Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, в тому числі з 82-мм мінометів, також зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 8 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"З початку доби, станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У бік ПІСКІВ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - розповіли в штабі ООС.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали в штабі ООС.