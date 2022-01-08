Тіло іноземця з ножовими пораненнями виявили у Деснянському районі Києва, - поліція
У Деснянському районі Києва перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями.
Про це у Facebook повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
До поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік із пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги.
Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий - уродженець іншої держави, 1969 року народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення усіх обставин даної події.
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Кстати, на этой же улице районное отделение полиции!
ПиСи... А вот их дети!... уже имел "счастье" столкнуться... Держатся стаями, как шакалы, накидываются как почувствуют слабину, случайно зацепивши вас и вы решите извиниться... вам может стать "хана".
Но есть и хорошие, умные... Жаль умные потом от нас уезжают
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нова країна на мапі світу? Вейшнорія?
Бо если это кацап - то как бы он то и не человек. Тогда и дела нету...
Ми що, беремо кальку з кацапських помийок? То там не називають національність та видумують новояз.
В то же время, по данным общественной организации "Автопатруль Майдан", убийство произошло возле ресторана "Водолей" на пересечении улиц Драйзера и Закревского.
"Прохожие заметили страшную картину: лежащего мужчину в луже крови. Об этом они сообщили в 102. Оказалось, что у мужчины раны не совместимы с жизнью, три ножевых ранения прямо в сердце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заведение резко (!!) перестало работать, как и камеры наблюдения в данном заведении перестали (!!!) работать, при опросе свидетелей никто (!!!) ничего не видел. Скорее всего, мужчина отдыхал в "Водолее", где у него с кем-то произошел конфликт.