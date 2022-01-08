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В'їзд вантажівок до Києва заборонять з 7-ї ранку 9 січня через снігопади, - КМДА

В'їзд вантажівок до Києва заборонять з 7-ї ранку 9 січня через снігопади, - КМДА

З 7-ї ранку 9 січня в’їзд вантажівок до Києву буде заборонено. У столиці очікують на снігопад.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заборона в’їзду вантажівок необхідна щоб мінімізувати виникнення заторів та звільнити дороги для роботи снігоприбиральної техніки.

"Спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів", - йдеться в повідомленні.

Столична влада звертається до водіїв із проханням за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані.

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Автор: 

авто (6164) КМДА (2369) Київ (19457) негода (757) снігопад (466)


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Топ коментарі
+6
А обьездную вокруг Киева строить собираетесь? 90% всех пробок из-за транзитных грузовиков вынужденых ехать через Киев Уже столько денег прострали на *велыке будивныцтво* можно было и построить дорогу и развязки в главном городе который должен быть лицом страны.
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08.01.2022 14:11
+5
Плагіат. То Льоня Космос морозив.
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08.01.2022 14:27
+5
Проблема комплексна. Місто дійсно 5іхто не планує але і транзиту до і більше.
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08.01.2022 14:28
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А обьездную вокруг Киева строить собираетесь? 90% всех пробок из-за транзитных грузовиков вынужденых ехать через Киев Уже столько денег прострали на *велыке будивныцтво* можно было и построить дорогу и развязки в главном городе который должен быть лицом страны.
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08.01.2022 14:11 Відповісти
Не согласна. 90% пробок из-за неправильной планировки КИЕВА, и отсутствии парковок, у половины машины есть, а ставить их негде - только во дворах и на проезжей части. В Японии ты не имеешь права купить машину, никто ее не зарегистрирует и номеров не даст - пока не предоставишь право собственности на парковку (гараж) (постоянную). Без грузовых машин встанут все магазины и производства. ПОТОМУ что КИЕВ почти ничего не производит - только ПОТРЕБЛЯЕТ.
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08.01.2022 14:22 Відповісти
Проблема комплексна. Місто дійсно 5іхто не планує але і транзиту до і більше.
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08.01.2022 14:28 Відповісти
Тут ладно те машины которые в Киеве , весь пригород работает в городе , а это как минимум 50% трафика в часы пик , если бы на конечных станция метро организовали парковки по разумной цене , то практически все при въезде в город пересаживались на метро.
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08.01.2022 14:31 Відповісти
под Неправильной планировкой Киева - подразумевается отсутствие развязок, узкополосные дороги для перенаселенного города, отсутствие мостов. Все застраивается высотками. Зачем строить дороги. Они прибыли не дают. Лучше ж построить пару небоскребов правда ЖЫЖ....
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08.01.2022 14:31 Відповісти
Пока не построят два новых моста , в районе Новоукраинки и между Оболонью и Вышгородом , даже три новые окружные не решат проблему .
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08.01.2022 14:33 Відповісти
Не буде кільцевої навколо Києва. Кількість новобудов бачили? Вартість землі знаєте? От і відповідь. Краще ще одну Борщагівку збудувати на тих клаптиках.
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08.01.2022 14:58 Відповісти

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08.01.2022 14:18 Відповісти
Плагіат. То Льоня Космос морозив.
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08.01.2022 14:27 Відповісти
Вам зебилам иногда лучше молчать , хоть так не видна ваш дебилизм и полное отсутствие памяти.
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08.01.2022 14:34 Відповісти
Тю дурні там же вроді пошти + обіщали
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08.01.2022 15:47 Відповісти
 
 