Закон про заборону сексизму та гендерної дискримінації у рекламі набув чинності

З 8 січня 2022 року набули чинності зміни до закону "Про рекламу" щодо визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі", посилення відповідальності за порушення законодавства про рекламу, посилення захисту прав споживачів реклами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відтепер дискримінаційна реклама визначається як реклама, яка містить або використовує затвердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового становища, місця проживання, мовних чи інших ознак щодо особи чи групи осіб.

У рекламі забороняється:



- вміщувати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб";



- вміщувати твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання".

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Зазначається, що відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У разі порушення рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

За неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо недостовірної інформації щодо вартості поширеної реклами та/або виготовлення реклами та/або вартості розповсюдження реклами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тис. грн).

Також зазначається, що у разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої/розповсюдженої з порушенням вимог закону, накладається штраф у розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тис. 200 грн.

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