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Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський

Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти

Президент Володимир Зеленський просить Сенат США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436 про введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сенат США може проголосувати за нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти Північного потоку-2, - Зеленський 01

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Топ коментарі
+21
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08.01.2022 12:21
+20
Жалюгідний прийшов до тями
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08.01.2022 12:16
+18
зелене чмо відбуковелилося - знову скиглити почяло...
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08.01.2022 12:19
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Жалюгідний прийшов до тями
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08.01.2022 12:16 Відповісти
В Буковеле снег не выпал - марионетка каломойши решила в президента поиграть.
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08.01.2022 12:22 Відповісти
ГовноЗадрот Бубочка з ублюдом дЕрмаком перешел на более легкую наркоту
А Ленку на хор запустили ?
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08.01.2022 12:26 Відповісти
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08.01.2022 12:41 Відповісти
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08.01.2022 12:42 Відповісти
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08.01.2022 13:38 Відповісти
А Ленку на хор запустили ?
Задним числом.
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08.01.2022 13:28 Відповісти
Та не чіпайте ви Ленку, вона там скумбрію жаріт.
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08.01.2022 14:01 Відповісти
просто игра на рейтинг. причем не его игра. играют руки у куклы в ж№пе
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08.01.2022 12:42 Відповісти
Достраивай быстрыми темпами дополнительные енергоблоки. И гони Ахметова и КО в шею а стратегические енергетические предприятия национализируй. Вот енергетическая безопасность.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Уже гонит.
Ахметов там в рейтинге миллиардеров за год на сколько,
на 100 позиций поднялся?
Прям взашей гонит.
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08.01.2022 12:23 Відповісти
Ты можешь хоть наполеона вспоминать. Мы говорим про то что сейчас есть.
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08.01.2022 12:31 Відповісти
Он уже 2,5 года гонит олигархов и ко. Забрасывает их деньгами, думает что им не куда будет их складывать и они из Украины от такого сбегут.
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08.01.2022 12:29 Відповісти
Национализируй? Поміняй конституцію. Комуняки вже накерувались.
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08.01.2022 12:33 Відповісти
пипец, новый вид - шариков-зеблан.
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08.01.2022 12:35 Відповісти
Что значит быстрыми ? Фины строили свою новую АЭС с 2005 по 2021 год, 16 лет !!!. США пытались построить у себя атомную станцию, но компания разорилась и не смогла достроить.
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08.01.2022 13:55 Відповісти
Да они не против, только говорят вы сначала уголь и электричество у них не купляйте.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Но байден против, отказывается путлеру ущерб причинять.
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08.01.2022 12:20 Відповісти
У нас не Байден президент. А Зеля в рашке деньги зарабатывает, и у карателей-белорусов электричество покупает. Олигархи при зеле разбогатели в разы а гос предприятия по уши в убытках.
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08.01.2022 12:26 Відповісти
Верно, не байден, а ещё хуже.
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08.01.2022 12:30 Відповісти
Существо раскумарилось и ну чушь нести, рассказывать кто что должен делать. Когда уже украинцы спросят с существа? Или нам уже всё равно на себя?
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08.01.2022 12:19 Відповісти
Украинцы сваты смотрят - им некогда
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08.01.2022 12:26 Відповісти
Так этож и задумка такая. Зе! отдыхает и мажорные видосы пилит и убаюканный нарид вместе с ним расслабляется. А в это время страну грабят и агрессор копит силы. А потом сядут у разбитого корыта. Оно и так уже разбитое, только этого никто никогда не видит пока полная ж*а прям в окно не вломится.
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08.01.2022 12:36 Відповісти
Хохлы. Украинцы не смотрели и не голосовали за клоунаду.
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08.01.2022 13:59 Відповісти
зелене чмо відбуковелилося - знову скиглити почяло...
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08.01.2022 12:19 Відповісти
У зрадників дуже тяжка робота.
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08.01.2022 12:33 Відповісти
