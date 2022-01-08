Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, в тому числі з 82-мм мінометів, також зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 8 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.
"З початку доби, станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У бік ПІСКІВ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - розповіли в штабі ООС.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали в штабі ООС.
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