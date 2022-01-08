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Закон про заборону сексизму та гендерної дискримінації у рекламі набув чинності

Закон про заборону сексизму та гендерної дискримінації у рекламі набув чинності

З 8 січня 2022 року набули чинності зміни до закону "Про рекламу" щодо визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі", посилення відповідальності за порушення законодавства про рекламу, посилення захисту прав споживачів реклами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відтепер дискримінаційна реклама визначається як реклама, яка містить або використовує затвердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового становища, місця проживання, мовних чи інших ознак щодо особи чи групи осіб.

У рекламі забороняється:

- вміщувати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб";

- вміщувати твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання".

Також читайте: "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро": в Іспанії з'явилася незвичайна соціальна реклама. ФОТОрепортаж

Зазначається, що відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У разі порушення рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

За неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо недостовірної інформації щодо вартості поширеної реклами та/або виготовлення реклами та/або вартості розповсюдження реклами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тис. грн).

Також зазначається, що у разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої/розповсюдженої з порушенням вимог закону, накладається штраф у розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тис. 200 грн.

Також читайте: Петиція про напис "за гроші платників податків" на білбордах, де говориться про витрати бюджетних коштів, набрала 25 тисяч підписів

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Топ коментарі
+25

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08.01.2022 11:03
+22
Имитация бурной деятельности.
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08.01.2022 10:56
+18
це самий важливий закон на тепер !
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08.01.2022 10:56
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Вони ненавидять красу і естетику, як і старі комуністи.
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09.01.2022 10:08 Відповісти
Задолбали фемки: чем страшнее баба, тем больше она борется за равноправие с мужчинами, при этом выходить на пенсию одновременно с мужчинами не хочет и работать на шахтах или армии не стремится...
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08.01.2022 11:52 Відповісти
Другими словами можно запретить теперь любую рекламу т к реклама любого продукта предполагает шо обладание оным даёт преимущество обладателю перед неимеющим данный продукт. В этом и есть суть рекламы. Сплошная дискриминация . Т е женские прокладки теперь должны стать и мужскими и вместе с тёлками их должны рекламировать мужики, пенсы, дети,животные, инопланетяне, растения и т д ........)
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08.01.2022 11:54 Відповісти
Так був же ж скандал (там Джоан Роулінг відреагувала) про people who menstruate.

Так само тепер змінюють breastfeeding на chestfeeding.

Зараз все новіші задвиги з'являються.

Магазинчики з нейтрально гендерними (???) іграшками та книжечками для дітей відкриваються.

У Штатах з приходом "козачка" цілий рік бум. Програмка насичена.
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09.01.2022 03:07 Відповісти
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, но то была не она, а кусок трансегдера ла-ла-ла (с) Максим Леонидов
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09.01.2022 08:26 Відповісти
А гумор як такий коли вже заборонять? Кожен жарт так чи інакше когось може образити.
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08.01.2022 13:32 Відповісти
На Заході вже практично заборонили. Спробуй пожартувати - одразу із рожевого диму вискочать SJW-сніжинки із вереском про абьюз і харасмент.
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08.01.2022 13:47 Відповісти
Відкрити борделі для жінок!!!
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08.01.2022 13:46 Відповісти
Для жінок чи для чоловіків ?
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09.01.2022 08:33 Відповісти
Узакоенити оргії!
Надати право совокуплятися в громадських місцях!
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08.01.2022 13:48 Відповісти
Радость-то какая. Скоро и элгэбетня опять на демонстрацию вылезет. Очень важные события в жизни страны.
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08.01.2022 14:27 Відповісти
косметика "Гарнь'є", бо ти того вартий!
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08.01.2022 14:28 Відповісти
Тампакс: вставив і забув
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08.01.2022 15:18 Відповісти
Ну здорово, за членкынямы скоро подтянутся трансгендеры и целование ног неграм.

Будто в Украине и без этой левацкой погани мало вырождения.
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08.01.2022 14:30 Відповісти
Очешеительное решение трех взрослых мужчин в Букавеле... Теперь Украина включается в бесконечную войну полов вместо окончания реальной войны, на которой воюют и гибнут оба пола?
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08.01.2022 14:34 Відповісти
Важливіше заборонити рекламу ліків та алкоголю
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08.01.2022 14:49 Відповісти
Навеяло...

-Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-******** требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.