а после буковеля отдыхать будет на банковой, потом видосик- гундосик и опять отдых
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08.01.2022 14:11 Відповісти
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08.01.2022 12:21 Відповісти
- цікаво, це станеться на початку цього 2022 року, чи наприкінці ?
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08.01.2022 12:32 Відповісти
Він і зрадник, і тиран, і деспот, і узарпатор. В останню чергу клоун.
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08.01.2022 12:35 Відповісти
П'ята колона в Сенаті не дасть це зробити. 99% даю.
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08.01.2022 12:22 Відповісти
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08.01.2022 12:33 Відповісти
Щоби не втратити друзів тре не лише казати, що маєш їх за друзів, щоби за щось попросити, а й хоч виконувати те, що обіцяв. А ти, падлюко, блокуєш призначення керівника САП та намагаєшся знищити опозицію…
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08.01.2022 12:23 Відповісти
После публичного плевка в лицо цивилизованному миру на "конкурсе" САП, что то просить у этого же цивилизованного мира...
Это выглядит как шантаж мира судьбой Украины.
Дела против Порошенко имеют полностью окраску выборочного правосудия, которые свойствены автократиям. Или их разновидности как совок.
Это безусловно шаги назад в развитии страны и мощнейшая стимуляция агрессора.
Меня лично не удивляет Зе. Он многократно доказал, что есть совок.
А совку по определению невозможно, что то доказать. У совков на критику срабатывает защитная программа в виде агрессии и классика объянения критики "завидують".
Это типичное поведение совка, который будет лгать, лицемерить и подтасовывать результаты ради достижения "цели".
Меня удивляет украинская оппозиция, которая имея гораздо большую, чем совковую, электоральную базу в Украине не может сформулиповать простейшие выводы.
Например, на сколько ещё надо поднять налоги и тарифы в стране, чтобы украинцы смогли оплатить очередной отпуск или покатушки на вертолётах для Зе?
Почему бы не вести публичный счётчик сколько президент отдыхал, а сколько работал?
Почему бы не вести публичный счётчик как улучшилось при повышении цен на всё и багосостояние каждого украинца и особенно пенсионеров?
Почему никто не кричит, что без судебной реформы в страну никогда не зайдут инвестиции и соответственно никогда благосостояние украинцев не улучшится?
Почему никто не говорит, что пока свиньи контролируют корыто - его невозможно будет наполнить по определению?
Почему никто не говорит, что дороги и диджитализация это хорошо, но это затраты, а не доходы украинцев?
Затраты на дороги, на дии, на покатушки, на отдыхи мы видим. А где доходы? Или еще наберут кредитов и снова повесят их на народ? Ну как обычно это было до сих пор в стране дураков.
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08.01.2022 12:49 Відповісти
Судя по действиям оппозиции, у нас ее... нет?
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08.01.2022 14:01 Відповісти
Я пока не вижу оппозиции не с совковой ментальностью.
Есть гражданские организации с цивилизованными взглядами, но партий с аналогичным мировозрением пока не видно.
Есть запрос гражданского общества, но нет его удовлетворения. Зе уловил запрос, но исключительно для прорыва во власть. Декларируемое им на словах на 180 градусов отличается от его же дел.
Проблемв в том, что совкам что то доказать невозможно.
Нужны полноценные носители цивилизованного мира.
Нужны партии с цивилизованным мировозрением.
Безусловно это произойдёт. Есть космический запрос общества и он будет удовлетворен по мере смены элит.
Если не по умному варианту сознательно, то высшие силы побеспокоились о естественной смене поколений
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08.01.2022 16:36 Відповісти
Більшисть піввареникових цибулеїдів отримують інформацію з телевізора але не дивляться ні п´ятий, ні прямий чи еспресо, де за все це розповідають. А пінчуку та ахметову зовсім не фартить роздмухувати скандали про таріфи та кредити, бо вони з того мають свій гешефт…
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08.01.2022 14:35 Відповісти
Дурачок шось собі меле, створює видимість діяльності.
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08.01.2022 12:27 Відповісти
Зеля отдав трубу Коломойському але бажав щоб ПП-2 не віддавали Московіі. То треба було так і казати коли "рєформу гос. корпорації Нафтогаз" проводили, щоб Байден не звертав увагу, що вона знову в руках Коломойського опинилася.
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08.01.2022 12:29 Відповісти
проблема одна і еднісенька - не дати криворогатому? - не домогти Україні...
от ж ж ви падли зелені-виборці... - завели сітуацію в пад.
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08.01.2022 12:30 Відповісти
А чого це ти, зелене гімно, висловлюєш від імені України якісь свої хотелкі?
Може потрібно в Раді проголосувати звернення, а потім вже відкривати свого кловунського рота?
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08.01.2022 12:31 Відповісти


