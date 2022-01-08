Передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму, - Порошенко

Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних "червоних ліній" і готовий до швидких військових заходів

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу", – написав Порошенко у Facebook.

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Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.

"Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних "червоних ліній" і готовий до швидких військових заходів", – резюмує п’ятий Президент.