Нарощування військ РФ на кордоні з Україною є неприйнятним. Ми захищатимемо демократію у Східній Європі, - глава МЗС Британії Трасс
Нарощування російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму неприйнятне.
Про це заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підсумками відеоконференції за участю глав МЗС НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Немає жодного виправдання агресивної та нічим не спровокованої позиції щодо України. Ми разом із нашими союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити свою зловмисну діяльність та приєднатися до міжнародних угод, які вона добровільно підписала", - йдеться у заяві британського МЗС.
Трасс заявила, що російському уряду необхідно знизити напруженість, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх зобов'язань щодо забезпечення прозорості військової діяльності.
"Ми захищатимемо демократію у Східній Європі та у всьому світі. Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Ми ясно розуміємо, що будь-яке вторгнення Росії було б великою стратегічною помилкою, за яку доведеться дорого заплатити", - сказала вона.
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В Україні немає жодного підприємства з переробки сміття, але декілька таких заводів уже будується.
Якщо самим українцям на це все наплювати.
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
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https://twitter.com/vital_ovchar/status/1479786537000779778 1 ч
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