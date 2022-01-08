Наступного тижня радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату приїдуть до Києва, - Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вдало поєднує відпочинок і роботу - відпочиваючи в Карпатах він проводить перемовини з радниками лідерів країн "нормандської четвірки".
Про це він розповів в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Яка ж в нас гарна країна і які неймовірні Карпати! В карпатських горах енергія йде вгору) І ця енергія допомагає в щоденній роботі. Але треба завжди тримати баланс:) Що я і зробив цими днями – вдалося успішно поєднати роботу з коротким відпочинком", - заявив глава Офісу Президента.
"За останні два дні провів дзвінок з Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Емманюелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Після чого поговорив з Помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше;)" - деталізував Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
ПРЕДСТАВЛЯЮ, что в пьяном угаре он наработает 😀😀😀
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1479740173806182400 1 ч
Цікаво а ОЗГ у складі Коломойського, Портнова, Зеленського, Єрмака, Демченко та Татарова - вже підготували лист із запрошенням російських військ в Україну для "захисту від НАТО"
Khatsanovsky
@khatsanovsky
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https://twitter.com/khatsanovsky/status/1479726968375586818 2 ч
руйнація харчової промисловості
а ты только прочитал с похмела в фисбучеке?
А что тас с туалетной бумагой в ОП? Кто выполняет обязанности главы ОП?
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Намекаю Бутусову, что бы сделать журналистское расследование, почему в рабочие дни 2,3,4,5,6,8 января Ермак и Зеленский отдыхают, в то время как все работают и за чей счет банкет?
Неисповедимы пути Господни: начальник секретуток АП, должность которого - поливать фиалки на подоконноках и заправлять принтеры бумагой, проводит совещания с лидерами европейского прогрессивного человечества.
Стесняюсь спросить этих самых лидеров: а с уборщицами в ОП (или АП) деругих стран вы тоже совещания проводите?
Тогда и с дворниками не забудьте посовещаться в следующий раз.
@tarakan9888
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https://twitter.com/tarakan9888/status/1479716301153177603 5 ч
Наобирали?