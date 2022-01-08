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Тіло іноземця з ножовими пораненнями виявили у Деснянському районі Києва, - поліція

Тіло іноземця з ножовими пораненнями виявили у Деснянському районі Києва, - поліція

У Деснянському районі Києва перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік із пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий - уродженець іншої держави, 1969 року народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення усіх обставин даної події.

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Автор: 

іноземець (390) Київ (19457) Нацполіція (15163) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+21
Очень важно понимать - какая именно национальность.

Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
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08.01.2022 14:25
+19
уродженець іншої держави
===================
нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
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08.01.2022 14:14
+14
Відкриють справу за ознаками жорстокої поведінки з тваринами.
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08.01.2022 14:30
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Кацапорилого?
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08.01.2022 14:14 Відповісти
Можливо й ні.На Троєщині клондайк для інших іноземців,може хто з них
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08.01.2022 14:16 Відповісти
Швидше за все діти гір.. Щось не поділили і один відправився до праотців
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08.01.2022 14:59 Відповісти
Киев сегодня для зверушек Кавказа - земля обетованная, никто ихне контролирует, гражданство Украины и вид на жительство купить в Киеве, что купить пачку сигарет. Вот зверушки и делят киевскую территорию, иногда - неудачно.
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08.01.2022 15:10 Відповісти
Не совсем так, сдесь много всяких, пишу прямо... Кавказцев наверное больше в центре.. у нас больше китайцев, индийцев, вьетнамцев, пакистанцев и т.д. Но если вы думаете, что это проблема, то могу вам смело сообщить, проблем нет. Они не лезут к Нам, а дураки или алканафты если пристают к ним, могут быть найдены на ул. Драйзера с дырками в груди.
Кстати, на этой же улице районное отделение полиции!
ПиСи... А вот их дети!... уже имел "счастье" столкнуться... Держатся стаями, как шакалы, накидываются как почувствуют слабину, случайно зацепивши вас и вы решите извиниться... вам может стать "хана".
Но есть и хорошие, умные... Жаль умные потом от нас уезжают
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09.01.2022 03:26 Відповісти
Проблем нет»? Проблемы начинаются с того, что появляются зверушки, потом они плодятся, получают гражданства, требуют избирательных прав, равенства с коренным населением, строительства культовых сооружений («они же люди!»), а потом, вдруг, оказывается, что в первом классе школ только четверть детей славянской национальности, и все организованные преступные группировки, как правило, собираются по этническому признаку. Старайтесь смотреть немного дальше собственного носа. Хотя бы в Европу, где такие же зверушки уже стали большинством в отдельных городках, где некомфортно проживать самим немцам, например. И где только два (!) процента «беженцев» становятся плательщиками налогов, остальные живут на пособия из бюджета, который наполняет коренное население.
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09.01.2022 07:34 Відповісти
Надеюсь этим иноземцем - был кацап ну или лугандонец накройняк
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08.01.2022 14:19 Відповісти
уродженець іншої держави
===================
нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
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08.01.2022 14:14 Відповісти
как потом выяснят померлый урка вор в законе или авторитетный уважаемый БАНДИТ..
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08.01.2022 14:17 Відповісти
Якщо перехожі визначили "іноземність", то це касаб, або арєнєя
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08.01.2022 14:19 Відповісти
мабуть триколор з дупи стирчав?
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08.01.2022 14:53 Відповісти
Очень важно понимать - какая именно национальность.

Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
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08.01.2022 14:25 Відповісти
Відкриють справу за ознаками жорстокої поведінки з тваринами.
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08.01.2022 14:30 Відповісти
Чому? За вбивство тварини теж передбачається кара...
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08.01.2022 14:32 Відповісти
нема кацапа то і немає нікому до нього "дєла"
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08.01.2022 14:51 Відповісти
Хорошо, что не инопланетянин.
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08.01.2022 14:27 Відповісти
Дивлячись, що за іноземець. Цілком можливо, що то є прикре самогубство...
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08.01.2022 14:34 Відповісти
То національність не визначили? Прибулець
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08.01.2022 14:34 Відповісти
иностранец Василий Федоров?
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08.01.2022 14:50 Відповісти
Громадянин Іншодержавії отримав поранення, схожі на ножові та прийняв вертикальне положення. Після чого втратив рідину, схожу на кров та перестав бути живим.

Ми що, беремо кальку з кацапських помийок? То там не називають національність та видумують новояз.
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08.01.2022 14:51 Відповісти
Цікаво,то іноземка викинула немовля в пакеті то вбили іноземця.Яле мовчать із яких країн.Вірогідніше цо це мокшани а влада не хоче портити відносини із ****** ось і мовчить із яких країн іноземці.
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08.01.2022 14:52 Відповісти
Бачу що в українців любов до кацапів вже "перезашкалює"
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08.01.2022 14:52 Відповісти
Політична толерантність поліції зашкалює - не пишуть громадянина якої держави вбито
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08.01.2022 15:00 Відповісти
Почему "другого государства", может тот чурка гражданин "первого государства".
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08.01.2022 15:04 Відповісти
Американская трагедия
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08.01.2022 15:25 Відповісти
І хто там в поліції за ідеолога , що боїться вказати якій державі належить померлий ? Невже такі вказівки "зверху" ?
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08.01.2022 15:39 Відповісти
Мужчина был гражданином Азербайджанской Республики.

В то же время, по данным общественной организации "Автопатруль Майдан", убийство произошло возле ресторана "Водолей" на пересечении улиц Драйзера и Закревского.

"Прохожие заметили страшную картину: лежащего мужчину в луже крови. Об этом они сообщили в 102. Оказалось, что у мужчины раны не совместимы с жизнью, три ножевых ранения прямо в сердце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заведение резко (!!) перестало работать, как и камеры наблюдения в данном заведении перестали (!!!) работать, при опросе свидетелей никто (!!!) ничего не видел. Скорее всего, мужчина отдыхал в "Водолее", где у него с кем-то произошел конфликт.
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08.01.2022 15:53 Відповісти
теперь вопрос: кто конечный бенефициар "водолея"? все вопросы к указанному члену общества.
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08.01.2022 18:49 Відповісти
Іноземець - це грузин чи киргиз?
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08.01.2022 22:04 Відповісти
 
 