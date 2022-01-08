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Німеччина відчуває особливу відповідальність за роботу нормандського формату, - речниця уряду ФРН Гоффманн

Німеччина відчуває особливу відповідальність за роботу нормандського формату, - речниця уряду ФРН Гоффманн

Німеччина є не лише учасником нормандського формату, а також вважає себе особливо відповідальною за його роботу.

Про це заявила речниця федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німеччина відчуває особливу відданість нормандському формату та особливу відповідальність за його роботу", - сказала Гоффманн.

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Вона зазначила, що федеральний уряд стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні, і ця оцінка ситуації не змінилась останніми тижнями. Отже, важливими є контакти між учасниками нормандського формату. Гоффманн нагадала, що 4 січня відбулася відеоконференція між політичними радниками Німеччини та Франції з українським візаві Андрієм Єрмаком, 6 січня – фізична зустріч у Москві представників Берліна та Парижа Єнса Плетнера та Емманюеля Бонна з російським перемовником Дмитром Козаком. В обох випадках було обговорено ситуацію на сході України та стан виконання Мінських угод.

Наразі відбуваються контакти на рівні політичних радників, дипломатів, що стосується переговорів на рівні керівників МЗС або голів держав і урядів, то в Берліні поки не можуть назвати можливих дат.

Представниця федерального уряду на запитання про можливий візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Росії зауважила, що програма глави уряду оголошується на наступний тиждень. Поки такого анонсу немає.

Автор: 

Німеччина (7349) перемовини (2871) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+6
Вісім років вже відчувають!
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08.01.2022 14:02
+5
Это потому они кровавый газ к себе тянут?
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08.01.2022 14:07
+4
"Особливу відповідальність "за схожу ситуацію перед початком 2 Світової вони уже забули ?
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08.01.2022 14:05
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Вісім років вже відчувають!
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08.01.2022 14:02 Відповісти
Так відчувають, що досі заблоковані поставки озброєнь...
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08.01.2022 14:26 Відповісти
Заспокійтесь, краще свої пики ну суйте в ці справи! Обійдемося без вас та нормандського формату.
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08.01.2022 14:05 Відповісти
"Особливу відповідальність "за схожу ситуацію перед початком 2 Світової вони уже забули ?
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08.01.2022 14:05 Відповісти
Это потому они кровавый газ к себе тянут?
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08.01.2022 14:07 Відповісти
Германия могла бы трошки почистить В СВОЕЙ СТРАНЕ агентов кацапских спецслужб . А она 8 лет мешает Украине в борьбе с оккупантом
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08.01.2022 14:07 Відповісти
Відповідальними перед ким-Росією?! Віримо й розуміємо!
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08.01.2022 14:14 Відповісти
Почему мой комментарий про лицемерие удалили?
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08.01.2022 14:15 Відповісти
Якийсь треш! Якісь,посиділк Хвойд...
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08.01.2022 14:16 Відповісти
_Эта тварь германия своими грязными делишками с людоедами уже достаточно натворила: поставила мир на грань Третьей Всемирной войны!
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08.01.2022 14:22 Відповісти
Определенная часть населения Украины искренне считают, что Германия - союзник Украины, а не рашки. Любят блеять про антихуйловскую коалицию несмотря ни на какие факты.
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08.01.2022 14:27 Відповісти
А хто більший союзник України - Германія, чи Білорусія?
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08.01.2022 14:39 Відповісти
Никто из них. Это все равно, что бы ты спросил, кто больший союзник Украины ***** или медведев
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08.01.2022 14:41 Відповісти
_Это нормально: до кого-то доходит раньше, до кого-то позже - до кого-то вообще не доходит. Ну и, бесспорно, солидная доля комментов в оправдание и защиту германии исходит от путлеровской ботофермы, а остальное - от идиотов.
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08.01.2022 14:43 Відповісти
Відповідальність маєте відчувати не за норманський формат, а за фєдєрастову армію на кордонах України, за фєдєрастових «миротворців» у Казахстані, за окупацію фєдєрастами частини Грузії, Молдови, Азербайджану, України, за злочини фєдєрастів у Сирії, за теракти по всіх країнах Світу, бо весь час ви підгодовуєте цих паскуд, купляючи в них газ, нафту лобіюючи всякі трубні потоки…
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08.01.2022 14:54 Відповісти
И не только за газ и нефть Европа Рашке платит. Европа так же поставляет на Рашку оружие и технологии для окупации территорий. Украине для самообороны ввели ембарго а для росийских окупантов пожалуста что хотите. Росийские беспилотники снабжены немецкими двигателями. Так же для окупированного крыма Германия поставляет оборудование.
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08.01.2022 22:40 Відповісти
"Німеччина відчуває особливу відданість нормандському формату та особливу відповідальність за його роботу", - сказала Гоффманн - щире признання в тому,що Німеччина, на рівні з рашистами ,несе відповідальність, як співучасниця створення війни в Україні,відокремлення частини українського Донбасу, для створення підконтрольних "трупіну" територій,котрі ведуть війну з Україною за рашистські фінанси і загибелі біля 15000 тисяч громадян України за час "особливої німецької відповідальності"
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08.01.2022 15:19 Відповісти
Вон уже в Казахстане ваш формат полным ходом идет. Все как вы хотели. Х*** вам в Украине такое же провернуть. Порвем на куски
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08.01.2022 22:36 Відповісти
 
 