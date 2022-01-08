Нарощування військ РФ на кордоні з Україною є неприйнятним. Ми захищатимемо демократію у Східній Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Нарощування російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму неприйнятне.

Про це заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підсумками відеоконференції за участю глав МЗС НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Немає жодного виправдання агресивної та нічим не спровокованої позиції щодо України. Ми разом із нашими союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити свою зловмисну ​​діяльність та приєднатися до міжнародних угод, які вона добровільно підписала", - йдеться у заяві британського МЗС.

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Трасс заявила, що російському уряду необхідно знизити напруженість, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх зобов'язань щодо забезпечення прозорості військової діяльності.

"Ми захищатимемо демократію у Східній Європі та у всьому світі. Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Ми ясно розуміємо, що будь-яке вторгнення Росії було б великою стратегічною помилкою, за яку доведеться дорого заплатити", - сказала вона.