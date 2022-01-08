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Передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму, - Порошенко

Передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму, - Порошенко

Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних "червоних ліній" і готовий до швидких військових заходів

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу", – написав Порошенко у Facebook.

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Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.

"Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних "червоних ліній" і готовий до швидких військових заходів", – резюмує п’ятий Президент.

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Топ коментарі
+35
цікаво, як з мобілізацією подлякових та ольгінських ботів у вихідний день?
Щас оцінимо ...
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08.01.2022 11:46
+30
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08.01.2022 12:13
+26
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08.01.2022 11:46
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Укролигархи и расеяне(дже с укргражданстом) даже из розеток ,8 лет ведут информвойну против Украины и Порошенко!
Они уже в открытую рассказывают,как они выбрали ЗА украинцев.
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08.01.2022 13:05 Відповісти
Пусть рыгов Лугодонбасса забирают себе

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08.01.2022 13:34 Відповісти
Это тех,перед которыми Зеля танцевал на лабутенах в 14 году на корпоративах, и радовался сбитым украинским танкам? А я думаю чего Зе трижды уклонялся защищать Украину, теперь понятно- просто занят был очень.
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08.01.2022 13:52 Відповісти
Ты тут новенький, кацапчик? Тебе в методичке не сказали что термин "Лолита" уже почти два года как не применяется в отношении Пороха. Сходи к своему ольгинскому куратору и попроси свежих методичек.
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08.01.2022 13:59 Відповісти
"А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Кроме НовоГоднего гульдебаса в тесном семейном кругу выводка лАндоских патриотов, Пётру Лексеичу не лишнее, про всяк случай, у всемирно известных лондонских портных заказать себе стильненький гарнитурчик строгого английского кроя из шотландки в черно-белую полоску поперёк в комплекте: клифт, шкары, ушанка.
А то мало ли ...
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08.01.2022 13:44 Відповісти
Брехня подоляцкая.
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08.01.2022 13:52 Відповісти
І головне ніякої фантазії - суцільна примітивщина, як колись на "інтері" потім біля януковоща, це їх методи - вкрасти, і кричати - "лови злодія", одним словом путінщина.
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08.01.2022 14:06 Відповісти
На прочти,и сравни с тем что сейчас твориться в Украине, вот где путинщина во всей красе.
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08.01.2022 14:10 Відповісти
9 дней до блистательного возвращения гетьмана из командировки! Ждём, надеемся и верим.))
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08.01.2022 13:55 Відповісти
На нары сразу после праздничных марбель-лондонских каникул?!
Да вы просто нелюдь

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08.01.2022 13:59 Відповісти
Три раза тьху, что б не зглазить.)) Держу кулачки за гетьмана.
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08.01.2022 14:03 Відповісти
Нагадати, як особиста охорона Пороженко поклала на підлогу ДВІЧИ Президента Саакашвілі?
Я не за СаакаШВІЛІ, але у народі кажуть, що у любої палки завжди є дві кінцівки.
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08.01.2022 14:17 Відповісти
От курва, скажи за кого ти ? Падаль... подоляком від тебе смердить.
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08.01.2022 14:54 Відповісти
главное - не постоянно в кулачке! И смазка, смазка вовремя!
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08.01.2022 14:19 Відповісти
Ти не загубився, рускій?
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08.01.2022 14:15 Відповісти
Пьотр, возвращайся! Мы ждем тебя!
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08.01.2022 14:17 Відповісти
Зачем вы ему? У него и подельников - Лондон и удавшаяся без вас жизнь, на 3 колена вперёд

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08.01.2022 14:19 Відповісти
К слову о политических преследованиях Порошенко:
Когда 25 лет используешь политику для преследования собственных шкурных интересов, политика рано или поздно начинает преследовать собственную шкуру.))
Это моя цитата! Как вам? Пользуйтесь, но ставьте (с) пожалуйста.))
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08.01.2022 15:02 Відповісти
Процитировал бы лучше героя Мкртчана: "А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"
Политики вообще не самый дальновидный народ, но в каждом случае надо учитывать, сколько политик оставил себе, и сколько сделал для страны.
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08.01.2022 15:26 Відповісти
Порошенко политик лишь по форме, а по сути он гешефтмахер. Делец, с золотыми зубами, которому в конце 90-х стало скучно просто коллекционировать единицы и нули на банковском счете. Он ни в коей мере не перестал их коллекционировать, но параллельно обзавёлся увлекательным и весьма полезным хобби. Политика для него: а)способ реализации властных амбиций и удовлетворения азарта комбинатора-интригана; б)способ сохранения и приумножения богатств.
А ты говоришь Мкртчан.
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08.01.2022 15:50 Відповісти
Він і є справжній президент. Двічі нелох таким не вважається.
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08.01.2022 15:28 Відповісти
Має право мати свою думку на цей рахунок, якою б вона не була.
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08.01.2022 15:30 Відповісти
І без 'царя' казлянського розберемося!
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму.
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08.01.2022 15:55 Відповісти
уже сколько раз Петр Алексеевич разочаровывал своих врагов, и просто ЗЕбилов, что даст им хоть какой то повод для радости, так вот, скорее вы своей злобой и завистью захлебнетесь, чем это случится.
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08.01.2022 16:16 Відповісти
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