"Ежедневные прокладки для вагиногенитальных граждан не граждан людей" Романтика...
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08.01.2022 15:02 Відповісти
Эволюционировало человечество, эволюционировало и выэлюционировало до капитализма, феминизма и матриорхата. В чистом виде" капитализм - штука, в смысле - зараза - абсолютно омерзительная, которая, скорее всего, человечество и погубит, причем скоро, как уже погубила почти всю природу на планете. Зловредность капиталистической идеологии вот в чем - она все надличностные ценности заменяет на личный интерес - зарабатывание бабла. При этом поощряются любые, самые паскудные и мерзкие методы - сегодня возьми от жизни все что можно, а что будет завтра - насрать! Насаждать среди населения, в первую очередь среди женщин идеологию потреблядства, чтобы - каждый индивидуум за минимально возможное время зарабатывал и тратил максимально возможное количество денег
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08.01.2022 15:47 Відповісти
Японцы планируют своё развитие на 300 лет вперёд, их автомобили, электроника, культура гастрономия завоевали весь мир, при этом у них капитализм, и чистая экология, и высокая продолжительность жизни, есть гейши, есть самураи - причём тут "потреблядство "?
Потреблядство в головах.
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08.01.2022 16:14 Відповісти
Трать максимально возможное количество денег. Даже если можно обойтись. Зарабатывай и трать. Не нужно столько человеку, сколько он выжимает. Социальные ограничители в области межполовых взаимоотношений - в основном наплевательское, нравственность пала, институты семьи развалены. Все в погоне за потреблядством. В японии-еще хуже, хотя с виду всё блестит-сверкает, но социум деградирует
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08.01.2022 17:36 Відповісти
*піднімаю руку* Можна запитання?
А яку альтернативу капіталізму та ринковій економіці ви пропонуєте?

(варіанти із плановою економікою та жорстким розподілом ресурсів не пропонувати, повернення до родоплемінного ладу/неоліту/феодалізму також небажані)
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08.01.2022 17:50 Відповісти
Другой альтернативы НЕТ.. С капстранами будет тоже, что и с богатой Римской Империей. Заселение и оплодотворение женщин мигрантами с катастрофическим уменьшением размера страны. История движется по спирали. Либо настанет дефицит энергоресурсов- и начнутся масштабные войны за ресурсы, что приведёт к уменьшению численности населения земли и переход в первобытный строй.
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08.01.2022 18:31 Відповісти
Усе сумно :с

Тре' скоріше летіти колонізувати Марс і будувати Нью-Вест, із блекджеком (не афроджеком!) і гетерами (не трансгендерними!)
...
Хоча...
Нам і ця планета подобається!
Може, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0 нехай вони летять кудись нахій ?
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08.01.2022 18:47 Відповісти
та ні, мінімум на 500-от років...
Чекали, побудови заводу мікрочипів у Тайвані, щоб плейстейшн зібрати із задумок перших гейш.
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08.01.2022 17:56 Відповісти
І про майбутнє їм потойбічні парфуми розповіли, інфа 100% 👻

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08.01.2022 18:29 Відповісти
от я совсем не поняв - тепер замість гарних дівок, ми на рекламі будемо бачити що?
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08.01.2022 16:28 Відповісти
педиков.

1. у них нет пола, потому никто не абидицца
2. и сами они теперь не абидяцца

вот тут уже пример был
https://www.c-and-a.com/de/de/shop/sale-herren
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08.01.2022 17:07 Відповісти
Щось таке (обережно, очі!)

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08.01.2022 17:14 Відповісти
тааак кляйн... гарнюня 👍
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08.01.2022 17:22 Відповісти
Причому ОТЕ, що праворуч - трансгендер. Зате нікого не ображає.
На відміну від гарненької дівчинки ліворуч - там і расовий абьюз (занадто біла), і у бодіпозитивів пече в анусі (занадто струнка), і ще у когось там із професійно ображених
Згадався феєричний пердімонокль, коли толерасти хотіли зробити соціалку проти расизму, але натомість через власну тупість затіяли расизм. "Всередині усі нормальні"... ))))))))))

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08.01.2022 17:39 Відповісти
прошу прощєньє напірьод але це *******, сильна, смілива і незалежна женщіна
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08.01.2022 18:02 Відповісти
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08.01.2022 18:16 Відповісти
Если усомнитесь в её силе и независимости - она вас СЪЕСТ!!!
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08.01.2022 20:09 Відповісти
Так боді ж позітів тепер скрізь.

Таким зараз легше пробитися в звьозди і моделі.
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09.01.2022 02:54 Відповісти
Лаконічно і в десятку
"Краткость сестра мутанта", як то кажуть ))
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08.01.2022 17:17 Відповісти
А може, краще закон 4142 обговорити. Про примусову вакцинацію дітей, вилучення нерухомості, автотранспорту
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09.01.2022 10:48 Відповісти
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