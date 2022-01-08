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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нарощування військ РФ на кордоні з Україною є неприйнятним. Ми захищатимемо демократію у Східній Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Нарощування військ РФ на кордоні з Україною є неприйнятним. Ми захищатимемо демократію у Східній Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Нарощування російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму неприйнятне.

Про це заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підсумками відеоконференції за участю глав МЗС НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Немає жодного виправдання агресивної та нічим не спровокованої позиції щодо України. Ми разом із нашими союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити свою зловмисну ​​діяльність та приєднатися до міжнародних угод, які вона добровільно підписала", - йдеться у заяві британського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Трасс попередила Росію щодо України: Ми готуємо санкції із серйозними наслідками

Трасс заявила, що російському уряду необхідно знизити напруженість, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх зобов'язань щодо забезпечення прозорості військової діяльності.

"Ми захищатимемо демократію у Східній Європі та у всьому світі. Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Ми ясно розуміємо, що будь-яке вторгнення Росії було б великою стратегічною помилкою, за яку доведеться дорого заплатити", - сказала вона.

Автор: 

армія рф (17337) Велика Британія (5575) кордон (4765) росія (65122) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+8
Як всі у коментах почали на Європу наїжджати. А про срашку жодного слова... Коментатори, бачу, заслані казачки... Думаєте, всі дурні і не розуміють, кому вигідні наїзди на Європу? Чи ви самі дурні і не розумієте, що ллєте воду на млин Кремля?
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08.01.2022 14:46
+4
Я вижу в этой Европе только 3.14здеть и умеют...
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08.01.2022 14:40
+3
Быстрой эвакуацией будете защищать демократию?
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08.01.2022 14:38
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Быстрой эвакуацией будете защищать демократию?
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08.01.2022 14:38 Відповісти
ти легінь не бійся, в нас вже є списочки рузкочелюстних на випадок вторгнення. Всіх виріжемо з дітьми включно
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08.01.2022 17:02 Відповісти
Я вижу в этой Европе только 3.14здеть и умеют...
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08.01.2022 14:40 Відповісти
Так, это не мешки ворочать )
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08.01.2022 14:49 Відповісти
ну тут тяжело поспорить)
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08.01.2022 14:50 Відповісти
А Україна навіщо з москалями торгує і вимагає від Європи перестати це робити?
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08.01.2022 14:57 Відповісти
Навіть зможемо заблокувати північний поток -2, можливо... А от висловити стурбованість - та скільки завгодно.
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08.01.2022 14:41 Відповісти
Ага ага вони його будували аби заблокувати, дуже правдоподібно.
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08.01.2022 14:47 Відповісти
може хоч ця тітонька буде підтримувати нас ? бо з новою владою Німеччини мені все зрозуміло .
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08.01.2022 14:41 Відповісти
А ей, между прочим, 46 лет всего, а выглядит уже как бабуся Макрона... Вот что политика с женщинами делает
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08.01.2022 14:48 Відповісти
тоді моя однолітка .
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08.01.2022 14:52 Відповісти
Як всі у коментах почали на Європу наїжджати. А про срашку жодного слова... Коментатори, бачу, заслані казачки... Думаєте, всі дурні і не розуміють, кому вигідні наїзди на Європу? Чи ви самі дурні і не розумієте, що ллєте воду на млин Кремля?
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08.01.2022 14:46 Відповісти
для кацапів вже приготовано місця

В Україні немає жодного підприємства з переробки сміття, але декілька таких заводів уже будується.
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08.01.2022 14:50 Відповісти
Звичайно приводів для цього маса, але перш за все ми самі поставили себе у позу безпорадного корупційного жебрака, до якого і відповідне ставлення замість економічної зацікавленості та масштабної співпраці.
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08.01.2022 15:29 Відповісти
Иди к черту со своими блеющими толерастами. Мы отдали ЯО, а эти твари нас де факто предали, так что хватит тут фриков заднеприводных выгораживать, которые кроме жалкого блеянья ни на что не способны. Ах да, способны только запретить экспорт оружия Украине, да строить СП2.
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08.01.2022 15:46 Відповісти
Та поїдь та покатайся на лижах, в Альпи...Воно тобі треба, леді Ліза?
Якщо самим українцям на це все наплювати.
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08.01.2022 14:48 Відповісти
Какие альпы? Все нормальные мужики едут кататься в Буковель. Проверено Андреем Елдаком.
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08.01.2022 14:52 Відповісти


Vitalii Ovcharenko


@vital_ovchar

·
https://twitter.com/vital_ovchar/status/1479786537000779778 1 ч



Російські війська біля кордонів України погрожують, через кілька днів важливі переговори зі https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%A8%D0%90?src=hashtag_click #США й іншими про долю країни, https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F?src=hashtag_click #Росія окуповує https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Казахстан … А президент https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленський розважається та катається на лижах. Черговий відпочинок. Йому весело…
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08.01.2022 15:15 Відповісти
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08.01.2022 15:19 Відповісти
Мабуть, погано захищаєте. Бо вже на вас почав ...йло наїжджати, наче лапоть на БМВ.
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08.01.2022 15:49 Відповісти
Відколи у Европі пануєгейдиктатура, відтоді у них у всіх зникли яйця.Там нічогоконкретного не буде. Мізки у людей розм'якли…
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08.01.2022 16:15 Відповісти
Я, где-то не пойму, а чего панику подняли, только сейчас? Поданным разведки, подозрительные телодвижения москалей возле наших границ, происходят, аккурат, с момента поднятия над Донецком триколора. 50-80 тыщ живой силы, постоянно фиксируются, только в Ростовской области, с самого начала АТО. В 15-ом годе, в Белгородской области РФ, в 30-ти км от границы строится новая военная база... В окрестностьях города Шахтинска Ростовской области, 16 км от границы с Украиной, пользователи "Планета Земля" обнаружили нехилую базу бронетехники. Про Крым и Беларусь, вообще молчу, москали там изначально засели. По самым скромным оценкам, с 14-го года, в непосредственной близости от границ с Украиной, Москва сконцентрировала 150-200 тыщ своих солдат и сотни единиц бронетехники. Только сейчас заметили?
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08.01.2022 16:36 Відповісти
Скільки 73% - ї мерзоти на європу наїзжає. Вам ніхто нічого не винен, а тим більше за вас помирати.
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08.01.2022 17:00 Відповісти
73% уставших ат вайны ну просто ни разу не слышали фразу "найвэлычнишого" - я вам ничего не должен.
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08.01.2022 17:58 Відповісти
Аби,не словами
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08.01.2022 20:37 Відповісти
 
 