Наступного тижня радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату приїдуть до Києва, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вдало поєднує відпочинок і роботу - відпочиваючи в Карпатах він проводить перемовини з радниками лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це він розповів в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Яка ж в нас гарна країна і які неймовірні Карпати! В карпатських горах енергія йде вгору) І ця енергія допомагає в щоденній роботі. Але треба завжди тримати баланс:) Що я і зробив цими днями – вдалося успішно поєднати роботу з коротким відпочинком", - заявив глава Офісу Президента.

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"За останні два дні провів дзвінок з Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та Дипломатичним радником Президента Франції Емманюелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Після чого поговорив з Помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва. В нас тепліше;)" - деталізував Єрмак.