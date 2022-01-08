Передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму, - Порошенко
Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних "червоних ліній" і готовий до швидких військових заходів
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу", – написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
"Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних "червоних ліній" і готовий до швидких військових заходів", – резюмує п’ятий Президент.
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Они уже в открытую рассказывают,как они выбрали ЗА украинцев.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Кроме НовоГоднего гульдебаса в тесном семейном кругу выводка лАндоских патриотов, Пётру Лексеичу не лишнее, про всяк случай, у всемирно известных лондонских портных заказать себе стильненький гарнитурчик строгого английского кроя из шотландки в черно-белую полоску поперёк в комплекте: клифт, шкары, ушанка.
А то мало ли ...
Да вы просто нелюдь
Я не за СаакаШВІЛІ, але у народі кажуть, що у любої палки завжди є дві кінцівки.
Когда 25 лет используешь политику для преследования собственных шкурных интересов, политика рано или поздно начинает преследовать собственную шкуру.))
Это моя цитата! Как вам? Пользуйтесь, но ставьте (с) пожалуйста.))
Политики вообще не самый дальновидный народ, но в каждом случае надо учитывать, сколько политик оставил себе, и сколько сделал для страны.
А ты говоришь Мкртчан.
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму.