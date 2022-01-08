Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський просить Сенат США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436 про введення санкцій проти "Північного потоку-2".
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 саша паламарчук
показати весь коментар08.01.2022 12:21
+20 Vovcheg Zak
показати весь коментар08.01.2022 12:16
+18 три - пятнадцать
показати весь коментар08.01.2022 12:19
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Будь ласка, зачекайте...
А Ленку на хор запустили ?
Задним числом.
Ахметов там в рейтинге миллиардеров за год на сколько,
на 100 позиций поднялся?
Прям взашей гонит.
Это выглядит как шантаж мира судьбой Украины.
Дела против Порошенко имеют полностью окраску выборочного правосудия, которые свойствены автократиям. Или их разновидности как совок.
Это безусловно шаги назад в развитии страны и мощнейшая стимуляция агрессора.
Меня лично не удивляет Зе. Он многократно доказал, что есть совок.
А совку по определению невозможно, что то доказать. У совков на критику срабатывает защитная программа в виде агрессии и классика объянения критики "завидують".
Это типичное поведение совка, который будет лгать, лицемерить и подтасовывать результаты ради достижения "цели".
Меня удивляет украинская оппозиция, которая имея гораздо большую, чем совковую, электоральную базу в Украине не может сформулиповать простейшие выводы.
Например, на сколько ещё надо поднять налоги и тарифы в стране, чтобы украинцы смогли оплатить очередной отпуск или покатушки на вертолётах для Зе?
Почему бы не вести публичный счётчик сколько президент отдыхал, а сколько работал?
Почему бы не вести публичный счётчик как улучшилось при повышении цен на всё и багосостояние каждого украинца и особенно пенсионеров?
Почему никто не кричит, что без судебной реформы в страну никогда не зайдут инвестиции и соответственно никогда благосостояние украинцев не улучшится?
Почему никто не говорит, что пока свиньи контролируют корыто - его невозможно будет наполнить по определению?
Почему никто не говорит, что дороги и диджитализация это хорошо, но это затраты, а не доходы украинцев?
Затраты на дороги, на дии, на покатушки, на отдыхи мы видим. А где доходы? Или еще наберут кредитов и снова повесят их на народ? Ну как обычно это было до сих пор в стране дураков.
Есть гражданские организации с цивилизованными взглядами, но партий с аналогичным мировозрением пока не видно.
Есть запрос гражданского общества, но нет его удовлетворения. Зе уловил запрос, но исключительно для прорыва во власть. Декларируемое им на словах на 180 градусов отличается от его же дел.
Проблемв в том, что совкам что то доказать невозможно.
Нужны полноценные носители цивилизованного мира.
Нужны партии с цивилизованным мировозрением.
Безусловно это произойдёт. Есть космический запрос общества и он будет удовлетворен по мере смены элит.
Если не по умному варианту сознательно, то высшие силы побеспокоились о естественной смене поколений
от ж ж ви падли зелені-виборці... - завели сітуацію в пад.
Може потрібно в Раді проголосувати звернення, а потім вже відкривати свого кловунського рота?
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7007875052586064?__cft__[0]=AZW3hO0Pi71RM_9q4aO4DmVTkrFZ-gvU09yh6f0r7KskgqAw_gJnwMeoWVLRyLJty_yPjH5tmcUW6eQfBl7_10UkLGxoQWsSTAG97qoSBscSt0aRPz2T9CPuXy_ecqyKX0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·
Российские войска сосредотачиваются на границах;
На фронте обстрелы;
США и НАТО ежедневно проводят консультации по вопросам безопасности Украины, 10-13 января серия переговоров с Россией;
Россия в Казахстане проводит оккупацию соседней страны, что неизбежно затем ударит и по Украине;
А в Украине даже не собирают СНБО, не тратя время на анализ обстановки;
Верховный Главнокомандующий Украины уже 9 дней отдыхает, и катается на лыжах, пишет видео о том, как ему хорошо и весело. Хотя он уже отдыхал в ноябре;
Верховный Главнокомандующий не находится с войсками в угрожающий период, не встречается с военнослужащими, не проводит совещания по решению проблем обороны. Он радуется жизни на курорте;
При этом Верховный Главнокомандующий провалил поставки боеприпасов, в армию не поставляются снаряды и мины основных калибров. Это обернется большой кровью в случае обострения обстановки;
Провалены поставки топлива в армию - это открытые данные Прозорро. Верховный Главнокомандующий не занимается пополнением запасов топлива, который должен быть создан на случай активных боевых действий;
С Верховным Главнокомандующим в Буковеле всего два ближайших советника - глава офиса Ермак и начальник комитета по разведке Демченко, российский агент, работавший на Януковича, проваливший все операции украинской разведки;
В Киеве Верховный Главнокомандующий оставил следить за порядком своего замглавы офиса, который известен участием в разгоне Майдана и работой на Януковича;
Верховный Главнокомандующий случайно пересекается в Буковеле с одним олигархом, который привел его к власти, который находится под санкциями США, но продолжает при этом финансировать бизнес президента и оказывать ему информационную поддержку.
Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Путин намерен уничтожить?
Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли?
війна
Янелох-
Карпати,
Редісон,
водка,
кокс...
Да ему насрать, на все. Дорвалось, чмо, к власти к держденьгам и отдыхает, урод, за счёт украинцев.