хай мочу п'ють, а не пиво!

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08.01.2022 10:51 Відповісти
Рашка перекрыла и наверняка скажет, шо то бендеры прокляти. Готовятся суки к вторжению. Хай там все хоть повыздыхают, жалеть не буду
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08.01.2022 10:57 Відповісти
///
Сразу два взрыва прозвучало в одной из ростовских многоэтажек.

Впятницу, 7 января, в российском Ростове выходец из Донецка подорвался на гранате и погиб.

Об этом пишет местное издание 161.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что происшествие произошло в лифте дома на Береговой, 19/2. Погибшим оказался 62-летний мужчина, взрывом ему оторвало кисть руки и повредило жизненно важные органы.
В квартиру, где он проживал, отправили ОМОН, который наткнулся там на самодельное взрывное устройство. Таким образом в доме прозвучал еще один взрыв, вследствие которого тяжелые ранения получил один из бойцов спецподразделения и еще два некритичные.
Отмечается, что жильцом оказался выходец из Донецка, который получил контузию во время войны в Афганистане в 80-х годах. В России он работал в сфере строительства. В сети сообщают, что погибшего звали Сергей Бормотов, он родился в Чугуеве и окончил школу №2 в Славянске. О том, воевал ли он на Донбассе после 2014 года пока не уточняется.

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08.01.2022 11:22 Відповісти
Профилактика утечки информации. Дремучий совок. Вы еще пеленгаторы включите, глядишь радистку Кэт поймаете
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08.01.2022 11:35 Відповісти
"...гуманитарных дорожных дорог..."

???
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08.01.2022 11:39 Відповісти
Казахов загнали в Комендантский час...стреляют без предупреждения Вагнеты Ихтамнеты Путлера...Когда быдло мавзолейное отменит коментданский час в ОРДЛО?
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08.01.2022 11:44 Відповісти
Крысы Путлера раздали РАБссиянские паспорта в ОРДЛО....,зачем Украине освобождать предателей? Вопрос совсем простой...
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08.01.2022 11:50 Відповісти
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08.01.2022 12:22 Відповісти
Цензор, вы там хоть иногда читайте, что пишете... Ну хоть заголовки.

"гуманитарных дорожных дорог", блин...
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08.01.2022 14:50 Відповісти
 
 