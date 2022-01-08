Закон про заборону сексизму та гендерної дискримінації у рекламі набув чинності
З 8 січня 2022 року набули чинності зміни до закону "Про рекламу" щодо визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі", посилення відповідальності за порушення законодавства про рекламу, посилення захисту прав споживачів реклами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відтепер дискримінаційна реклама визначається як реклама, яка містить або використовує затвердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового становища, місця проживання, мовних чи інших ознак щодо особи чи групи осіб.
У рекламі забороняється:
- вміщувати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб";
- вміщувати твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання".
Зазначається, що відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.
У разі порушення рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.
За неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо недостовірної інформації щодо вартості поширеної реклами та/або виготовлення реклами та/або вартості розповсюдження реклами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тис. грн).
Також зазначається, що у разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої/розповсюдженої з порушенням вимог закону, накладається штраф у розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тис. 200 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Так само тепер змінюють breastfeeding на chestfeeding.
Зараз все новіші задвиги з'являються.
Магазинчики з нейтрально гендерними (???) іграшками та книжечками для дітей відкриваються.
У Штатах з приходом "козачка" цілий рік бум. Програмка насичена.
Надати право совокуплятися в громадських місцях!
Будто в Украине и без этой левацкой погани мало вырождения.
-Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-******** требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
"Ежедневные прокладки для вагиногенитальных
граждан не гражданлюдей" Романтика...
Потреблядство в головах.
А яку альтернативу капіталізму та ринковій економіці ви пропонуєте?
(варіанти із плановою економікою та жорстким розподілом ресурсів не пропонувати, повернення до родоплемінного ладу/неоліту/феодалізму також небажані)
Тре' скоріше летіти колонізувати Марс і будувати Нью-Вест, із блекджеком (не афроджеком!) і гетерами (не трансгендерними!)
...
Хоча...
Нам і ця планета подобається!
Може, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0 нехай вони летять кудись нахій ?
Чекали, побудови заводу мікрочипів у Тайвані, щоб плейстейшн зібрати із задумок перших гейш.
1. у них нет пола, потому никто не абидицца
2. и сами они теперь не абидяцца
вот тут уже пример был
https://www.c-and-a.com/de/de/shop/sale-herren
На відміну від гарненької дівчинки ліворуч - там і расовий абьюз (занадто біла), і у бодіпозитивів пече в анусі (занадто струнка), і ще у когось там із професійно ображених
Згадався феєричний пердімонокль, коли толерасти хотіли зробити соціалку проти расизму, але натомість через власну тупість затіяли расизм. "Всередині усі нормальні"... ))))))))))
Таким зараз легше пробитися в звьозди і моделі.
"Краткость сестра мутанта", як то кажуть ))