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08.01.2022 12:37 Відповісти
Верховна Зрада проголосує за його хотєлки. Наша ВР створення декілкох каденцій зрадників. Чого вартує тільки 2 чи три мільони грівень внеска на пост президента. В ній залишилися покидьки всіх попередніх партій.
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08.01.2022 12:41 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZW3hO0Pi71RM_9q4aO4DmVTkrFZ-gvU09yh6f0r7KskgqAw_gJnwMeoWVLRyLJty_yPjH5tmcUW6eQfBl7_10UkLGxoQWsSTAG97qoSBscSt0aRPz2T9CPuXy_ecqyKX0Y&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7007875052586064?__cft__[0]=AZW3hO0Pi71RM_9q4aO4DmVTkrFZ-gvU09yh6f0r7KskgqAw_gJnwMeoWVLRyLJty_yPjH5tmcUW6eQfBl7_10UkLGxoQWsSTAG97qoSBscSt0aRPz2T9CPuXy_ecqyKX0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·



Российские войска сосредотачиваются на границах;
На фронте обстрелы;
США и НАТО ежедневно проводят консультации по вопросам безопасности Украины, 10-13 января серия переговоров с Россией;
Россия в Казахстане проводит оккупацию соседней страны, что неизбежно затем ударит и по Украине;
А в Украине даже не собирают СНБО, не тратя время на анализ обстановки;
Верховный Главнокомандующий Украины уже 9 дней отдыхает, и катается на лыжах, пишет видео о том, как ему хорошо и весело. Хотя он уже отдыхал в ноябре;
Верховный Главнокомандующий не находится с войсками в угрожающий период, не встречается с военнослужащими, не проводит совещания по решению проблем обороны. Он радуется жизни на курорте;
При этом Верховный Главнокомандующий провалил поставки боеприпасов, в армию не поставляются снаряды и мины основных калибров. Это обернется большой кровью в случае обострения обстановки;
Провалены поставки топлива в армию - это открытые данные Прозорро. Верховный Главнокомандующий не занимается пополнением запасов топлива, который должен быть создан на случай активных боевых действий;
С Верховным Главнокомандующим в Буковеле всего два ближайших советника - глава офиса Ермак и начальник комитета по разведке Демченко, российский агент, работавший на Януковича, проваливший все операции украинской разведки;
В Киеве Верховный Главнокомандующий оставил следить за порядком своего замглавы офиса, который известен участием в разгоне Майдана и работой на Януковича;
Верховный Главнокомандующий случайно пересекается в Буковеле с одним олигархом, который привел его к власти, который находится под санкциями США, но продолжает при этом финансировать бизнес президента и оказывать ему информационную поддержку.

Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Путин намерен уничтожить?

Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли?
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08.01.2022 12:56 Відповісти
США сказали нет, значит нет.
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08.01.2022 12:57 Відповісти
США не говорят. Это аббревиатура.
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08.01.2022 13:30 Відповісти
Україна -
війна
Янелох-
Карпати,
Редісон,
водка,
кокс...

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08.01.2022 13:02 Відповісти
Не вистачає логотипу Brazzers.
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08.01.2022 13:14 Відповісти
Сенаторы и Байден категорически против развала Варшавского договора... совки в муках рожали это дерьмо,а тут развалить...низзя...
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08.01.2022 13:07 Відповісти
Це не він пише, а хтось з його помічників. Бубочці не зараз не до цього - воно бухає з дєрмаками, наливає горілку кремлівським посіпакам.
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08.01.2022 13:13 Відповісти
Ни одна страна ЕС не предложила РАБссии долгосрочных контрактов на поставки газа...,а это значит,что газа в Европе завались что ГУТАЛИНУ в Простоквашине кота Матроскина...
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08.01.2022 13:16 Відповісти
О,объявилось чмо. Хотя это скорее всего дерьмак раньше отошёл от бухла и накарябал в Твиттере.
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08.01.2022 13:28 Відповісти
Настаящій ЗЄлбасы!
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08.01.2022 13:39 Відповісти
точніше - ЗєБланси
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08.01.2022 15:20 Відповісти
зельц проси у своих родителей, Сенат США тебе ничего не должен, там сказалы - пишов у сраку-
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08.01.2022 14:04 Відповісти
Президент Зеленский просит Сенат США поддержать закон о введении санкций...очень просит ))

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08.01.2022 14:16 Відповісти
Тварь, подонок, чмо путинское.
Да ему насрать, на все. Дорвалось, чмо, к власти к держденьгам и отдыхает, урод, за счёт украинцев.
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08.01.2022 15:31 Відповісти
А рожа уже в кадр не влазит.
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08.01.2022 15:35 Відповісти
плюс ...с лыжни поздравлять с Рождеством???? это так величественно и душевно...(сарказм)
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08.01.2022 16:33 Відповісти
Зелёный дурачок просрал, а теперь "Украина просит США". Перманентный Украинский стыд
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08.01.2022 15:58 Відповісти
Для порівняння, нинішня капіталізація Apple дорівнює приблизно 20 ВВП України. Нехай попросить в Apple.
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08.01.2022 20:17 Відповісти
лучше бы оно шаббат праздновало, жрало бы свою скумбрию по восемь, и молчало.
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08.01.2022 16:35 Відповісти
У Украины в Сенате США наверняка друзья есть,но все друзья у гнусавого сидят в опе и козломордии,так что идет лесом
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08.01.2022 17:03 Відповісти
Пака ми здєся вовсю торгуєм с Расієй, і стрємімся наладіть прямиє торговиє контракти со старшімі братьямі, і імєєм задачу номєр адін заселфітся с самім Владіміром путіним в рукопожатной позє для сваєй трідцатілєтнєй калєкції, ви там на Западє нє забивайтє про санцкії!
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08.01.2022 19:26 Відповісти
 
 