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безпілотник (3681) обстріл (27110) Донбас (22348) найманці рф (2028) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, в тому числі з 82-мм мінометів, також зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, в тому числі з 82-мм мінометів, також зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 8 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"З початку доби, станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У бік ПІСКІВ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - розповіли в штабі ООС.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали в штабі ООС.

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Верховний головнокомандувач.
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08.01.2022 12:59 Відповісти
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08.01.2022 13:14 Відповісти
Россия - это единственная страна мира, которая управляется с кладбища.
Сказал А. Невзоров, который много раз заявлял, что отказывается называться "русским". Видимо, знает о русских много такого, что привело его к такому решению.
Валенки привыкли, что их правители-бандиты периодически устраивают геноцид в отношении других народов, в основном с целью грабежа, и воспринимают это с фашистским удовольствием. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного вурдалака Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь
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08.01.2022 13:11 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер с мерзким крысячьим фейсом и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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08.01.2022 13:22 Відповісти
 
 