Німеччина зупинила експорт зброї до Казахстану через наказ Токаєва стріляти "на ураження", - DPA

Федеральний уряд Німеччини припиняє експорт зброї до Казахстану через ситуацію в цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише видання DPA.

Видання зазначає, що через конфлікт у Казахстані федеральний уряд припиняє експорт озброєнь колишній радянській республіці. Німецькі компанії також не зможуть здійснювати постачання будь-яких матеріалів подвійного призначення авторитарному режиму.

За інформацією інформагентства, експорт озброєнь з ФРН до Казахстану був не великим: минулого року були погоджені 25 дозволів загальною вартістю близько 2,2 млн євро.

Причиною рішення стали нинішні заворушення, а також наказ президента країни Токаєва відкривати вогонь по "бандитах і терористах".

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав відкривати вогонь на ураження по мітингарям.

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