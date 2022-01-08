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перемовини (2718) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352)

Наступного тижня радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату приїдуть до Києва, - Єрмак

Наступного тижня радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату приїдуть до Києва, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вдало поєднує відпочинок і роботу - відпочиваючи в Карпатах він проводить перемовини з радниками лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це він розповів в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Яка ж в нас гарна країна і які неймовірні Карпати! В карпатських горах енергія йде вгору) І ця енергія допомагає в щоденній роботі. Але треба завжди тримати баланс:) Що я і зробив цими днями – вдалося успішно поєднати роботу з коротким відпочинком", - заявив глава Офісу Президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ

"За останні два дні провів дзвінок з Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Емманюелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Після чого поговорив з Помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше;)" - деталізував Єрмак.

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Топ коментарі
+26
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08.01.2022 12:10
+21
А без Ермака никак нельзя анонсы давать?
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08.01.2022 12:08
+13
Да и что вообще колоборант может разработать для Украины? Он спит и видит когда придут его россейские коллеги.
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08.01.2022 12:10
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А без Ермака никак нельзя анонсы давать?
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08.01.2022 12:08 Відповісти
Зачем єта гнусавая прокладка? Ща генерал фсб расчехлит шо делать.
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08.01.2022 12:12 Відповісти
і нафіга нам МЗС??
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08.01.2022 12:39 Відповісти
Всіх у США і ЄС воротить від нього а воно, б****, лізе !
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08.01.2022 12:41 Відповісти
А *Керманича* послухати можно,чи після дози,тільки горілку наливати може?
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08.01.2022 14:09 Відповісти
И Козак? Ну или кто там у них сейчас тоже будет?
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08.01.2022 12:09 Відповісти
глава офиса занимается международной политикой..не мид..не президент
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08.01.2022 12:09 Відповісти
Да и что вообще колоборант может разработать для Украины? Он спит и видит когда придут его россейские коллеги.
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08.01.2022 12:10 Відповісти
Хтось може зупинити цю маячню від косоротого фсб-ешного дєрьмака - манкурта?! Воно ж знущається з Українців!
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08.01.2022 15:01 Відповісти
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08.01.2022 12:10 Відповісти
А ВОТ ЕРМАК считает , чо он вдало поеднуе відпочинок в Карпатах і роботу .
ПРЕДСТАВЛЯЮ, что в пьяном угаре он наработает 😀😀😀
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08.01.2022 12:47 Відповісти
А може воно трезве було? 🌿
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08.01.2022 14:08 Відповісти
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08.01.2022 14:12 Відповісти
Шмаркля на фото шнирев в Дерь Мака працює? То в Бені,то в Янека в сауні.Слуга всіх,хто заплатить.
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08.01.2022 14:11 Відповісти
А навіщо ? Щоб побили ?
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08.01.2022 12:11 Відповісти
Вот это достижение! Прорыв просто. Целые советники приедут.
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08.01.2022 12:16 Відповісти
Отдохнул, и поговорил, ни о чем.
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08.01.2022 12:18 Відповісти
ЗЕвласть - мастера имитации ! Имитируют работу , имитируют достижения , имитируют выполнение обещаний , имитируют борьбу с врагом ! А Зеленский имитирует президента!
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08.01.2022 12:24 Відповісти
А чого Арахумію не допускають до радників, несправедливо, і інших зе імітаторів, хто цих імпотентів найняв на роботу, невже нарід?
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08.01.2022 12:48 Відповісти
не допускають з свиним рилом,годівниця замала стала.
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08.01.2022 14:14 Відповісти
В именно етом случае лучше пускай имитирут переговоры с врагом и имитиру *минский договорняк* чем перейти кк реальным действиям и подписать капитуляцию.
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08.01.2022 12:50 Відповісти
Плохо что имитируют укрепление обороноспособности Украины!
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08.01.2022 12:56 Відповісти
Ви неправі,горілку вони,як воду дують,кокс взаправду нюхають
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08.01.2022 14:12 Відповісти
Приїдуть умови капітуляції оголосити, які з кацапами узгодили?
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08.01.2022 12:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Зе-Покращення!
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08.01.2022 12:47 Відповісти
Лідери нормандського формату зустрічаються без України а в Україну радників, от така довіра до Зе гопоти
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08.01.2022 12:48 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1479740173806182400 1 ч



Цікаво а ОЗГ у складі Коломойського, Портнова, Зеленського, Єрмака, Демченко та Татарова - вже підготували лист із запрошенням російських військ в Україну для "захисту від НАТО"

Khatsanovsky


@khatsanovsky

·
https://twitter.com/khatsanovsky/status/1479726968375586818 2 ч



руйнація харчової промисловості


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08.01.2022 12:48 Відповісти
А яке взагалі відношення має дєрьмак до зовнішньої політики держави?
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08.01.2022 13:34 Відповісти
Зачетная харя у ****** - прямо отражение хорошей и сытной житухи.
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08.01.2022 13:37 Відповісти
та такая же точно у машки из кацапского мида .только с бусами
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08.01.2022 14:13 Відповісти
Ермак ворог України геть в рашу
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08.01.2022 14:04 Відповісти
та мы про то давно знаем...
а ты только прочитал с похмела в фисбучеке?
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08.01.2022 14:12 Відповісти
На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак Источник: =============
А что тас с туалетной бумагой в ОП? Кто выполняет обязанности главы ОП?
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08.01.2022 14:13 Відповісти
Нормандский формат на фоне входа русни в Казахстан становится лицемерным, и то что это все еще нам озвучивает ****-крот-ермак , то становится еще и противный до рыгачки !!!!
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08.01.2022 14:16 Відповісти
"Какая же у нас красивая страна и какие невероятные Карпаты! В карпатских горах энергия идет вверх) И эта энергия помогает в ежедневной работе. Но надо всегда держать баланс Что я и сделал в эти дни - удалось успешно соединить работу с коротким отдыхом", - заявил глава Офиса Президента. Источник:
================
Намекаю Бутусову, что бы сделать журналистское расследование, почему в рабочие дни 2,3,4,5,6,8 января Ермак и Зеленский отдыхают, в то время как все работают и за чей счет банкет?
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08.01.2022 14:19 Відповісти
За рахунок недоколиханого зубожілого баальшинстваа.
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08.01.2022 17:16 Відповісти
херасе они там бухают и курят... Всех мировых лидеров в Буковель вызывают уже.
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08.01.2022 14:20 Відповісти
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08.01.2022 14:24 Відповісти
Подонок уже и не стесняется. Он,типа работает. А вы что хотите то и думайте.
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08.01.2022 14:30 Відповісти
"Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что удачно совмещает отдых и работу - отдыхая в Карпатах, он проводит переговоры с советниками лидеров стран "нормандской четверки". " Источник:

Неисповедимы пути Господни: начальник секретуток АП, должность которого - поливать фиалки на подоконноках и заправлять принтеры бумагой, проводит совещания с лидерами европейского прогрессивного человечества.
Стесняюсь спросить этих самых лидеров: а с уборщицами в ОП (или АП) деругих стран вы тоже совещания проводите?
Тогда и с дворниками не забудьте посовещаться в следующий раз.
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08.01.2022 15:17 Відповісти
Alex Green


@tarakan9888

·
https://twitter.com/tarakan9888/status/1479716301153177603 5 ч



Наобирали?

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08.01.2022 15:18 Відповісти
 
 