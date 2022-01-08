Штрафи за незастосування касових апаратів можуть відтермінувати до 1 лютого, - "слуга народу" Гетманцев
Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.
Відповідні зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я вже запропонував відповідну поправку. Думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року", – сказав він.
Як відомо, 17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти №1053-1 та N1073 про застосування РРО у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків. Наприкінці листопада президент вніс у ВР законопроєкт про відстрочку на рік обов'язкового запровадження РРО для фізосіб-підприємців (№4439). Депутати його підтримали. 21 вересня 2021 року почали діяти нові правила використання РРО та ПРРО. 1 грудня 2021 року голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року. 23 грудня уряд звільнив від касових апаратів продавців у сільській місцевості.
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участь у підготовці проєкту закону № 5153 та 5156, які позбавлять права громадян (за винятком народних депутатів та чиновників) тримати готівку поза банками, а для того, щоб здати ці кошти в банк сплатити податок в розмірі 5 %, не залежно чи людина сплатила вже за них податки чи ніhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BD-10 [10] ;
участь у підготовці проєкту нормативного акту про підняття ставки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%92 ПДВ з 20 до 24 %https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4%D0%BD676-11 [11] ;
участь у підготовці закону № 466 (№ 1210) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», який активісти руху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Save_%D0%A4%D0%9E%D0%9F Save ФОП назвали податковим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терором .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%8C-12 [12] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] ;
А в нас взвгвлі то виробництво ще існує?
Та хай не скасовують. Прийде нова влада та якщо розумна, то відразу прибере це ПДВ, і від цього і народ отримає зиск і нова влада пошану.
Військовий збір 1,5%
Пдв на продукти 20%
Ітого 40% податку на зарплату і споживання для любих можновладців.
Плюс газ і світло по космічним цінам.
А ще в Польщі мініатюрні касові апарати є в кожному таксі, маршрутці і навіть на базарі, якщо це постійна торгова точка.
Так, інформаційний портал https://www.sad24.pl/sady/zerowy-vat-na-owoce-kto-na-nim-skorzysta/ Sad24.pl пише, що нульове ПДВ збільшить споживання фруктів і овочів серед населення та сприятиме пропагуванню здорового способу життя. Очікують у Польщі й зростання обсягів продажу фруктів і овочів з фермерських господарств та збільшення доходів від торгівлі цими видами товарів.
Нині овочі і фрукти в Польщі обкладаються ПДВ на рівні 5%. Фахівці наголошують, що для споживача плановане зниження цін на овочі і фрукти буде тим відчутнішим, чим вищою є вартість на ринку того чи іншого виду плодів. Так, якщо з ПДВ на рівні 5% роздрібна ціна яблук сягала 2,09 злотих/кг, то після запровадження нульової ставки податку вони коштуватимуть для споживача 1,99 злотих/кг.
За клоуна голосували?
Бо це що роблять служкі називається -САБОТАЖ,ПІД ЧАС ВІЙНИ І КАРА ЗА ТАКЕ- РОЗСТРІЛ.
За ці роки, з поставленого нами титану, у РФ зробили 550 бойових літаків.
Маю надію, що посадять за цю зраду на довічне.
За п'ять днів, що минули з моменту https://money.fakty.ua/388395-optimizaciya-naemnye-sotrudniki-gruppa-nalogooblozheniya-dlya-fopov-uzhestochat-pravila-s-1-yanvarya переведення ФОПів на обов'язкові касові апарати (РРО та ПРРО) , підприємці констатують, що податкова система обліку не впоралася з навантаженням. Програмний реєстратор (ПРРО) встановила порівняно невелика група підприємців, але цього відсотка вистачило, щоб програмні рішення вийшли з ладу. Сталося те, що попереджали податкові консультанти: https://money.fakty.ua/390600-glavnaya-problema---padenie-serverov-nalogovoj-nazvany-plyusy-i-minusy-pri-ispolzovanii-biznesom-rro-ili-prro чеки не фіскалізуються, доводиться неодноразово повторювати спроби.
«ПРРО видає помилки, висне, не входить, каса не закривається, половини чеків немає, облік зламався миттєво», - скаржиться киянин Роман Грабежов.
«Багато хто перестав приймати оплати через термінал. Багато дрібних точок просто з нового року стоять закриті. Усі бояться штрафів, - додав підприємець. - Бажання стати повністю білим змусило з нового року дуже багатьох повністю піти у тінь із готівковим розрахунком тільки. Або взагалі не відкритись».
https://money.fakty.ua/393333-poloviny-chekov-net-uchet-slomalsya-predprinimateli-zhaluyutsya-na-problemy-s-prro
Мразі та гніди на тілі української нації.
Если "испугаются" все - и года не хватит чтобы всем установить!
"Простое решение" по формированию чеков через сайт виснет, поддержка не работает.
Это всебыло прогнозируемо - вычислительных мощностей у налоговой просто не существует для обработки такого количества транзакций.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66303 сцылко
Нам всім треба знати призвіща головних ворогів.
Гройсман додав ще 10%.
Кое хто не накладав вето на ці закони.
Так що дрібні підприємці не хотіли продовження та мали надію на змини. Але черговий раз повірили обіцянкам-цацанкам, та черговому брехуну.
Може наступного разу не зроблять помилок.
Ви взагалі різницю між фермерами та латіфундистами типу Веревського, Ахметова, Порошенко, Сольского, Вадатурського, Косюка, яки як раз сами вивозят, та ще й за бесцін скуповують зерно у малих фермерів розумієте?
Ну неможна ж бути таким необізнанним у такому простому питанні!
Ситуация прекрасна на самом деле!
Вы вырыли яму лохам и ФОП-ам, а они выживут (я в этом уверен) и похоронят вас на следующих же выборах, а может быть и раньше.
П.С.
Какой же идиот придумал норму о вступление в силу этого закона (с элементами технической реализации) именно 1 января?
Просто поражаюсь, какие же недоумки лезут в депутаты и пишут законы без каких либо математических и экономических обоснований.
Так що дойде, але чесно скажемо, що не до всіх. Тому нафіг президентство, хай краще буде парламентська республика та багатокоаліційна більшисть, яка недопустить до Кабміну ні Яценюків, ні Шмигалей, а призначить фахівців з досвідом та думками не про свє, а про загальне благо.
Дякуем, дякуем,дякуем.......
Дякуем, дякуем,дякуем.......
Дякуем, дякуем,дякуем.......
Тепер працюйте і не нийте то був ваш вибір... плюс був рік щоб підготуватись....
Для полного г е ш е фт а кагала.
В добавка к ваучерам.
А кучма присовокупил
ограбление Граждан Украины трастами и финансово -промышленными группами с великим ефрейским экономистом всех времен и народов !
Развалили и продали всю промышленность Украины.
Сборная проигравших !
Детенизировать нужно нелегальный бизнес а не расчеты легально работающих!
Кто в тени не применяли и применять не будут.
20% честных уйдут в тень.