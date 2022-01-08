Вимоги Росії не можуть бути відправною точкою для переговорів з НАТО, - глав МЗС Чехії Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на необхідності деескалації з російської сторони як умови переговорів і відхилив пропозиції щодо гарантій безпеки, представлені Москвою, як неприйнятні.
Про це він заявив на міністерській зустрічі НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Міністр Ліпавський та його колеги з НАТО погодилися з необхідністю підтримки безпеки та суверенітету України та підготовки до подальшої ескалації або можливого військового конфлікту. Міністри були єдині в необхідності стримувати Росію від можливої агресії. На думку Чехії, сформульовані Росією вимоги не можуть бути відправною точкою для переговорів", - йдеться у заяві чеського МЗС.
Ліпавський заявив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє, і нагадав, що сфери впливу, які обмежують суверенітет держави, також були відкинуті Основоположним актом Росія-НАТО, який сама Росія підписала на найвищому рівні у 1997 році.
Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня. 12 січня очікується зустріч між представниками НАТО й РФ, 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.
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якщо так, то не соромся, озвуч це, а почитаєм і запамятаємо тебе такого
Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби, точнее он даже был прикрытием этого лобби. И все преступления против других народов он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его бы уже давно скинули с трона в Кремле. Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах. Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские
Вся история русского государства - это история развития на грабежах, насилии, геноциде в отношении других народов. Так развивалось с ранних веков Московское царство, протягивая свои щупальцы на север, запад, юг, восток, а для русских - насилие, грабежи, геноцид в отношении других народов - это обычное явление, приносящее выгоду.
НАТО має дати Дозвіл на ці дії
Та срать параша хотела на то что вчера говорила, не то что позавчера подписывала. Через сколько десятилетий это к ним дойдет?