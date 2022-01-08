Штрафи за незастосування касових апаратів можуть відтермінувати до 1 лютого, - "слуга народу" Гетманцев

Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

Відповідні зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я вже запропонував відповідну поправку. Думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року", – сказав він.

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Як відомо, 17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти №1053-1 та N1073 про застосування РРО у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків. Наприкінці листопада президент вніс у ВР законопроєкт про відстрочку на рік обов'язкового запровадження РРО для фізосіб-підприємців (№4439). Депутати його підтримали. 21 вересня 2021 року почали діяти нові правила використання РРО та ПРРО. 1 грудня 2021 року голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року. 23 грудня уряд звільнив від касових апаратів продавців у сільській місцевості.